Špičkové Sony nebude až tak drahé, navíc s dárkem za 8 000 Kč

Sony se s mobily nedaří. Celosvětově a i v Česku. Podle analytické agentury IDC podíl Sony v roce 2016 klesl pod tři procenta. A to může být důvod, že nový top model Xperia XZ Premium má cenu mnohem výhodnější než předchozí Xperia Z5 Premium, která startovala na 23 000 korunách.

Vysoké ceny předchozích modelů byly jedním z důvodů, které přivedly Sony do značných problémů, takže se dlouhodobě spekulovalo, že Sony se smartphony skončí. Podle posledního vyjádření šéfa firmy Kazua Hiraie ale Sony v byznysu zůstane. Asi je smířeno, že bude paběrkovat, ale ze segmentu smartphonů se nemůže stáhnout kvůli svým dalším aktivitám a budoucnosti v podobě virtuální reality.

V každém případě cenová politika nabrala správný směr. Xperia XZ Premium za 19 990 korun není špatná cena v segmentu těch nejlepších smartphonů. Samsung S8 je dražší, iPhony také a vyšší cenovku mají i Huawei P10 Plus nebo HTC U Ultra.

Sony navíc v rámci předprodeje (do konce května) přidá štědrý dárek v podobě bezdrátových sluchátek Sony h.ear on Wireless NC (MDR-100ABN), které samotné stojí 7 990 korun (doporučená cena a nutno dodat, že je lze zakoupit i levněji). Teoreticky po odečtení ceny sluchátek tak Sony bude novinku prodávat za 12 000 korun. Což pravděpodobně znamená, že na přístroji mnoho nevydělá, jestli vůbec něco. Pro zákazníky je to ale dobrá nabídka. Samotná sluchátka mají velmi dobrá hodnocení.

Sony Xperia XZ Premium je vedle předchůdce Z5 Premium jediným smartphonem s displejem, který má 4K rozlišení. Hlavním lákadlem novinky je však fotoaparát, který dokáže nahrávat videa s 960 snímky za sekundu, respektive s nahráváním ve 4K. Zpomalené nahrávky vypadají velmi atraktivně a jiný smartphone to neumí. Telefon má nejnovější hardware s top procesorem Snapdragon 835 a celkově bohatou výbavu.

Design moc nápaditý není, tady by mohlo Sony přidat. Telefon nemá ani dnes módní zahnutý displej nebo displej protažený po co největší části přední plochy, jako Samsung S8 nebo LG G6.