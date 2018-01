Vyzkoušeli jsme první letošní smartphony. Ten menší může být hit

Sony novinky na veletrhu CES ukazuje pravidelně, letos se dostalo na tři nové smartphony. Jenže na samotné tiskové konferenci, kterou uváděl tradičně sám šéf firmy Kazuo Hirai, se na mobilní novinky nedostalo. Přednost měly jiné, přestože sám Hirai přiznal, že větší část novinářů čekala právě na nové Xperie.

I proto se u stolu s Xperiemi XA2 Dual a XA Ultra Dual vytvořil největší nával. Sony vystavilo jen tyto dva smartphony, základní Xperii L2 Dual jsme na designově novém stánku výrobce nenašli.

Modely XA2 Dual patří do střední třídy, takže nemají ty nejlepší parametry, v rámci nabídky Sony to ale mohou být klíčové modely. Záležet bude na ceně, zatím neoficiálně by menší model měl stát pod 7 tisíc korun, větší do 10 tisíc korun (to zhruba odpovídá startovacím cenám předchozích modelů XA1). Novinky se primárně liší velikostí. Menší XA2 Dual je kompaktní smartphone, na trhu bude patřit mezi ty menší, což může plno zákazníků zaujmout.

Přitom telefon stále nedostal nový moderní design s minimálními rámečky okolo celého displeje. Sony zůstalo u letitého vzhledu, jen zmenšilo na minimum rámečky na bocích, naopak plocha nad a pod displejem je už na první pohled nápadně velká. Prostor pro zmenšování tu tedy stále je. Xperia XA2 Dual má 5,2palcový displej, tedy stejně velký, jako třeba populární Samsung A5 2017. Tělo je ale menší.

Druhá nová Xperia působí přesně opačným dojmem. S šestipalcovým displejem patří mezi velké smartphony, díky rámečkům stejně koncipovaným jako u menšího modelu ale působí ještě mohutněji.

Oba přístroje se drží výrazně hranatých linií, což je sice dnes nezvyklé, ale menšímu modelu to přesto velmi sluší. Vše je dotažené do detailu a zpracováni je perfektní. Drží se dobře, „retro“ design nikomu nebude dělat problémy. Větší Xperia XA2 Ultra Dual sice vypadá vlastně úplně stejně, ale je prostě moc velká a také těžká (221 gramů).

Ve výbavě zásadní rozdíly nejsou. Větší Xperia má větší displej a baterii, má i více operační i uživatelské paměti a vpředu pak dvojitý fotoaparát. Menší Xperia XA2 Dual má vpředu jen jeden osmimegapixelový snímač, větší model má jeden osmimegapixelový a druhý šestnáctimegapixelový. Ten má i lepší světelnost f/2.0.

Vzadu je u obou přístrojů stejný snímač s rozlišením 23 megapixelů, světelností f/2.0, schopností natáčet zpomalená videa a videa ve 4K. Na střední třídu je příjemným překvapením optická stabilizace.

Shodný procesor Snapdragon 630 je pro přístroje střední třídy adekvátní volbou a neměl by mít s provozem problémy. Menší model má 3 GB operační paměti, větší o 1 GB více. Uživatelská paměť má kapacitu 32 respektive 64 GB. Na českém trhu budou v prodeji oba modely se sloty na dvě SIM. Menší model u vybraných operátorů i pak v jednosimkové verzi), barevná provedení budou následující: stříbrné, černé, modré a růžové. Větší model bude v prodeji jen stříbrný a černý.

FHD displej vypadá dobře, rozlišení je dostačující a jeho kvalita bezproblémová. O úspěchu rozhodne cena, pokud se potvrdí zákulisní informace (výrobce oficiálně cenu nezveřejnil), tak by především menší model mohl na trhu uspět.