Hra na zabijáka supersmartphonů v podání Sony. Test Xperie X

Řada Xperia Z je mrtvá, budoucnost u Sony představuje nová řada X. Jejím prvním zástupcem v redakčním testu je model, který jí dal jméno, tedy Xperia X. V podstatě je to odlehčená verze typu X Performance, který by měl tvořit určitý vrchol nabídky. Sdílí s ním i design, naopak levnější Xperia XA, je svébytnější a stylovější.

Plusy a mínusy Proč koupit? elegantní vzhled

kompaktní rozměry

solidní výkon

velmi dobrý fotoaparát

Proč nekoupit? vyšší cena

přebujelý operační systém Kdy? V prodeji Za kolik? 15 990 Kč

Na první pohled je Xperia X typickým zástupcem své značky, ačkoli má řada být jakýmsi novým začátkem, z hlediska designu se toho moc neměnilo. Mění se však filozofie modelu, který jako by chtěl být určitou lákavou alternativou k drahým topmodelům. Sony vzalo osvědčený recept a telefon dostal výbornou výbavu a špičkové funkce s přeci jen trochu slabším hardwarem a některými drobnými ústupky. Jenže ambicím výhodného zabijáka supersmartphonů trochu neodpovídá cena, kterou Sony na českém trhu v poslední době prakticky vždy přehání. Cenovka bezmála 16 tisíc korun je v kontextu konkurence docela vysoká.

Co je to zač?

Xperia X je smartphone vyšší třídy, který se tváří téměř jako vlajková loď. Podobnost s vybavenějším modelem Xperia X Performance to jen podtrhuje. Oproti němu má obyčejnější X vlastně jen slabší šestijádrový procesor Snapdragon 650 místo typu 820 a chybí jí odolnost vodě, což bývala pro špičkové modely Sony typická vlastnost.

S modelem X Performance má typ X některé společné vlastnosti, jako třeba pětipalcový displej s obyčejným Full HD rozlišením nebo 3 GB RAM. Nová řada telefonů také zůstala u klasického microUSB konektoru místo nového USB-C. Z tohoto pohledu tak jde o konzervativní modely, které se nesnaží být za každou cenu na špičce. To je výrazná změna třeba oproti loňskému modelu Xperia Z5 Premium, který se chlubil jedinečným 4K displejem, i když vlastně nešlo jeho vlastnosti naplno využít.

Na jaké zákazníky tedy míří?

Xperia X je podle našeho názoru určena spíše konzervativnějším zákazníkům, kteří mají rádi typický jednoduchý minimalistický design Sony a chtějí skvěle vybavený smartphone bez nějakých experimentů. I proto tu zůstal onen Full HD displej i starší USB konektor. Je to telefon pro ty, kdo chtějí dobře vypadající přístroj, který se tváří jako špičkový model, ale nechtějí za špičkový model utrácet. To vše v rámci značky, protože konkurence dovede být levnější nebo za danou cenu nabídnout trochu atraktivnější kousky. Kdo si půjde pro Sony Xperia X, nejspíš musí být fanouškem značky, nebo jej musí zaujmout některá velmi konkrétní vlastnost telefonu.

Nenudí vás design?

Sony má již léta svůj styl, který příliš nemění. Možná by při restartu modelové řady slušelo vymyslet i nový design, ale na druhou stranu tvarová jednoduchost smartphonům Sony sluší. V nabídce značky je sice trochu problém od sebe jednotlivé modely vizuálně odlišit, ale na druhou stranu to Xperii X moc sluší. Design je opravdu elegantní a výrobce jej zase dotáhl kousek více k dokonalosti.

Xperia X má kovový rámeček, který nepřerušují žádné plastové proužky. To Sony vyřešilo elegantně: plastový je prostě spodní díl rámu, což nevypadá tak rušivě jako pruhování. Po vzoru loňského modelu Z5 Compact dostala Xperia X matná plastová záda, vepředu je novinkou 2,5D sklo, tedy krycí sklo displeje s mírným zaoblením na okrajích, jako to mívá u svých špičkových modelů Huawei.

Design je čistý, prostý výstřelků a rušivých prvků. Moc se nám líbí barva, ve které dorazil model na testování. V obchodech je označena jako černá, ale to její barevnost nevystihuje. Je to jakýsi mix mezi béžovou a tmavě šedou, na světle se podle úhlu barevnost trochu mění. A telefon tak prostě vypadá skvěle. K dispozici jsou i další barevné varianty – bílá, limetková a růžová.

Dobrá, a jak funguje?

Sony připravilo pro novou modelovou řadu rovnou i nový Android 6, u kterého však zůstalo u svého grafického pojetí. Telefon je stále plný všemožných doplňkových aplikací a celkově systém zabírá v telefonu docela dost místa. Zatímco třeba u Samsungu Galaxy S7 zabere jen něco málo přes 7 GB (a u Nexusu 6P těsně pod sedm), u Sony systém z vnitřní 32 GB paměti ukradne 11,75 GB. A to je opravdu moc, nesvědčí to o dobré optimalizaci.

Na druhou stranu s procesorem Snapdragon 650 je systém rychlý a nezadrhává se, to má Sony pořešené. Na nedostatek výkonu si tu stěžovat nelze, v benchmarku AnTuTu dosáhl telefon na solidní výsledek 76 000 bodů, což je zhruba stejně jako loňský špičkový Samsung Galaxy S6. Ona hra na zabijáka vlajkových lodí je tak v tomto případě oprávněná.

Hodně zvědaví jsme byli na to, jak bude u novinky fungovat čtečka otisků prstů v bočním vypínacím tlačítku, která nám u předchozích modelů většinou dost lezla na nervy. Důvodem byla horší citlivost a jen občasné rozpoznání otisku. U Xperie X jsme zaznamenali velké zlepšení už během nastavování otisku, proces byl rychlejší a citlivost se výrazně zlepšila. A i v praxi čtečka fungovala skvěle. Jenže pak prostě přišel nějaký moment a potíže známé z předchozích modelů se vrátily, čtečka najednou reagovala třeba až na třetí pokus.

Moc to nechápeme. Ale Sony k testování dodalo předsériový model, který mohl některými neduhy trpět. Doufejme tedy, že to výrobce u prodejních kusů doladil a čtečka se bude chovat korektně ako na začátku našeho testu.

Jinak jsme s Xperií X neměli větší potíže. Pětipalcový IPS displej s Full HD rozlišením je plně dostačující. Telefon díky němu nepatří mezi přerostlé a hezky sedne do ruky. Celkově působí velmi příjemným dojmem.

Jak fotí?

Sony se u svých smartphonů vždy chlubí schopnostmi fotoaparátu, ale realita je pak všelijaká. Xperia X dostala opět o něco vylepšený foťák a změny konečně k něčemu jsou. Pryč je mlžný opar snímků, fotoaparát dokonce není tak citlivý na protisvětlo nebo na boční světlo, s tím měly předchozí modely problémy.

Lepší je celkové barevné podání a Sony se dokonce dovedlo zbavit i nepříjemného šumu. Ne že by tu nebyl, ale není ho výrazně více než u konkurenčních telefonů. Je to o to překvapivější, když si uvědomíme, že foťák má světelnost f/2.0 a chybí mu jakákoli stabilizace obrazu. Snímky v horším světle tak sice nedosahují třeba kvalit Samsungu Galaxy S7, ale překvapivě neztrácejí tolik, kolik by se podle rozdílů v parametrech dalo čekat.

Výhodnější je především v takových podmínkách fotit na automatický režim, ve kterém se fotky zmenšují na 8 megapixelů. Ony se ovšem nezmenšují klasicky, chytré algoritmy si z celkových 23 megapixelů vyberou jen ty pixely, které nesou nejlepší obrazovou informaci a z nich snímek sestaví. Funguje to dobře, a tak je vhodné většinou fotit v tomto plně automatickém režimu. Bohužel Sony stále chybí plně manuální možnosti nastavení, které by někdy pomohly snímky vylepšit.

Fotografie pořízená smartphonem Sony Xperia X Fotografie pořízená smartphonem Sony Xperia X Fotografie pořízená smartphonem Sony Xperia X

Fotografie pořízená smartphonem Sony Xperia X Fotografie pořízená smartphonem Sony Xperia X Fotografie pořízená smartphonem Sony Xperia X

Snímky mají samozřejmě i chyby, foťák například nezvládá dobře ostré kontrasty a objevují se tu zbytečně přesvětlené plochy. Nejde o žádnou tragédii, ale na absolutní špičku Xperia X trochu ztrácí. Ale celkově fotoaparát hodnotíme výtečně. Sony se konečně vyvarovalo většiny typických neduhů předchozích modelů, byť prostor pro vylepšení tu stále je.

Rozlišení předního fotoaparátu oproti starším modelům výrazně povyskočilo, a to na 13 megapixelů, takže zachytí spoustu detailů. Snímky jsou docela kvalitní, milovníci selfie snímků budou nejspíš spokojeni, ale chybí tu jakékoli speciality navíc, třeba čelní blesk nebo automatické ostření, které už se u některých smartphonů objevují.

Stojí to za to?

Sony Xperia X je dobrý smartphone, který má v podstatě jen několik menších chyb. Vadí nám přebujelý operační systém a v testu nás opět pozlobila čtečka otisků prstů, což je snad problém, který Sony u finálních kusů vyřeší. Jinak ovšem nevidíme větší problémy.

Největší komplikací tak je cena. Sony si za Xperii X žádá 15 990 korun, což je v kontextu topmodelů možná zajímavá nabídka, ale v kontextu „zabijáků“ špičkových telefonů je to hodně. A navíc má Sony spoustu konkurence ve vlastních řadách. Starší Xperia Z5 s o dvě desetiny palce větším displejem a odolností vodě rozhodně nepatří do starého železa a stojí zcela stejně. A starší Xperia Z3 vyjde na 9 990 korun. Výtečná Xperia Z5 Compact stojí 12 990 korun a do kapsy padne ještě lépe než Xperia X.

Co se konkurence od ostatních značek týče, je jí také hromada. Třeba Samsung nabízí loňský Galaxy S6 za cenu již od 12 990 korun a luxusní S6 edge vyjde na 14 990 korun. A i když nemá Xperia X větší vady, tohle jsou prostě lepší smartphony.

A kdo chce ušetřit, může u Samsungu sáhnout po skvělém Galaxy A5 2016, který stojí 9 990 korun. Má sice méně RAM a poloviční vnitřní paměť než Sony (a i o něco slabší procesor), ale funguje výborně a třeba i jeho fotoaparát je vynikající.

Čínský Huawei má v nabídce také skvělý model P9 se stejně velkým displejem a duálním fotoaparátem, který je o tisícovku levnější než sony. U Honoru stále nepatří do starého železa model 7, vyjde na 9 tisíc korun. Značka Oneplus prodává svůj model 2 rovněž za necelých 9 tisíc korun, ale je pravda, že oproti Sony je tento kousek trochu přerostlý.

Za lákavé ceny se nabízí i různé modely od Xiaomi, Meizu i dalších čínských značek, některé ovšem nemají kompletní podporu LTE. Každopádně konkurence má Xperia X více než dost, atraktivnější cena by určitě v úspěchu pomohla.