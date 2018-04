Premiant vyšší třídy s kovovým tělem. Recenze Sony Xperia P

Xperia P míří do vyšší střední třídy. Takové zařazení přístroje určuje čtyřpalcový displej, starší verze operačního systému i pohonná jednotka v podobě dvoujádra od ST-Ericssonu.

Plusy a minusy Proč koupit? vysoký výkon

velký a jemný displej

kvalitní dílenské zpracování

výborný fotoaparát s mnoha funkcemi

tlačítko spouště

microHDMI

USB host Proč nekoupit? starší verze androidu (ICS update přislíben)

napevno instalovaná slabá baterie

micro SIM

16GB paměť nelze rozšířit Kdy? v prodeji Za kolik? 9 500 Kč

V některých ohledech je na tom Xperia výborně. Jistá v kramflecích si je především coby multimediální společník: zmiňme videopřehrávač s nativní podporou DivX/Xvid, podporu DLNA, osmimegový fotoaparát s řadou užitečných funkcí nebo microHDMI výstup pro snadné propojení telefonu s televizí. Takovou soupisku funkcí by jí mohlo závidět leckteré dražší zařízení.

Vzhled, konstrukce a zpracování

Sony u svých několika dodnes vyrobených smartphonů velmi rychle definovalo snadno rozpoznatelný design.

Hlavními rysy jsou ostře řezané hrany hlavního profilu, použití kvalitních materiálů a samozřejmě částečně průhledná linka ve spodní části telefonu, na níž jsou umístěna tři dotyková tlačítka.

Ani jeden z těchto prvků není nové Xperii P cizí. Displej obepíná černý rámeček, stejně barevný obvodový lem pak mírně vystupuje nad plochu displeje, kterou chrání notoricky známé Gorilla glass společnosti Corning. Pod displejem a dotykovou průhlednou linkou je stříbrně laděné plastové zakončení s rytinou Xperia.

Stříbrná jsou také záda telefonu i všechna čtyři tlačítka a konektory na bohatých bocích. Zatímco na horním je pouze 3,5mm audio jack a spodní hostí štěrbinu mikrofonu, levá a pravá bočnice je různými elementy doslova zahlcena.

Vpravo tak zeshora dolů najdeme výdech systémového reproduktoru, což je rozhodně lepší umístění než na zádech, dále vypínací/probouzecí tlačítko, dvojtlačítko k regulaci hlasitosti a mechanickou spoušť fotoaparátu, jejíž delším stiskem spustíte obslužnou aplikaci.

Naproti je umístěn USB a HDMI konektor v provedení micro a krytkou chráněný šuplík na SIM. Máte-li stále ještě běžnou velikost, budete muset řezat, slot schroustá pouze micro SIM. Ve spodní části obou bočnic jsou šroubky s bezpečnostní hlavou.

Boky i celá záda tvoří jeden díl hliníku. Telefon díky jemnému zakulacení skvěle padne do ruky. Ani vám nepřijde, že má v nejtlustší části přes 10 milimetrů.

Objektiv osmimegapixelového fotoaparátu spolu s osvětlovací diodou je na obvyklém místě, na protější části zad je pak plastické logo Sony Ericssonu utopené pod rovinou hlavní plochy. Následuje průhledná linka a plastový dílec s nápisem Xperia.

Konstrukční zpracování je na vysoké úrovní a chladivý hliník spolu se 120 gramy hmotnosti dává jasně najevo, že tohle rozhodně není laciný smartphone, ale dílensky výborně sestavený kousek.

Výkon, výdrž a operační systém

Zatímco výkonnější Xperia S vsadila na osvědčený dvoujádrový Qualcomm Snapdragon, novinku pohání čipová sada NovaThor U8500, jehož výrobcem je švédský ST-Ericsson. Mluvíme o jeho prvním dvoujádrovém čipsetu s podporou nahrávání Full HD videí a grafickou kartou ARM Mali-400.

Papírově silná sestava v reálu podává odpovídající výsledky a ačkoli v testu Quadrant dosahuje skóre bezmála dva roky starého HTC Desire HD, v dalších se pohybuje většinou jen o něco níže než loňský bestseller Galaxy S II.

Přesto budete mít někdy při běžné práci, typicky při listování násobnou hlavní obrazovkou nebo rolování webem pocit, že posouvání za vašimi prsty trochu zaostává. Mluvíme ale spíše opravdu o občasném zaváhání výpočetní jednotky, které někdy potrápí i lépe vybavená zařízení.

Pochválit musíme i 1GB porci operační paměti, které je po startu k dispozici téměř 550 MB. Takový prostor zahltit sice není nemožné, obtížné ale rozhodně ano.

Na svoji hudbu, oblíbenou řadu seriálu, mapové podklady a všemožná další data je k dispozici vestavěný 16GB modul, z něhož je přístupno jen něco málo přes 13 GB (2 GB z nich jsou přitom vyhrazeny aplikacím).

To by většině uživatelů mělo stačit, ti náročnější ale zřejmě budou nad nedostatkem datového prostoru po pár týdnech používání bědovat. Lék na to bohužel Xperia P nezná, paměťový slot nikde v jejím nitru nenajdete. Pokud by přitom Sony zvolilo paměť 32 GB, bylo by to plně dostačující. Jenže tím by dražší Xperia S přišla o jednu ze svých výhod a rozdíl mezi oběma přístroji by se stíral.

Test/výsledek*: Sony Xperia P HTC One S HTC One V Quadrant 1748 5 034 2 045 AnTuTu 4708 7 045 2 534 NenaMark1 52,5 60,4 52,0 NenaMark2 30,8 60,4 28.4 SmartBench 2011 2 795/2 821 4 710/2 323 749/1 720 Linpack 51,5 194,25 29,457 Neocore 45,9 59,4 58,5

* uvedené hodnoty jsou aritmetickým průměrem pěti naměřených hodnot, ve všech případech platí: čím vyšší číslo, tím větší výkon

Výtkou je také android ve verzi Gingerbread. Ačkoli je update na čtyřkový Ice Crean Sandwich přislíben, z historie víme, že je to mnohdy na dlouhé lokte. Nad samotným systémem vyrostlo známé uživatelské prostředí, které software jasně odlišuje od čistého androidu.

Ačkoli nejde o komplexní přepracované dílo typu HTC Sense, ale spíše jen mírně odlišné prostředí se známými widgety, mnohým bude právě tato nenásilná forma uzpůsobení sedět lépe.

Zatímco menší Xperia U narazila s miniaturní a rovněž nerozšiřitelnou 4GB pamětí, pověstnou Achillovou patou této novinky je výdrž. Už papírová charakteristika akumulátoru 1 305 mAh nevěstí nic dobrého a praktické zkušenosti domněnku potvrdí.

Pokud jste náročnými uživateli, kteří synchronizují několik mailových schránek, hodně času tráví brouzdáním po webu a celý den visí na Facebooku, kde pečlivě své přátele v intervalu maximálně čtyř minut informují velmi detailně o veškerých svých aktivitách, už během odpoledne přejdete do režimu off-line. Je zde sice aplikace Šetřič energie, která nabízí nastavení různých úsporných režimů, ale ani ty vás (baterii) nespasí.

Sony Xperia P (technická specifikace): Rozměry [mm] 59,57 × 122 × 10,5 Hmotnost [g] 120 Platforma Google Android 2.3.7 Čipová sada, procesor ST-Ericsson NovaThor U8500, 2 × ARM Cortex-A9 1 GHz, Mali-400MP RAM 1 GB FlashROM 16 GB (uživateli k dispozici cca 13 GB) Sítě Quadband GSM, Triband UMTS Data GPRS, EDGE, UMTS, HSPA Displej - technologie LCD TFT s technologií WhiteMagic Displej - úhlopříčka/rozlišení, DPI 4,0" (101,6 mm) / 540 × 960 bodů (qHD), 275 DPI Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g/n, hotspot, DLNA NFC ano Bluetooth 2.1 s podporou EDR, A2DP pro bezdrátový poslech hudby Hlavní fotoaparát 8.0 MPix, LED blesk,videa v rozlišení 1 080p Sekundární fotoaparát VGA FM rádio ano s RDS Další přednosti hliníkový kryt, gyroskop, senzor přiblížení, světelný senzor, 3.5 mm audio jack Baterie (výdrž) 1 305 mAh (běžně nevyměnitelná)

Displej a ovládání

Jak to u dotykových mobilů bývá, je hlavním nástrojem interakce mezi telefonem a uživatelem jeho displej. A na něm si u Sony dali opravdu záležet.

Na čtyřpalcovém úhlopříčce je tak použito qHD rozlišení, které zajišťuje jemný ostrý obraz bez viditelné mřížky. Použitý panel je vylepšen technologií WhiteMagic, která každému pixelu kromě červeného, zeleného a modrého sub-pixelu, jako má každý RGB LCD displej, přidává navíc jeden bílý sub-pixel.

Díky tomu se může takový displej chlubit vysokou intenzitou jasu, oproti běžnému displeji prý více než dvojnásobnou. Displej pracuje ve dvou režimech. V závislosti na tom, zda je telefon právě používán doma nebo venku. Pomocí světelného senzoru pak automaticky jas reguluje. Za slunečního dne tak jas povyskočí až na 935 cd/m², v interiéru pak jeho hodnota nepřesáhne 530. Praxe ukázala, že o výbornou čitelnost displeje pod přímým dozorem slunečních paprsků nemusíte mít obavy.

Displej má prý oproti běžným jen poloviční spotřebu v režimu, kdy vykresluje především bílou, což je typicky čtení dokumentu nebo webu. Rozsah pozorovacích úhlů je široký a podání barev věrné. K displeji tak nemáme výhrad, velikost úhlopříčky bude navíc pro mnohé ideální.

Trojice dotytových tlačítek funguje spolehlivě, jejich osvětlení je ale bídné. Na druhou stranu si na rozmístění tlačítek velmi rychle zvyknete, každý dotyk je navíc doprovázen vibrační odezvou.

Komunikace

Ačkoli Sony upravilo prostředí jen lehce, zrovna telefonní aplikace se od čistého androidu vizuálně liší dost. Na základní obrazovce je velká telefonní klávesnice, po stranách spodní lišty pak dvojice velkých tlačítek pro zobrazení celého telefonního adresáře nebo jen oblíbených kontaktů.

V náhledu seznamu se klepnutím na fotku zobrazí přiřazené kontaktní kanály pro rychlý výběr některého z nich. Kontakty lze synchronizovat z mnoha zdrojů, ať už emailových účtů nebo sociálních sítí. Jednotlivé zdroje lze filtrovat. U kontaktů s aktivním profilem na Facebook se pak v detailu kontaktu zobrazí další karta s fotografiemi daného přítele.

Při telefonování oceníte senzor přiblížení, který automaticky vypne displej, aby nedošlo k nechtěnému umáčknutí některého tlačítka. V případě psaní libovolného textu pak klávesnici, která podporuje tahové psaní, kdy na displeji vytínáte křivku po jednotlivých písmenech a slovník následně nabídne slova, která lze z daných písmen sestavit.

Užitečná je také horní linka s nabídkou nejčastěji používaných znaků (.,!?@), které tak nemusíte lovit na dalších obrazovkách. Máte-li raději alfanumerickou klávesnici s velkými tlačítky, můžete ji aktivovat v nastavení. Při psaní SMS, jež jsou řazeny do konverzace, ale chybí počítání znaků. Text s diakritikou pak zprávy rozseká na 70znakové úseky, což se prodraží.

Synchronizovat můžete jak emailové schránky hostovaných na MS Exchange s podporou push notifikací, tak i účty u bezplatných poskytovatelů. V kalendáři se pak zaznamenané schůzky z jednotlivých účtů barevně odliší. To už ale android umí dávno.

Balík OfficeSuite je pak připraven poradit si s dokumenty, které se mohou objevit v e-mailu. Zvládne je ale pouze prohlížet, schopnost editace balíku vdechne jen upgrade na verzi Pro za 300 Kč. Konkurenční QuickOffice přitom umí dokumenty měnit či vytvářet už v základu.

Konektivita a GPS

Při prvním propojení Xperie s PC je uživateli nabídnuta instalace synchronizační aplikace PC Companion, což doporučujeme. Aplikace toho umí dost a není konfliktní a pomalá jako Kies od Samsungu.

Pomůže třeba s převodem kontaktů ze starého telefonu, pokud je nemůžete elegantně synchronizovat z e-mailového účtu. Samozřejmostí je pak kompletní záloha dat telefonu a v případě potřeby pak jejich obnova.

Jedním kliknutím myši pak lze zobrazit obsah vnitřní paměti a podle libosti ji plnit hudbou, filmy nebo fotografiemi. Nabízí se i synchronizace daných složek oběma směry, a tak je možné mít například při každém propojení s PC zachycené snímky ihned na disku. K tomu slouží komplexní nástroj Media Go. Obsah paměťového modulu lze pomocí MTP profilu správcovat i přes libovolný souborový manažer.

Xperia P podporuje rychlé datové přenosy včetně HSDPA, v dosahu přístupového bodu pak můžete ke svižnému prohlížení webu využít i wi-fi. Prohlížeč plně podporuje Adobe Flash 11, a tak videa bez problémů přehraje.

Xperii lze díky jednoduchému průvodci v mžiku proměnit v přenosný wi-fi hotspot, sdílející mobilní data s dalšími zařízeními. Nabízí se i sdílení pomocí USB kabelu, zdrojem konektivity přitom může být jak telefon, tak i PC/notebook. Dohráním aplikace (wi-fi file transfer, AirDroid) lze pak pohodlně a rychle skrze wi-fi přenášet data z počítače do telefonu.

MicroUSB vyjma nabíjení a kabelové synchronizace s PC nabízí i připojení některých periferií (klávesnice, flash paměť). Pokud tak telefon propojíte s televizí, můžete zároveň připojit myš a telefon pohodlně ovládat. Nutná je ale redukce, kterou výrobce stejně jako HDMI kabel v základu nedodává.

Zastoupeno je i Bluetooth, které se může hodit jednak k přenosu vizitek mezi dvěma telefony, k transferu menších souborů nebo přehrávání hudby na BT sluchátkách. Potěší i bezdrátová technologie NFC, jejíž využití prozatím brzdí starší verze systému, kvůli které není možný rychlý transfer dat mezi dvěma telefony dotykem.

Výrobce prozatím přidává dva odznaky-štítky NFC, které můžete dát třeba na noční stolek, kam ukládáte telefon před spaním a ve správci pak definovat, co má telefon po detekci štítku udělat. Na noc bude určitě vhodné vypnout veškeré moduly a nastavit čas buzení. Telefon to následně bude dělat automaticky, stačí mít aktivní čtení NFC štítků a přiložit jej do jeho blízkosti. Nastavit lze přitom mnohé další úkony, případně spuštění vybrané aplikace. Využití tak NFC najde třeba při řízení automobilu.

K navigaci můžete využít bezplatné on-line mapy od Google, nebo aplikaci WisePilot. Ta je ale bohužel placená, a tak si za plnohodnotného hlasového navigátora něco připlatíte. Ceny ale nejsou nijak vysoké a za zhruba tisícikorunu lze získat licenci s mapovými podklady Evropy. Rychlost zaměření polohy nebyla závratná (okolo minuty), následně však s navigací nebyl problém (vyzkoušeli jsme Sygic Aura).

Multimedia

Po multimediální stránce je Xperia P vybavena výborně a mnohé by jí mohly závidět i dražší smartphony. Hudební přehrávač potěší několika nadstandardními funkcemi v čele s rychlými odkazy k vyhledání právě přehrávané písně na YouTube, Wikipedii nebo textu přes Google.

Stiskem na přebal desky pak lze zvolit přehrávání na vybraném DLNA přehrávači s využitím wi-fi, přidat skladbu k oblíbeným nebo přejít k tvorbě playlistu. Nabízí se i ekvalizér ke zvýraznění/potlačení jednotlivých frekvencí, k dispozici je samozřejmě mnoho přednastavených stylů. Šoupátkem na téže obrazovce se pak dají zvýraznit basy.

K dispozici je i přijímač FM rádio, je ale nutné připojit k telefonu sluchátka, ta dodávána jsou mimochodem velmi povedená. Rozhraní aplikace je jednoduché, nabízí se snadné přepínání mezi stanicemi, a to buď tlačítky nebo přímo výběrem frekvence. Reprodukci lze přepnout na hlasitý odposlech, tlačítko svázané s TrackID pak dokáže rozpoznat právě hrající píseň.

Videopřehrávač jménem Filmy potěší nativní podporou oblíbených kontejnerů DivX/Xvid, která je ale dnes již poměrně běžná. Některé navíc zvládnou i zobrazení titulků, což ale není tento případ. Trochu otravné je, že pokud vypnete automatickou rotaci displeje při přetočení telefonu, což bývá samo o sobě leckdy kontraproduktivní, film se přehrává asi jen na třetině plochy.

Překvapilo také, že je-li u filmu zvuk v kodeku AC3, přehrávání je hluché. Na všechny tři uvedené nedostatky ale existuje účinný a snad v každé recenzi zmiňovaný recept jménem MX Video player.

Potěší naopak microHDMI konektor k propojení s televizí. Telefon tak může suplovat i herní konzoli nebo přehrávač filmů, ovšem už kvalita 720p (bitrate 2900 kbps) je trochu nad jeho síly. Fotky a videa lze na televizi svým přátelům předvést také bezdrátově s využitím wi-fi a DLNA. Je ale potřeba, aby tímto certifikátem cílový spotřebič (TV, notebook) disponoval, což u nových typů není problém.

Kapitolou samou pro sebe je pak integrovaný fotoaparát. Příjemná je už přítomnost manuální spouště, kterou vídáme opravdu zřídkakdy. Namáčknutím fotoaparát rychle zaostří, dokončením stisku pak dochází k zachycení snímané scenérie.

Momentky mohou být dvojí velikosti (8.0 nebo 6.0 a 2.0 Mpix) a připočteme-li volbu poměru 4:3 a 16:9, máme celkem čtyři rozměry. To je zcela dostačující, výběr deseti velikostí je přeci jen zbytečný.

Po krajích obrazovky jsou základní ovládací prvky (režim snímání, přepínač fotoaparát/kamera, virtuální spoušť, prohlížeč snímků a ovládání blesku a scény).

Ve dvoustránkovém nastavení je volba hned devíti scén (např. krajina, portrét, sport, noční scéna), hodnoty expozice, ISO nebo vyvážení bílé. Na výběr je i trojí měření expozice nebo stabilizátor obrazu.

Lahůdkou jsou rozličné režimy focení v čele s 3D panoramatem, kdy stačí stisknout spoušť a pomalu přejíždět vybrané panorama. Telefon následně snímky spojí, 3D obraz ale vinou absence stereoskopického displeje nezobrazí, přes HDMI připojená 3D televize však ano. Zvolíte-li však režim "plynulé záběry z více úhlů", 3D efekt bude vidět i na telefonu.

Celkově patří zachycené snímky k tomu nejlepšímu, co lze chytrým telefonem vyfotit. Fotky mají pěkné barevné podání, jsou ostré a jediná výtka směřuje k trochu vyššímu šumu.

Ukázkové fotografie:

Klepnutím na šoupátko fotoaparát přejde do režimu kamery, ve kterém se nabízí čtyři stupně kvality záznamu. Maximem je přitom Full HD při snímkování 30 obrázků za sekundu, minimem pak záznam vhodný k zaslání e-mailem.

Minuta Full HD uzme z paměti bezmála 100 MB, nahrávka téže délky v kvalitě 720p pak spolyká 40 megabajtů. Během nahrávání lze pomocí tlačítka hlasitosti využít digitální zoom.

Závěr a konkurence

Sony Xperia P je smartphone hodný pozornosti hned z několika důvodů. Upoutá vás jeho jednoduchý a přece promyšlený design, první úchop pak v mžiku odhalí pevné kovové tělo a důkladné zpracování. Uvnitř přístroje tepe dvoujádrový procesor, který sice zdaleka nedosahuje výkonu aktuálního Snapdragonu S4, ale přesto má dostatek síly, a tak si hraní her nebo přehrávání filmů na jemném čtyřpalcovém displeji jak se patří vychutnáte.

Propojíte-li telefon pomocí HDMI konektoru s televizí, zážitky se ještě znásobí. Další body získává USB konektor, který podporuje funkci host k připojení dalšího příslušenství. Fotit vestavěným fotoaparátem je pak radost. Prostředí, překreslování i záznam souborů velmi svižné a s panoramaty si opravdu vyhrajete.

Cílem Sony ale nebylo stvořit dokonalý smartphone a takový nabízet za cenu pod 10 tisíc korun. Přeci jen bylo nutno výbavou novinku odlišit od staršího, ale stále ještě nejlepšího koně japonské stáje, Xperie S. Zatímco menší počet buněk na snímači fotoaparátu nikomu vadit nebude, poloviční uživatelská paměť ano.

Papírových 16 GB ale není tolik bolestivých jako u dražšího a rovněž výborného HTC One S. Velkou chybou ale bylo použití nízkokapacitní baterie, kvůli které je třeba energií hodně šetřit. Jednolitá konstrukce navíc vylučuje použití větší baterie, proto je nutné nabíjet při každé možné příležitosti a nebo s sebou na cestách vozit externí zdroj energie. Poslední bolístkou, kterou však výrobce slibuje během třetího čtvrtletí zcela zhojit, je předinstalovaný android 2.3.7 Gingerbread.

Xperia P je v prodeji za necelých 9 500 Kč, a přímým konkurentem je tenká, ale rozměrná Motorola Razr. Jen o několik stokorun víc stojí loňský bestseller Galaxy S II. Oba rivalové sice mají větší a hrubší displej, ale výkonnější dvoujádrový čipset. Razr navíc přidává HDMI konektor a Galaxy S II zase rozšířitelnou paměť. V dané cenové kategorii tak rozhodně je z čeho vybírat.

