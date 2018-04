Malé Sony zradilo svou filosofii a zlevnilo. Test Xperia X Compact

Sony Xperia X Compact je vedle modelu Xperia XZ zatím nejnovějším přírůstkem do řady špičkových smartphonů Sony. Na první pohled pokračuje v nastaveném směru udávaném už předchozími modely Compact, ve skutečnosti je tu ale sem tam nějaká drobnost jinak. U Sony především tentokrát trochu ušetřili na hardwaru, ale zbytek telefonu pro změnu pořádně odladili. Výsledkem je na kompaktní Sony až nečekaně příznivá cenovka 12 490 korun. Takhle dostupné zatím v historii žádné nové kompaktní Sony nebylo.

Není ta cena pořád vysoká?

Je to sice za smartphone stále hodně peněz, ale předchozí model Xperia Z5 Compact startovala na částce 16 490 korun, typ Z3 Compact stál v době uvedení na trh 15 990 korun a zakladatel rodu, model Z1 Compact stál 14 990 korun. Z tohoto pohledu je X Compact nejdostupnějším novým kompaktním Sony v historii.

Plusy a mínusy Proč koupit? malé rozměry

solidní výkon

povedený fotoaparát

Proč nekoupit? chybí voděodolnost

mohl být menší (viz text)

jen HD rozlišení displeje Kdy? V prodeji Za kolik? 12 490 Kč

Navíc se na něj můžeme dívat i v porovnání se soupeři, kterých je skutečně pomálu. V podstatě mezi ně totiž můžeme zařadit jen modely iPhone od Applu. Aktuální sedmička, která určitě Sony překonává po stránce výkonu, vyjde na nejméně 21 190 korun, loňský model 6s pak na 17 990. I malý iPhone SE je s 12 990 korunami za základní verzi o kapku dražší než Sony – oproti němu je ještě menší, má jen 16 GB pevně dané vnitřní paměti, ale také o trochu vyšší výkon. Tohle může být u mnoha zákazníků hodně zajímavý souboj.

Dobrá, co za ty peníze umí?

V podstatě všechno. Xperia X Compact je nadále moderní a téměř špičkový smartphone, Sony se u něj jen rozhodlo použít namísto úplně nejvýkonnějších procesorů trochu slabší Snapdragon 650 se šesti jádry. Telefon ale nafasoval slušnou porci 3 GB RAM, a tak rozdíl ve výkonu při běžném používání uživatel nejspíš nijak nezaznamená. A Sony možná opravdu šetřilo na tom pravém místě, protože na relativně malém displeji X Compact asi nebudou majitelé hrát nejnáročnější a graficky promakané hry, které výkon potřebují ze všeho nejvíce. Jinak umí vše, co ostatní špičkové Xperie z poslední doby. I fotoaparát odpovídá aktuální špičce, společně s tím v modelu XZ se oproti těm předchozím opět zlepšil a Sony konečně po letech může pomýšlet na sebevědomé porovnání s těmi nejlepšími.

Telefon dostal lesklé plastové tělo, nový USB-C konektor, nechybí moderní výbava jako LTE, NFC nebo čtečka otisků prstů. Ta je opět v tlačítku na pravém boku a tentokrát konečně funguje zcela spolehlivě a bezchybně. U předchozích modelů totiž trochu zlobila. Bohužel musíme upozornit i na další ústupek, Xperia X Compact není na rozdíl od svých předchůdců odolná vůči vodě a prachu.

Není ten displej malý?

Úhlopříčka 4,6 palce je tu zcela schválně, kompaktní Sony se jí drží a díky tomu vyrábí jeden z bezkonkurenčních malých smartphonů. Na druhou stranu má displej kolem sebe stále dost značné rámečky a do stejného těla by se vešel panel o desetinku nebo dvě větší. Nebo jinak, X Compact mohla být o něco menší. Jinak prostě daná úhlopříčka bude vyhovovat těm, kdo z jakéhokoli důvodu nechtějí smartphone s velkým displejem. Pravdou je, že i drobné ruce tu dosáhnou při ovládání snadno prakticky všude po displeji.

Podle nás je trochu škoda, že se panel drží stále jen HD rozlišení, Full HD by mu opravdu slušelo. Na druhou stranu na dané úhlopříčce HD stačí a displej nepůsobí nijak nepříjemně, jen to prostě mohlo být lepší. Líbí se nám barevné podání IPS panelu, které lze navíc opět ladit v menu. Displej lze ovládat i v rukavicích a má některé drobné chytré funkce, jako třeba probuzení dvojitým poklepáním. To se může hodit, protože čtečka telefon neprobudí a neodemkne jen přiložením prstu, je ji potřeba stisknout. To je třeba v případě, kdy mobil leží na stole, trochu nepohodlné, ale stačí poťukat na displej a z boku jen prst přiložit a telefon se odemkne.

Co ten design, vždyť je pořád stejný?

Inu, Sony se drží své aktuální designové linie už od prvního model Xperia Z a přiznáváme, asi by to chtělo nějakou vzpruhu. Na druhou stranu jsou telefony japonské značky jasně identifikovatelné a jen tak si je s konkurencí nelze splést, značka má prostě svou jednoznačnou identitu. Trochu problém je, že laik má potíž od sebe jednotlivé kousky odlišit. Platí to i pro kompaktní Xperii, byť se design opět trochu změnil neznalý pozorovatel si rozdílů všimnout nemusí. X Compact třeba nemá kovový rám, tělo teď dostalo zaoblení na přechodech mezi čelní a zadní plochou a boky. V ruce to působí příjemně, ale lesklý plast, ze kterého je celé tělo telefonu, může trochu klouzat. Také to snadno schytá při pádu na zem, byť se Sony očividně snažilo a materiál je vcelku pevný.

Zpracování je nadále špičkové, jen X Comact nepůsobí tak luxusně, jak bychom možná od tohoto modelu očekávali. Dojem kazí především lícování zadního krytu, který není snímatelný, přesto tělo není z jednoho kusu materiálu a vzadu po obvodu najdeme zbytečnou spáru.

Na kompaktních xperiích někteří kritizují jejích tloušťku. Ano, při půdorysu 129 x 65 mm tloušťka telefonu 9,5 mm opravdu vynikne, ale my jsme si na ni časem zvykli a esteticky nám nijak nevadí, v kapse rovněž ne. Co ale nechápeme, je, že když došlo k navýšení výšky (o 2 mm) a tloušťky (o 0,6 mm) oproti předchozímu modelu Z5 Compact, nikde se to v praxi neprojevilo – třeba baterie má nadále kapacitu 2 700 mAh. Možná je to další ústupek, méně nacpané tělo znamená levnější výrobu. Podle nás je to ústupek hloupý.

Vydrží baterie?

Ano, vydrží, v tom problém není. S operačním systémem Android 6 je power-management docela chytrý a vydržet perný den na jedno nabití není problém. A dostat se dá v pohodě i na dva dny, stačí trochu slevit z nároků. Jenže oproti předchůdci opět nejde o nijak zásadní posun, ona lákavá cena se nám začíná promítat do toho, že kompaktní Xperia jednoduše trochu ustrnula.

Jaký je fotoaparát?

Opět nový, Sony pro novou řadu X Compact a XZ připravilo zcela nový snímač s rozlišením 23 megapixelů a celou sadou senzorů pro lepší ostření a další vylepšení obrazu. Je tu ale třeba jen jednoduchý LED blesk a stále chybí stabilizace obrazu. I tak ale fotoaparát konečně podává takové výkony, na jaké bychom měli být u špičkových Sony zvyklí. Posun je tu znát především vůči předchozím modelům Z5 a také vůči zástupcům nové řady X v podobě modelů X a X Premium.

Konečně ze snímků zmizel tolik typický závoj a i když X Compact při focení v kontrastních podmínkách stále na absolutní špičku malinko ztrácí, už je to rozdíl minimální. Jen si to chce tentokrát při focení trochu více hrát s možnostmi nastavení a režimy, protože nám přijde, že kdysi velmi dobře funkční režim Superauto tentokrát nefunguje tak spolehlivě a snímky z něj jsou v podstatě stejné jako snímky z ručního režimu v plném rozlišení (Superauto vytváří osmimegapixelové snímky). Dobře se foťáku vede i ve špatném světle, což byla velká slabina předchozích modelů.

Každopádně, konečně pořádný fotoaparát je jedním z hlavních argumentů pro koupi tohoto kompaktního Sony, ať už v porovnání s předchůdci nebo s některými soupeři.

Mám si jej tedy pořídit?

Pokud kvalita snímků není vaší prioritou, lze v případě koupě kompaktního smartphonu se špičkovou výbavou ušetřit. Sony sice oficiálně své starší modely už nenabízí, ale v prodeji je samozřejmě najít můžeme. A taková Xperia Z5 Compact vyjde dnes na cenu mezi 9 500 a 12 000 korunami, tedy nejméně o pětistovku levněji než novinka. Přitom bude výkonnější, je o trochu kompaktnější a vlastně jen hůř fotí. A také u ní trochu zlobí čtečka, pravda. Ještě starší Z3 Compact se pak shání ještě obtížněji, ale cena se stále drží docela vysoko, zhruba na 8 500 až 9 000 korunách.

Alternativy u konkurence ale budeme hledat jen velmi obtížně. Kromě na začátku zmíněných iPhonů s cenami od 13 do více než 20 tisíc totiž moc přímých konkurentů Xperia X Compact na trhu nemá. Ani čínské Xiaomi, které malé a výkonné smartphony vyrábělo, teď v aktuálním portfoliu nic takového nemá. Nejblíže je této představě relativně levný model Redmi 3s s pětipalcovým displejem a o dost slabším hardwarem i dalšími ústupky ve výbavě. Takže je to buď Sony, nebo Apple. A v této sestavě konkurence míří Xperia X Compact hodně vysoko.