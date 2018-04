Sony myslí v Barceloně na spořivé, levná Xperia E4g je skvělá

Málokdy nás levný smartphone zaujme tak, jak se to podařilo Xperii E4g na stánku Sony. Elegantní telefon s hezkými oblými tvary padne parádně do ruky a vůbec nevypadá na svou cenovku. Díky detailu, kdy černá plocha s displejem mírně vystupuje nad bílé oblé boky, totiž vypadá jako mnohem dražší stylovka.

Cena není vykoupena ústupky

A nejen design se tu Sony podařil. Zpracování je také nad průměrem třídy, i když jsou samozřejmě použity plasty. Výbava je na danou cenovku asi 3 300 korun opravdu solidní, byť některé čínské značky dovedou nabídnout více. Jenže téměř nikdo vám za tuto cenu nedá LTE a podporu NFC, v tom je Xperia výjimečná.

Znamená to, že i když chcete šetřit na telefonu, nepřijdete o moderní služby. Displej s rozlišením 540 x 960 pixelů a úhlopříčkou 4,7 palce přitom nevypadá vůbec špatně, alespoň barvy a pozorovací úhly jsou velmi dobré. Pravda, s jemností to už není ono, ale za danou cenu jsme ochotni tento ústupek odpustit. To nás spíš víc mrzí, že novinka nemá Android 5.0, musí si vystačit jen se starším 4.4.4 KitKat. Kdyby jej novinka měla, můžeme ji směle prohlásit za nejmodernější levný smartphone.

Čtyřjádro a 1 GB RAM paměti znamená, že Android je na tomto smartphonu příjemně rychlý, na vystavených kusech jsme nezaznamenali žádné potíže. Tahle novinka se opravdu povedla.

Voděodolná skoro-špička

Na stánku Sony na veletrhu MWC jsme si také mohli prohlédnout další novinku, voděodolný model Xperia M4 Aqua. Ten nahrazuje loňské typy M2 Aqua, oproti nim představuje ohromný skok kupředu. U Sony opět vsadili na design. M4 Aqua je na první pohled k nerozeznání od luxusních modelů Z3 a Z3 Compact. Jediným rozdílem je, že jeho rám je plastový, nikoli kovový jako u topmodelů. Nicméně zatímco loňské modely M vypadaly trochu nudně, tohle je opravdu povedený atraktivní smartphone.

Výrazněji pokročila i výbava, hlavním tahákem tu bude pětipalcový HD displej (720 x 1 280 pixelů). Už tedy žádné qHD rozlišení ve střední třídě. Displej navíc pokročil ve všech oblastech, má výborné pozorovací úhly a skvělé podání barev. Zatímco doposud byly typy řady M oproti špičkovým modelům hodně v pozadí, teď by naopak mohly hodně zaujmout. Osloví jednoduše ty, kteří nechtějí za vlajkové modely utrácet, přitom se jim tyto topmodely moc zamlouvají.

M4 Aqua představuje ústupek jen z hlediska některých prvků výbavy a i ty budou uživatelům nejspíš bohatě vyhovovat. U M4 Aqua se také můžeme jako u prvního nového sony těšit na Android 5.0. Suma sumárum s rozumnou cenovkou je i tohle smartphone s potenciálem prodejního hitu. Od Sony, které se doposud spíše soustředilo na topmodely, bychom to nečekali.