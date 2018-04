Nové japonské Sony Xperia GX a SX mají nejsilnější dvoujádra

Sony dělá po převzetí původního Sony Ericssonu ve svých modelových řadách tak trochu zmatek. Firma v Barceloně představila ucelenou řadu Next Series, ve které špičkový model Xperia S doplnila dvojice Xperia U a Xperia P. Mezi ně ale o něco později Sony vměstnalo model Xperia Sola a navíc oznámilo, že LTE model Ion, původně určený jen pro USA, se dostane i na další trhy.

A teď přináší Sony do své modelové řady další zmatky. Zatím jen pro japonský trh, ale světu na odiv, představila firma nové modely Xperia GX a SX. Oba mají podporu rychlých sítí LTE a jako první Xperie vůbec dostanou rovnou z továrny Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Navíc novinky běží konečně na tom nejaktuálnějším a nejlepším současném hardwaru. Mají totiž dvoujádrový procesor Qualcomm Snapdragon S4 postavený na architektuře ARM Cortex A15. A Evropané tak už vědí, že současné u nás nabízené modely nejsou tím nejlepším, co umí Sony nabídnout.

Sony zatím neoznámilo, zda se právě představené modely dostanou i mimo japonské trhy, vzhledem k touze zákazníků po těch nejmodernějších smartphonech by to ale dávalo smysl. Japonští zákazníci se telefonů dočkají v létě, tipujeme, že Evropa by mohla přijít na řadu na podzim, představení by se mohlo udát třeba zhruba za měsíc na veletrhu CommunicAsia v Singapuru.

Sony Xperia GX

Nová Xperia GX je v podstatě tím nejlepším, co dnes umí Sony na poli smartphonů nabídnout. Je to telefon, který známe z různých úniků pod kódovým označením LT29i Hayabusa. Postavit se bude chtít těm nejlepším smartphonům jako je HTC One X nebo Samsung Galaxy S III.

Namísto čtyřjádrového procesoru se starší architekturou ale nabídne modernější dvoujádrový procesor. V hrubém výkonu budou mít čtyřjádra asi stále navrch, ale v praxi bude rozdíl minimální. Krom výkonného srdce nabídne Xperia GX 4,6 palcový displej s HD rozlišením, 16 GB vnitřní paměti a zcela nový třináctimegapixelový fotoaparát. Další podrobnosti o modelu zatím známy nejsou. Po stránce designu odkazuje Xperia GX na námi velmi oblíbenou Xperii Arc.

Druhá novinka přinese něco, na co byl Sony Ericsson doposud specialista – špičkově výkonný smartphone v malém balení. Se stejným procesorem a operačním systémem jako špičkový model GX váží SX pouhých 95 gramů. Sony se tak chlubí tím, že je to nejlehčí smartphone s podporou LTE.

Nízká hmotnost byla dosažena především zmenšením displeje na úhlopříčku 3,7 palce, jeho rozlišení je zatím neznámé (zřejmě WVGA). Ve výbavě dále nechybí nový osmimegapixelový fotoaparát (vylepšený čip oproti stávajícím modelům), 8 GB vnitřní paměti a speciální japonské funkce jako je infraport, mobilní peněženka a mobilní televize.