Sony představilo telefon pro „selfieholiky“. Umí přidat i jiskru v oku

Selfie, tedy autoportréty vystavené na všelijakých sociálních sítích, je u určité skupiny uživatelů opravdu fenoménem dneška. Sony pro ně připravilo speciální smartphone vybavený nejen pořádným fotoaparátem pro autoportréty, ale také nezbytnými aplikacemi pro úpravu a vylepšení snímků.

Jak uvádí samo Sony, obliba autoportrétů stále roste. Od roku 2012 se zvýšil počet pořízených selfies o 17 tisíc procent a novotvar selfie byl loni dokonce zařazen do Oxfordského slovníku angličtiny. Sony se chce na této vlně svézt a pro „selfieholiky“ připravilo smartphone Xperia C3, podle japonského výrobce nejlepší smartphone na světě pro pořizování selfies.

Bleskněte si do očí

Specialitou nového smartphonu je přední fotoaparát pro pořizování autoportrétů. Ten nemá nijak rekordní rozlišení, 5Mpix přední fotoaparáty už nějaký čas vídáme. Fotoaparát je širokoúhlý a je vybaven jemným LED bleskem použitelným za jakéhokoliv osvětlení, tedy i ve dne.

Přední fotoaparát má také takzvaný Superior Auto mód, který by měl zaručovat perfektní autoportrét za každé situace. Tato funkce dokáže rozpoznat až 36 různých typů scén a automaticky upravit nastavení. Automaticky se také spouští technologie HDR (High Dynamic Range), která dokáže spojit několik snímků s rozdílnou expozicí do jednoho, aby fotografie vypadala přirozeně i v protisvětle. HDR lze využít i pro nahrávání videí.

Nejlepší mobily pro selfie snímky. Napodobte filmové hvězdy Autoportréty mobilem jsou dnes velmi populární. Z angličtiny se jim říká selfie.

Další funkcí je SteadyShot, tedy jakási náhrada stabilizace obrazu, která kompenzuje pohyb. Videa lze pořizovat i zadním 8Mpix fotoaparátem se senzorem Exmor RS a s autofokusem, a to ve Full HD rozlišení (1 920 × 1 080 obrazových bodů). Přední snímač zvládá „pouze“ HD videa (1 280 × 720).

Xperia C3 je přímo od výrobce vybavena aplikacemi, které snímky upraví . Jednou z nich je Portrait retouch, která umožňuje výběr z 10 "stylů krásy" (včetně pěti pro kluky a muže), umožňuje přidat efekt make-upu, vybrat dekorativní rámeček či dodat jiskru v oku. Upravovat lze dvě osoby v jednom snímku. Změny v nastavení se projeví v reálném čase ještě před pořízením fotografie.

Facebook v hledáčku fotoaparátu

Fotoaparát dokáže za dvě sekundy pořídit 31 snímků a stačí si potom vybrat ten nejpovedenější. Nechybí možnost úpravy snímků pomocí efektů takzvané Augmented Reality v podobě různých prvků, jako jsou masky, kníry, brýle či klobouky. K dispozici je i možnost pořizování panoramatických snímků nebo lze využít editor videí.

Cílová skupina jistě ocení funkci Social life, tedy možnost sdílet snímky na Facebooku v reálném čase s okamžitou odezvou přímo v hledáčku fotoaparátu. Podpora existuje i pro sdílení šestisekundových "videí" na síti Vine.

Jinak nová Xperia C3 nic přelomového nepřináší. IPS displej s technologií Bravia je velmi rozměrný, má už "phabletovou" úhlopříčku 5,5 palce. Má však pouze HD rozlišení (1 280 × 720).

Smartphone s Androidem 4.4 KiKat má čtyřjádrový procesor Qualcomm s taktem 1,2 GHz, grafickým procesorem je Adreno 305. Paměť RAM má kapacitu 1 GB, uživatelská vestavěná potom 8 GB. Nechybí podpora paměťových karet, a to až do kapacity 32 GB.

Průměrná střední třída

Výbava dvousimkové Xperie C3 dále zahrnuje podporu sítí LTE (150 Mbps/50 Mbps), wi-fi, Bluetooth 4.0, USB 2.0 High Speed nebo GPS/Glonass navigaci. Baterie s kapacitou 2 500 mAh by měla zaručit výdrž na příjmu až 1 071 hodin, ale to je laboratorní údaj z říše fantazie. Hudbu by mělo být možné nepřetržitě přehrávat až 93 hodin nebo lze podle Sony sledovat videa až 10 hodin.

Xperia C3 se bude prodávat v bílém, černém a mátově zeleném barevném provedení. Půdorysné rozměry jsou 156 × 78,5 milimetru, ale tloušťka je jen 7,6 milimetru, a hmotnost činí 150 gramů. Globálně půjde do prodeje v srpnu. Cenu výrobce zatím neprozradil.