Sony má nový jednoduchý smartphone. Xperia E1 slibuje skvělý zvuk

Povedený design, dostatečný výkon a skvělý zvuk, tak by se dal charakterizovat nový jednoduchý smartphone od Sony. Výrobce ovšem zatím nezveřejnil to možná nejdůležitější, tedy cenu. Podle stránek Xperia Blog by měla být doporučená cena nového Sony v Německu 139 eur, tedy v přepočtu 3 800 korun. To je ale prozatím neoficiální informace. Stejně tak nevíme, kdy se začne novinka prodávat. V prodeji bude bílé, fialové a černé provedení.

Xperia E1 je vybavena operačním systémem Android 4.3 a dvoujádrovým procesorem Qualcomm s taktem 1,2 GHz. Paměť RAM má kapacitu pouze 512 MB. Telefon je vybaven uživatelskou pamětí s kapacitou 4 GB, kterou lze dále zvětšit až o 32 GB pomocí paměťových karet.

Nové Sony má čtyřpalcový TFT displej s rozlišením 800 × 480 obrazových bodů. Třímegapixelový fotoaparát postrádá blesk, je ovšem vybaven stabilizací a podporou technologie HDR. Videonahrávky mohou mít až HD rozlišení, tedy 1 280 × 720 obrazových bodů.

Nová Xperia by měla být skvělým společníkem pro posluchače hudby. Vybavena je aplikací Walkman, k jejíž aktivaci slouží speciální tlačítko. Telefon má 100decibelový reproduktor a podporuje technologii xLoud a mód ClearAudio+. Vedle hudebního přehrávače je k dispozici i FM rádio s RDS.

Vzhledem ke svému zacílení je celkem pochopitelné, že nové jednoduché Sony nepodporuje sítě čtvrté generace. Podporovány jsou pouze datové přenosy HSPA+. Nová Xperia E1 bude v prodeji i v dvousimkovém provedení nazvaném dual.

Dále má jednoduchý chytrý telefon ve výbavě satelitní navigaci s podporou standardů A-GPS a Glonass. Podporována je technologie HD Voice a nechybí podpora Exchange ActiveSync. Na internet se lze připojit i přes wi-fi. Bluetooth je ve verzi 4.0 a USB ve verzi 2.0.