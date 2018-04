Sony chystá šestipalcového obra s mohutným předním fotoaparátem

Na internetu se objevily první snímky zatím nepředstaveného smartphonu nebo spíše phabletu od Sony. Má jít o model Xperia C6 Ultra, který měl být představen už na veletrhu MWC zkraje roku, ale dosud se oficiálního představení nedočkal.

Jak název napovídá, bude novinka nástupcem modelu Xperia C5 Ultra. Bude mít rovněž velmi velký šestipalcový displej a stejné má být i Full HD rozlišení (1 920 × 1 080 obrazových bodů).

Vyobrazený prototyp má jen zcela minimální rámečky na bocích displeje. Přes velký displej by tak rozměry přístroje nemusely být tak gigantické. Nijak extrémní nejsou ani plochy nad a pod displejem.

Na uniklých snímcích je nepřehlédnutelná mohutná čočka předního fotoaparátu. Ten měl u předchůdce nadprůměrné 13megapixelové rozlišení. Nechybí ani přední blesk.

O výbavě zatím nic známo není, špičková by být neměla. Použit by měl být podle všeho opět procesor od tchajwanské společnosti MediaTek. Cena nového telefonu by tak neměla být vysoká.

Sony tak podle všeho zcela nezanevřelo na cenově dostupnější smartphony střední třídy. Letos zatím představilo pouze nové modely z nové vrcholné řady Xperia X, která však zahrnuje i průměrně vybavené chytré telefony (více zde).