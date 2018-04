Xperia má mít displej, jaký svět ještě neviděl. Sony chce další primát

Sony u svých nejdražších smartphonů zkouší technologie, které budou v mobilním světě standardem až za několik let. Loňský model Xperia Z Premium je první smartphone, který má displej s ultravysokým rozlišením 4K. Nástupce má jít ještě dál.

Mnozí označují displej současného Sony Xperia Z Premium za zbytečnost, přitom chystaný model Premium má být první smartphone, který zvládne přehrávat HDR (High Dynamic Range) obsah. HDR technologie si zatím nachází cestu především do televizí. Opět je otázkou, jestli to na malé úhlopříčce displeje bude mít praktické využití.

Jak informuje server Phoneradar, Whitemagic LCD displej nového špičkového smartphonu bude mít úhlopříčku 5,5 palce a pro smartphony běžné rozlišení Full HD. Ovšem nový displej má být schopen zobrazit až 1,07 miliardy barev. Současné nejlepší chytré telefony přitom mají displeje, které zobrazují 16,8 milionu barev.

Unikátní displej má mít obnovovací frekvenci 120Hz a kontrastní poměr 2 000:1. Displej bude nejjasnější, jaký kdy byl ve smartphonu použit. Dosahovat má jasu 1 000 nitů, případně až 1 300 nitů. Jeden z nejlepších současných displejů použitý v novém Samsungu Galaxy S7 dosahuje jasu „jen“ 855 nitů.

Chystané Sony Xperia X Premium má mít špičkovou i další výbavu, více méně totožnou s modelem Xperia X Performance. Používat má výkonný procesor Qualcomm Snapdragon 820 a operační paměť má mít kapacitu 3 GB. Chybět by neměl nový konektor USB Type-C pro rychlé nahrávání HDR obsahu.

S novým modelem Premium by mělo Sony zkompletovat novou řadu Xperia X. Ta nahradila vrcholnou řadu Xperia Z. Už do ní patří modely Xperia X, Xperia XA a Xperia X Performance. Posledně jmenovaný model lze považovat za nástupce modelu Xperia Z5, ostatní nové modely ale patří spíše do vyšší střední či střední třídy (více zde).