Sony Xperia M je nový dostupný smartphone se sexy designem

Nová Xperia M není smartphonem, který by chtěl posouvat hranice. Jeho výbava v podstatě odpovídá modelům, jako jsou Samsung Galaxy S III mini nebo HTC Desire X. Z dnešního pohledu tak jde o chytrý mobil nižší střední třídy, který spíš než na výbavu láká na dobrou kombinaci ceny a užitné hodnoty.

Telefon je vybaven čtyřpalcovým displejem s rozlišením 854 × 480 pixelů, 4 GB paměti, pětimegapixelovým fotoaparátem a dalšími, v podstatě běžnými prvky. Jedinou lehce nadstandardní funkcí je NFC, které se Sony snaží hodně propagovat. Výbava je celkově solidní, ani mírně náročnějšímu uživateli nejspíš nebude nic chybět.

Xperia M by měla být k dispozici za příznivou cenu. Výrobce ji sice zatím neprozradil, ale odhadujeme, že by se cenovka měla pohybovat pod hranicí šesti tisíc korun. Existovat bude i varianta s podporou dvou SIM karet nazvaná Xperia M Dual. Ta bude nejspíš o něco dražší.

Xperia M se chce v konkurenci blýsknout především atraktivním designem, který Sony v poslední době opravdu umí. Novinka kombinuje prvky designového jazyka Omni Balance, který poprvé přinesla v lednu špičková Xperia Z, odkazuje však také na starší modely. Prohnutí zad měl už před několika lety model Xperia Arc. Atraktivitu budou zvyšovat ještě barevné varianty. Kromě obligátní černé se dočkáme bílého, fialového a také žlutého provedení. Varianta Xperia M Dual bude o žlutou barvu ochuzena.

Prodej nové dvojice má odstartovat ve třetím čtvrtletí letošního roku, to začíná červencem a cesta Xperie M na trh (včetně toho našeho) by tedy neměla být příliš dlouhá. Zajímavé je, že v technických specifikacích Sony udává, že Xperia M se začne prodávat s Androidem 4.1 Jelly Bean, zatímco varianta M Dual má dostat novější verzi 4.2 Jelly Bean. To může naznačovat, že dvousimkový model přijde na trh o něco později.