Pekelně rychlá bezdotyková stylovka. Recenze Sony Xperia Sola

Model Sola je příjemným překvapením střední třídy. Za zhruba šest a půl tisíce korun nabízí dvoujádrový procesor, velmi slušný grafický čip, fotoaparát s rozlišením 5 Mpix a automatickým ostřením a podporu pro microSD karty a NFC. Vybaven je operačním systémem Android 2.3.7 a Sony přislíbilo jeho brzké vylepšení na verzi 4.0 ICS. V době testování však nebyla tato verze OS k dispozici.

Tradiční uživatelské prostředí androidu bylo opět prakticky kompletně změněno, aby ladilo s ostatními zařízeními výrobce. Tentokrát se však nemusíte bát zpomalení, které bylo v minulosti s touto proměnou spojené. Dvoujádrový procesor naopak doslova čaruje a telefon je opravdu rychlý.

Plusy a mínusy Proč koupit? povedený design

kvalitní bezdotykový displej

rychlý procesor

podpora NFC

propracované uživatelské prostředí

základní nabídka aplikací Proč nekoupit? slabší výdrž baterie

(prozatím) pouze android 2.3.7

nepříliš dobře rozmístěná tlačítka Kdy? V prodeji Za kolik? 6 599 Kč s DPH

Nejspíše právě běh na plné obrátky si vybírá daň v podobě nižší výdrže baterie, která se točí spíše pod úrovní jednoho dne, pokud budete zařízení opravdu využívat. Nepříliš ergonomicky byla rovněž umístěna tlačítka na bocích telefonu a často budete muset přehmatávat. Pohled na výtečně vyvedený displej se sytými barvami ale možná tento nepříjemný fakt alespoň trochu zmírní. Celkově je model Sola jedním z nejpovedenějších telefonů Sony za poslední dobu.

Vzhled a konstrukce: pozoruhodné zkosení

Velmi výrazný schod v dolní části displeje je na jednu stranu elegantním doplňkem a současně i velmi užitečným nápadem z pohledu ergonomie. Pohodlně si zde můžete opřít palec bez obavy, že byste omylem stiskli senzorová tlačítka nad ním.

Prakticky celé tělo je pokryto jemnou gumou, na které jsou však při bližším pohledu jasně rozeznatelné otisky prstů a jiné nečistoty. Leštění tak bude stejně jako u displeje prakticky každodenní nutností.

Telefon se svými rozměry 116 × 59 × 9,9 mm příjemně padne do ruky a prakticky ho v ní ani neucítíte. Model Sola váží pouze 107 gramů, což je na takto vybavený telefon opravdu málo. Přestože lze sundat prakticky celý zadní kryt, už bohužel nedostanete ven baterii, která je napevno uchycena v těle zařízení. Hned vedle ní naleznete sloty pro paměťovou kartu microSD a tradiční SIM (mini-SIM).

Skoro to vypadá, že rozmístění tlačítek na bocích zařízení nechalo Sony spíše náhodě. Dvojice pro regulaci hlasitosti se nachází v dolní části hned vedle spouště fotoaparátu, a tak při běžném držení budete muset přehmatávat. Ani pro účely zoomování při fotografování to není vhodná pozice.

Relativně bohatý je obsah základního balení, kde kromě tradiční sestavy nabíječky a peckových sluchátek naleznete dvojici NFC čipů v podobě přívěsků a redukci z microSIM na tradiční velikost. Bohužel paměťová karta zde chybí. Vnitřní paměť zařízení činí 8 GB, z nichž je pro uživatele přístupných zhruba 5 GB.

Zmiňované čipy mohou sloužit ve spojení s nejrůznějšími aplikacemi. Stačí je umístit například při vstupu do kanceláře, kde po načtení daného kódu dojde k přepnutí profilu a případně provedení dalších akcí. Velký užitek v nich však prozatím nehledejte.

Operační systém: vyšperkovaný základ

Android ve verzi 2.3.7 nabízí v základní verzi solidní zásobu aplikací, kterou se však Sony rozhodlo rozšířit o spoustu nejrůznějších aplikací pro sociální sítě, přehrávání multimédií a správu telefonu. Předinstalovaná je rovněž navigace WisePilot a OfficeSuite pro prohlížení běžných kancelářských dokumentů. Za zmínku stojí aplikace Šetřič energie, kde můžete nastavovat, zda má telefon vypnout přebytečné funkce při nízké hodnotě nabití baterie. Podobných aplikací je však Play Store plný.

Přepracované uživatelské prostředí přidává do základní verze androidu spoustu užitečných funkcí, s nimiž se můžete setkat někdy až ve vyšších verzích tohoto operačního systému. Přitom se podařilo tuto nástavbu odladit a rozhodně nezdržuje při běžném používání telefonu. Nehledě na to, že příjemně projasňuje jinak nudné prostředí základní verze androidu.

Drobnou maličkostí, které se věští velká budoucnost, je bezdotykové ovládání. To zatím funguje pouze v prohlížeči a částečně na domovské obrazovce telefonu. Každá aplikace musí být pro tyto účely přizpůsobena. Toto ovládání funguje tak, že displej reaguje na povely i ve chvílích, kdy máte prst těsně nad displejem a přímo se ho nedotýkáte. Ve zmiňovaném prohlížeči se používá například ke zvýraznění odkazů.

Přestože v tomto modelu tato funkce bez přizpůsobení celého OS nebo nejdůležitějších aplikací nemá prakticky smysl, hodit by se mohla pro zimní měsíce, kdy jsou dotykové kapacitní displeje s rukavicemi neovladatelné. Otázkou však je, zda se tato technologie uchytí a uvidíme ji i v dalších modelech.

Displej a výdrž baterie: syté barvy

Displej na modelu Sola se opravdu povedl. Jeho úhlopříčka je 3,7 palce a rozlišení 480 × 854 pixelů. Barvy jsou dostatečně syté a celkově působí displej opravdu velmi kvalitně, ačkoliv jeho parametry se moc neliší od nejbližších konkurentů. Solidní je čitelnost na přímém slunečním světle, která se řadí rozhodně k lepšímu průměru.

Slabším článkem je však již baterie. Ta totiž musí zásobovat energií jednak dvoujádrový procesor Cortex-A9 s taktem 1 GHz, ale zejména zmiňovaný displej. Ve výsledku se výdrž zařízení při plném využití blíží k hranici jednoho dne při několika minutách hovoru, brouzdání po internetu a využívání wi-fi. Pokud však ze svých nároků slevíte, můžete se dočkat i dvou dnů.

Funkce: nutné ztráty

Po stránce funkční výbavy se model Sola neliší od bratříčků Xperia S a P, tedy až na chybějící HDMI konektor. Můžete se tak těšit na plnou datovou výbavu včetně HSDPA a HSUPA, wi-fi, GPS a již zmiňovanou technologii NFC. Prozatím ji v našich končinách využijete ve spojení s výše uvedenými přívěsky nebo k párování s jinými telefony. Z tohoto hlediska se vyplatí počkat na verzi ICS, která v sobě obsahuje přímo funkci Android Beam pro snadnější přenos dat.

Kvalitou snímků z 5 Mpix fotoaparátu s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou se model Sola mezi konkurencí rozhodně neztratí. Při dobrých světelných podmínkách snímky obsahují minimum šumu a rozhodně odpovídají i po stránce barevné věrnosti. S ubývajícím okolním světlem však razantně klesá i výsledná kvalita a ostrost. Pozor však na náchylnost obslužného softwaru, který občas snímky nepříjemně přepálí.

Konkurence: zástupy kandidátů

O tom, že mezi telefony s androidem je snad kromě nejvyšší třídy velmi těsno, jsme se již několikrát přesvědčili. Platí to i nyní, kdy model Sola musí konkurovat celému zástupu letošních modelů, ale i těm nejlepším z loňska, které se již například dočkaly aktualizace na ICS, a jsou tak před tímto modelem o krok napřed.

Kromě konkurentů ve vlastní stáji, jako je Xperia U a arc S, je to kupříkladu nejlevnější HTC v podobě One V, LG Optimus L5 či levnější a o něco méně vybavený Huawei Ascend G300. Celou armádu modelů má v této kategorii i Samsung a jsou to například kousky jako Galaxy Ace 2 nebo Galaxy W. Nesmí se zapomínat ani na starší model Nexus S, který jako první dostane update na verzi Jelly Beans. Rozhodování, jestli zvolit model Sola, tak bude opravdu těžké.

Samsung Galaxy Ace 2 nabízí i přes nízkou cenu displej s vysokým rozlišením 800 × 480 obrazových bodů. Displej má navíc i větší úhlopříčku 3,8 palce. Procesor na frekvenci 800 MHz je nově dvoujádrový a paměť RAM má kapacitu 768 MB. Smartphone používá OS Android 2.3 Gingerbread. Cena: 6 900 Kč

Sony Xperia Sola Komunikátor Sony Xperia Sola nabízí technologii Floating touch, bezdotykového ovládání. Výbava telefonu zahrnuje všechny potřebné funkce. Součástí je satelitní navigace, připojení na internet přes wi-fi, 5 megapixelový fotoaparát, nahrávání HD videa nebo FM rádio. Cena: 6 599 Kč

Sony Xperia U Komunikátor Sony Xperia U přináší atraktivní design s průhledným pruhem pod displejem. 3,5 palcový displej má rozlišení 854 × 480 pixelů, fotoaparát dostal pětimegapixelové rozlišení. Nevýhodou telefonu je absence slotu pro paměťové karty. Cena: 6 450 Kč