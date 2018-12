Sony má vylepšeného „drobečka“. Displej ctí současné trendy

0:09 , aktualizováno 0:09

Sony to se smartphony stále nevzdává, přestože se značce příliš nedaří. Nyní představilo novinku Xperia XA2 Plus. Je to smartphone s velkým displejem a moderní konstrukcí. Žádné zásadní technické finesy ovšem nepřináší.