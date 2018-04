Šestipalcový phablet Sony Xperia T2 Ultra bude v prodeji i v Česku

Sony Xperia T2 Ultra je jednodušší sourozenec přerostlého phabletu Xperia Z Ultra (recenze zde). Oproti němu má chudší výbavu a menší displej. Postrádá také odolnou konstrukci. To vše se projeví na ceně. Tu výrobce oficiálně neoznámil, ale server 3g.co.uk informuje, že by se v Británii měla vejít pod 400 eur, tedy pod 11 000 korun. Větší Xperia Z Ultra se přitom u nás prodává za oficiální cenu 17 500 korun. Na náš trh Xperia T2 Ultra zamíří na přelomu prvního a druhého čtvrtletí.

Xperia T2 Ultra má oproti Xperii Z Ultra s 6,4palcovým displejem pouze šestipalcový displej. Rozlišení Triluminos displeje je také nižší. Místo Full HD rozlišení 1 920 x 1 080 obrazových bodů má novinka pouze HD rozlišení 1 280 x 720 obrazových bodů. Displej je vybaven enginem Mobile Bravia 2. Dotykové pero ve výbavě není.

Oproti již prodávané Xperii Z Ultra s osmimegapixelovým fotoaparátem má však nové Sony 13megapixelový fotoaparát. Fotoaparát vybavený senzorem Exmor RS nepostrádá automatické ostření a navíc má LED blesk, který většímu sourozenci chybí. Videa lze pořizovat až ve Full HD rozlišení. Přední 1,1megapixelový fotoaparát potom zvládá pořizovat HD videa.

Šestipalcový phablet s Androidem 4.3 Jelly Bean není tak výkonný jako Xperia Z Ultra. Novinka používá čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 400 s taktem 1,4 GHz. Paměť RAM je jen 1 GB a uživatelská paměť má kapacitu 8 GB. Uživatel však může využít pouze 4,8 GB, zbytek je vyhrazen samotnému systému. Uživatelskou paměť lze zvětšit pomocí paměťových karet až o 32 GB.

Nové Sony podporuje i sítě čtvrté generace LTE. Existovat však bude i verze bez LTE a japonský výrobce představil i variantu pro dvě SIM karty. Jaké provedení bude v prodeji v Česku, v tuto chvíli nevíme. Ve výbavě nechybí wi-fi, DLNA, A-GPS/Glonass navigace, NFC, Bluetooth 4.0 nebo USB 2.0. Dále phablet nabídne hudební aplikaci Walkman, FM rádio s RDS nebo certifikaci Playstation.

Xperia T2 Ultra není žádný drobeček, do velké kapsy by se však na rozdíl od Xperie Z Ultra vejít měla. Rozměry nového velmi tenkého Sony jsou 165,2 x 83,8 x 7,65 milimetru. Pro porovnání: Xperia Z Ultra má už rozměry opravdového tabletu - 179 x 92 x 6,5 milimetru. Hmotnost nového modelu 172 gramů je oproti Xperii Z Ultra o nezanedbatelných 40 gramů menší.

Nový japonský phablet, který bude v prodeji v černé, bílé a fialové barvě, má baterii s kapacitou 3 000 mAh. Podle výrobce by měl nový phablet vydržet na příjmu až 1 071 hodin nebo by měl dokázat nepřetržitě přehrávat hudbu 93 hodin a video 10 hodin. To jsou samozřejmě laboratorní výsledky, realita bude jistě jiná.