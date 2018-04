Sony u nového modelu Xperia E4 použije čínský procesor MediaTek

Aby japonský výrobce srazil výrobní cenu, použije u novinky místo procesoru od Qualcommu procesor od čínského výrobce MediaTek. Konkrétně typ MT6582. Procesor bude opět čtyřjádrový a bude mít takt 1,3 GHz.

Výbava novinky si trochu polepší. 4,5palcový displej předchůdce bude nahrazen pětipalcovým displejem. Zvýší se i rozlišení, byť minimálně. Místo rozlišení 854 x 480 obrazových bodů bude mít chystaná novinka rozlišení displeje 960 x 540 obrazových bodů. Jemnost displeje se tedy výrazně nezlepší.

Jak dokazují fotografie chystaného Sony zveřejněné polským serverem Teleguru (který už telefon poměrně detailně otestoval), smartphone bude mít velmi malé okraje okolo displeje. To by se mělo projevit na kompaktních rozměrech. Ty však prozatím nejsou přesně známy. Při porovnání s Xperií Z1 Compact s 4,3palcovým displejem nebude nové levnější Sony o moc větší.

Hlavní fotoaparát zůstane pětimegapixelový. Chybět nebude LED blesk. Přední snímač si z VGA rozlišení polepší na rozlišení 1,9 megapixelu. Operační paměť zůstane 1 GB a uživatelská paměť se zvýší z kapacity 4 GB na 8 GB. Paměť bude dále rozšiřitelná. Chybět nebude podpora 4G síti nebo technologie NFC. V nabídce bude i dvousimková varianta nové jednodušší Xperie.

Nový model by měl stát okolo 4 500 korun. Za tolik se v současnosti prodává stávající Xperia E3. Do prodeje by se chystaná novinka s Androidem 4.4.4 měla dostat v březnu.