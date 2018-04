Recenze: Sony Xperia T je dost dobrá i pro Jamese Bonda

Nový vrcholný model od Sony asi nevzbudí takový poprask jako jiné špičkové smartphony. Oproti nim totiž nabízí pouze dvoujádrový procesor a je vybaven starší verzí operačního systému Android. Přes papírové nedostatky však jde o smartphone, který se může poměřovat se současnou nejvyspělejší konkurencí.

Plusy a minusy Proč koupit: Zpracování

Kavalitní displej

Hudební přehrávač Proč nekoupit: Nenápadný design

Starší verze OS

Průměrný fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 13 500 Kč

Sony uvedení nového modelu Xperia T spojilo s marketingovou kampaní při uvedení nové "bondovky" do kin. Xperia T je totiž oficiální mobil agenta jejího veličenstva Jamese Bonda. I když se nový smartphone od Sony v novém filmu Skyfall mihne jen krátce, reklama je to obrovská.

Xperia T by se tak mohla do podvědomí zákazníků dostat silněji než jiné smartphony od Sony. Otázka je, zda se to zásadněji projeví ve vyšších prodejích, v nichž dosud Sony nijak neexcelovalo. Ovšem Xperia T má naději na úspěch nejen díky marketingu, ale především svou kvalitou.

Spojení s novým filmem o agentovi 007 se odráží v několika maličkostech. Nechybí tak tematické snímky z nové "bondovky" a najdeme zde i specifické zvukové notifikace a videoukázky z natáčení nového filmu Skyfall.

Design: nenápadný kvádřík

Nový smartphone od Sony na první pohled příliš nezaujme. Černé plastové čelo telefonu příliš emocí nevyvolá a jediným ozvláštněním je logo Xperia ve spodní části. Reproduktor v horní části ničím nezaujme. Zajímavější jsou záda telefonu, která jsou prohnutá. To prospívá nejen ergonomii, ale také estetice.

Na zádech se nachází výrazná čočka fotoaparátu, která mírně vystupuje z profilu telefonu. Naštěstí je sklíčko čočky mírně zapuštěno ve svém výstupku, a tak nehrozí snadné poškrábání. V dolní části zad potom najdeme výrazné logo výrobce.

Jestliže čelo je vyrobeno z lesklého plastu, tak záda mají pogumovaný povrch. Otisky na zadní části tedy nejsou tak patrné jako na přední straně. Pogumovaný povrch také přispívá k tomu, že telefon v ruce neklouže.

Sony Xperia T: Oficiální mobil agenta 007 Jamese Bonda.

Mírně zaoblené rohy působí elegantně. Předchozí hranatá Xperia S však měla osobitější vzhled. Obdobný designerský prvek, jakým byl průsvitný proužek u funkčních kláves, u nového modelu chybí. Vedle celočerného provedení se nová Xperia nabízí také s bílými nebo stříbrnými zády. Čelo telefonu je však vždy černé.

Xperia T má minimum hardwarových ovládacích prvků. Všechny ovladače jsou umístěné na pravém boku a to nešikovně v jeho spodní části. V horní části se totiž nachází zakryté sloty pro SIM a paměťovou kartu.

Sony Xperia T: Jediným výrazným prvkem přední strany testovaného smartphonu je logo výrobce a logo Xperia. Sony Xperia T: Přední část nového Sony působí poněkud nudně. Sony Xperia T: Vzhled zad nové Xperie je o poznání elegantnější než design přední části.

Tlačítko pro zapnutí a probuzení telefonu je tak umístěno přibližně uprostřed telefonu, což ergonomii moc neprospívá. I když levákům by to mohlo vyhovovat. Ještě níže pod zapínacím tlačítkem je dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti. Pod ním pak najdeme ještě spoušť fotoaparátu.

Svými rozměry je nové Sony o něco menší než přímá konkurence v podobě Samsungu Galaxy S III nebo HTC One X. Rozdíly nejsou zásadní, opticky však vypadá Xperia T menší než konkurenční smartphony. Japonská novinka má rozměry 129,4 × 67,3 × 9,4 milimetru. Pro porovnání: vrcholný Samsung je velký 136,6 × 70,6 × 8,6 milimetru a HTC One X pak 134,4 × 69,9 × 8,9 milimetru.

Sony Xperia T: Hranatý design minulé Xperie S byl osobitější.

Z porovnání rozměrů je patrné, že Sony nešlo v případě Xperie T v dnes tak sledovaném honu za co nejmenší tloušťkou. Trochu více čísel v pase však nebrání pohodlnému uchopení a ani v kapse není větší tloušťka poznat. Se 139 gramy má však z přímé konkurence nové Sony největší hmotnost, pokud tedy nepočítáme zatím neprodávané LG Optimus G.

Sony Xperia T: Designu čela telefonu by neškodilo více nápadů. Sony Xperia T: Vedle výrazné čočky fotoaparátu je na zádech také umístěno logo výrobce.

Ke zpracování telefonu nemáme žádné výhrady. Vzhledem k napevno zabudované baterii je jednolitá konstrukce telefonu pevná jako skála. Oproti Samsungu Galaxy S III nebo HTC One X (One X+) nové Sony působí hodnotnějším dojmem a použité materiály jsou kvalitní.

Displej: vysoká kvalita

Displej nového smartphonu nabízí velmi kvalitní zobrazení. Vzhledem k použité TFT technologii však na rozdíl od Super AMOLED displejů používaných Samsungem není displej Xperie T čitelný z příliš velkých úhlů. I čitelnost na slunci by mohla být lepší.

Sony Xperia T uživatelské prostředí: Zamčený displej se odemkne přejetím prstu. Sony Xperia T uživatelské prostředí: Úvodní obrazovka má pět ploch. Sony Xperia T uživatelské prostředí: Notifikační lišta umožňuje zapínat a vypínat základní funkce.

Rozlišení displeje má pro současný high-end standardní HD rozlišení 720 x 1280 obrazových bodů. Displej má věrné podání barev a černá je opravdu černá. Pro prohlížení fotografií a videa lze využít engine Mobile Bravia, jehož použití je opravdu poznat.

Sony Xperia T uživatelské prostředí: Hlavní menu je přehledné. Sony Xperia T uživatelské prostředí: Naposledy spuštěné aplikace se vyvolají pravým funkčním tlačítkem. To je součástí displeje. Sony Xperia T uživatelské prostředí: K dispozici jsou miniaplikace. Na výběr je třeba kalkulačka.

Za konkurencí mírně zaostává úhlopříčka displeje 4,55 palce. Konkurenční Samsung Galaxy S III má displej s úhlopříčkou 4,8 palce a HTC One X s úhlopříčkou 4,7 palce. Menší fyzické rozměry vzhledem ke stejnému rozlišení se však projevují ve vysoké jemnosti 323 ppi. Jednotlivé pixely tak nejsou prakticky vůbec vidět.

Displej kryje podle výrobce sklíčko odolné proti poškrábání, ale není to Gorilla Glass od společnosti Corning. Odolnost by tak neměla být tak vysoká jako u některých konkurenčních smartphonů.

Systém a výkon: dvě jádra stačí

Hendikepem v očích některých potenciálních zákazníků může být fakt, že nové Sony používá pouze dvoujádrový procesor. V některých testech výkonu sice Xperia T za svými čtyřjádrovými konkurenty zaostává, ale při běžném použití výkon plně dostačuje.

Sony Xperia T uživatelské prostředí: Práce s textovými zprávami je pohodlná. Sony Xperia T uživatelské prostředí: Zobrazení internetového prohlížeče. Sony Xperia T uživatelské prostředí: Přepínání mezi jednotlivými stránkami.

Nová Xperia používá procesor Qualcomm Snapdragon MSM8260 se dvěma jádry Krait taktovanými na frekvenci 1,5 GHz. Grafický procesor je Adreno 225. Paměť RAM má standardní kapacitu 1 GB a vestavěná paměť 16 GB, ale uživatel může využít pouze 10,88 GB. Telefon však podporuje i paměťové karty a to až s kapacitou 32 GB.

Sony Xperia T: Nová Xperia se nabízí ve třech barevných provedeních. Čelo je ale vždy černé. Sony Xperia T: Všechny mechanická tlačítka jsou umístěna na pravém boku. Umístění ve spodní části neprospívá ergonomii. Sony Xperia T: Konektor pro sluchátka našel místo na vrchu telefonu.

Dalším záporem může být prozatím nedostupná aktualizace na nejnovější verzi systému Android Jelly Bean. Xperia T ještě používá starší verzi 4.0.4 Ice Cream Sandwich. Sony si však dalo záležet a svoji uživatelskou nadstavbu Timescape oproti starším modelům vylepšilo. Systém Xperie T je skvěle vyladěn.

Ovládání: jednoduché a přehledné

Funkční tlačítka jsou u nového Sony součástí displeje. Prostřední slouží pro návrat na úvodní obrazovku, levé k návratu o krok zpátky a pravé je vyhrazeno pro přístup k naposledy spuštěným aplikacím. Ty lze jednoduchým přejetím prstem ukončit. Najednou je však "shodit" nelze.

Sony Xperia T: Novinka má zaoblenější tvar než předchůdkyně Xperia S.

Součástí jsou i miniaplikace, které lze používat na ploše při právě spuštěné aplikaci. V základu nalezneme jako miniaplikaci kalkulačku, časovač, poznámkový blok a hlasový záznamník. Další aplikace lze stahovat z obchodu Google Play, ale prozatím jich tam mnoho není.

Sony Xperia T: Čočka fotoaparátu mírně vystupuje z profilu telefonu. Sony Xperia T: Záda nové Xperie jsou prohnutá. Telefon se tak dobře drží. Sony Xperia T: Logo výrobce ozvlášťňuje záda přístroje.

Úvodní obrazovka má pouze pět panelů. Šikovně je vyřešeno hledání jednotlivých widgetů, kdy stačí dvěma prsty přejet po displeji směrem k sobě a objeví se nabídka všech používaných widgetů. Pohybem prstů od sebe lze tuto nabídku zavřít.

Hlavní menu je přehledné, použita je dobře čitelná grafika jednotlivých ikon. Ikony v menu lze řadit abecedně nebo podle četnosti používaní či podle naposledy nainstalovaných aplikací. Telefon nabízí několik barevných schémat menu.

Sony Xperia T uživatelské prostředí: Na klávesnici s jasně oddělenými klávesami se píše pohodlně. Sony Xperia T uživatelské prostředí: Na výběr je ze tří zobrazení klávesnice. Sony Xperia T uživatelské prostředí: Poznámku lze "načmárat" i prstem.

Vzhledem k rozměrům displeje je psaní na klávesnici pohodlné. Jednotlivé klávesy jsou od sebe jasně oddělené, a tak nedochází k překlepům. Na výběr je ze tří provedení vzhledu klávesnice: se světlými klávesami na tmavém pozadí, celosvětlé a celotmavé provedení.

Konverzace pomocí textových zpráv se zobrazuje v bublinách a důležité zprávy lze jednoduše označit hvězdičkou jako oblíbené. K nim je potom snadný přístup. Pro nastavení e-mailu má nové Sony připraveny účty k nejpoužívanějším českým portálům, nastavení tak zvládne i méně technicky nadaný uživatel. Samozřejmě lze nastavovat i jiné účty. Při využívání více účtů jsou jednotlivé maily barevně odlišeny. Telefon podporuje Microsoft Exchange.

Sony Xperia T uživatelské prostředí: Přehledný kalendář. Sony Xperia T uživatelské prostředí: K dispozici je možnost spořit energii. Sony Xperia T uživatelské prostředí: Ve výbavě je i prohlížeč kancelářských dokumentů.

Kontakty lze synchronizovat jak s Exchangem, tak s Facebookem. U těchto kontaktů uživatel může mít jejich fotografie ze sociální sítě nebo zájmy jednotlivých kontaktů. Kalendář je přehledný a lze ho přes Exchange synchronizovat s účty Googlu nebo s účty na sociálních sítích. K dispozici jsou také poznámky, které lze jednoduše "načmárat" prstem.

Další funkce: kvalitní hudba

Rozhraní hudebního přehrávače Walkman oceňujeme pro jeho přehlednost. Telefon nabízí možnost stáhnout pro skladby dodatečné informace, jako jsou obaly jednotlivých alb. Jednotlivé ID3 tagy MP3 souborů lze přímo v telefonu editovat. Díky hluboké integraci Facebooku pak můžete sledovat, jaké oblíbené skladby poslouchají vaši přátelé.

Sony Xperia T uživatelské prostředí: Hudební přehrávač Walkman má přehledné rozhraní. Sony Xperia T uživatelské prostředí: Samozřejmostí je zobrazení grafiky alba přehrávané skladby. Sony Xperia T uživatelské prostředí: Nechybí možnost vyhledat si k přehrávané skladbě další informace.

Přehrávač potěší plným přednesem s dostatkem výšek i hloubek. Chvála však neplatí pro standardně dodávaná sluchátka. Pro kvalitní poslech je třeba použít jiná. Telefon navíc umožňuje nastavení zvuku přes ekvalizér a k dispozici je i prostorový zvuk. Ale tato "šidítka" zvuk moc nevylepší.

Sony Xperia T uživatelské prostředí: Ve výbavě je i ekvalizér. Sony Xperia T uživatelské prostředí: Přímo v telefonu lze editovat ID3 tagy. Sony Xperia T uživatelské prostředí: Rozhraní FM rádia.

Zklamáním je přednes přes vestavěný reproduktor, a to i když je k dispozici technologie xLoud. Telefon má také FM rádio s funkcí RDS. Sony ve svých telefonech už nějakým rokem nabízí vlastní rozpoznávání hudby TrackID. Tato služba však nedosahuje kvalit aplikací Shazam nebo Soundhound, dostupných v obchodě Google Play.

Sony Xperia T: Vedle tlačítka pro zapnutí a regulátoru hlasitosti našla své místo i mechanická spoušť fotoaparátu. Sony Xperia T: Tlačítko pro zapnutí a probuzení je malé a nevhodně umístěné uprostřed telefonu. Sony Xperia T: Na levém boku najdeme nezakrytý microUSB konektor.

Dále Má nová Xperia satelitní navigaci s podporou standardů GPS a Glonass, technologii NFC nebo videopřehrávač s podporou kodeků DivX a Xvid. K dispozici je i Bluetooth 3.1 a USB 2.0. Telefon lze k počítači připojit jak přes režim Mass Storage tak MTP. Nezakrytý microUSB konektor je umístěný na levém boku telefonu.

Sony Xperia T: Design nové Xperie se proti minulému modelu dost liší. Sony Xperia T: Z profilu je jasně patrné výrazné prohnutí zadní části. Sony Xperia T: Konektor microUSB je nezakrytý.

Přístroj podporuje datové přenosy HSDPA 42,2 Mpbs a HSUPA 5,76 Mbps. Pro připojení na internet lze využít i wi-fi 802.11 a/b/g/n dual band. Samozřejmostí je wi-fi hotspot, funkce wi-fi Direct nebo podpora DLNA. Vedle WebKit prohlížeče je v telefonu připraven i prohlížeč Chrome.

Sony Xperia T uživatelské prostředí: Album fotografií a dalších obrázků. Sony Xperia T uživatelské prostředí: Fotografie s přiřazeným místem pořízení můžeme zobrazovat na mapě. Sony Xperia T uživatelské prostředí: Výbava zahrnuje tématická videa z natáčení filmu Skyfall.

Ve výbavě najdeme prohlížeč kancelářských dokumentů Quick Office 6, editace je však možná až po zakoupení Quick Office Pro. Novinka od Sony je připravena i na hraní her, má PlayStation certifikaci. Telefon používá MicroSIM kartu. Při telefonování lze využít technologii zlepšující zvukovou kvalitu HD Voice, ale tu u nás provozuje pouze operátor T-Mobile.

Baterie: dva dny v plném provozu

Jak už jsme zmínili, baterie nového Sony je napevno zabudovaná v těle přístroje a její kapacita je 1 850 mAh. To není příliš mnoho, ale nové Xperii to stačí. Výrobce udává výdrž v pohotovostním stavu až 450 hodin v sítích GSM nebo 410 hodin v sítích 3G.

Sony Xperia T: Na právem boku se nad ovladači nachází zakrytované sloty pro paměťovou kartu a Micro SIM.

V našem testu telefon na jedno nabití vydržel při běžném zatížení v průměru dva dny provozu. Samozřejmě, že energeticky náročné operace baterii vyčerpají rychleji. Velkým žroutem se ukázalo přehrávání videa.

Fotoaparát: 13 megapixelů

Fotoaparát s rozlišením 13 megapixelů působí na první pohled impozantně. Ve skutečnosti je však kvalita snímků spíše průměrná. I přes použití senzoru Exmor R dělá některá osmimegapixelová konkurence lepší fotografie. Snímky jsou mírně přesvětlené a podání barev rovněž není zcela bez poskvrnky.

Výhodou je mechanická spoušť, ale využít můžeme i tlačítko na displeji. Telefon také nabízí možnost na displeji označit místo k zaostření. Fotoaparát umožňuje detekci obličeje a k dispozici je i LED blesk s dostatečným osvitem. Snímky označené místem pořízení (geotagging) můžeme v telefonu přehledně zobrazovat na mapě.

Sony Xperia T uživatelské prostředí: Rozhraní fotoaparátu. Funkční klávesy se promění na tečky. Sony Xperia T uživatelské prostředí: Nastavení fotoaparátu. Sony Xperia T uživatelské prostředí: Rozhraní nahrávaní videa.

Telefon zvládá nahrávat videa ve Full HD rozlišení 1080p v kvalitě 30 snímků za sekundu. Kvalita pořízených videí je opět pouze průměrná, ale k běžnému zachycení událostí zcela postačí. Telefon je vybaven i předním fotoaparátem, který má rozlišení jeden megapixel a zvládá pořizovat videa v HD rozlišení 720p.

Sečteno podtrženo

Nová Xperia T přináší všechny potřebné funkce a vyladěný systém, ale mezi konkurenty kromě 13megapixelového fotoaparátu niším nevyniká. Vzhled telefonu, zejména jeho přední strany, je možná až moc nenápadný. Pěkný design je však ryze subjektivní pojem a někomu může usedlý vzhled vyhovovat.

Sony s novým modelem Xperia T ukazuje, že i dvoujádrový smartphone se může směle postavit čtyřjádrové konkurenci. Prozatím ovšem nevíme, kdy výrobce uvolní aktualizaci na nejnovější Android Jelly Bean.

Testovaná novinka nemá vysloveně slabá místa. Displej je kvalitní stejně jako hudební přehrávač. Trochu nešťastná je konstrukce s tlačítkem pro zapínání na nevhodném místě. Ke zpracování však nemáme výhrady.

Zklamáním je přes papírové parametry pouze průměrný fotoaparát a nahrávaní videa. Výdrž je na slušné úrovni. Někomu nemusí vyhovovat nevyměnitelná baterie. Ovšem oproti předchozí Xperii S výrobce neopomněl na paměťové karty.

S cenou zhruba 13 tisíc korun včetně daně se Xperia T vyrovná LG Optimus 4X HD nebo už výběhovému HTC One X. Samsung Galaxy S III stojí zhruba o tisíc korun více, vylepšené HTC One X+ je pak dražší přibližně o dva tisíce.