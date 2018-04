Sony se vrací přehánění o vodotěsnosti. Utopené xperie řeší soud

Voděodolná konstrukce u smartphonu je bezpochyby velmi praktickou záležitostí. Ne snad proto, že by dovolovala se s telefonem přímo potápět, ale přístroj se stupněm krytí alespoň IP67 neohrozí jak náhodné polití tekutinou, tak třeba pád do vany při koupeli.

Marketing společnosti Sony však ještě v létě 2015 u svých tehdejších novinek z řady Xperia uživatele přímo vybízel k používání smartphonů pod vodou. Především tedy na focení a pořizování videí.

Posledním smartphonem, u kterého Sony vábilo na vodotěsnost a vodní hrátky, byla Xperia Z3, produktové snímky následné Z3+ už byly zásadně „ze souše“, o plavání nebo potápění se úplně přestalo mluvit. A to navzdory tomu, že stupeň krytí byl stále stejný, a sice IP68.

Zajímavé přitom je, že Sony bylo již v roce 2014 vyzváno úřadem pro reklamu v Jihoafrické republice (ASA – Advertisting Standards Authority), aby u Xperie Z1 přestalo termín vodotěsný používat, což byl důsledek stížnosti některého z majitelů, který si telefon poškodil právě vodním živlem. Přibližně rok na to firma Sony na svém webu přidala upozornění, že by uživatelé neměli své xperie pod vodou používat, jelikož případné poškození záruka výrobce nepokrývá.

Marketingový jazyk výrobce se tedy tehdy zcela změnil a nabádání k používání smartphonu pod hladinou vystřídalo varování, že by se telefony neměly zcela do vody vůbec ponořovat. Pro úplnost připomeňme, že uvedené normě IP68 vyhoví zařízení, jež jsou podrobena 30minutové vodní lázni v hloubce 1,5 metru (více zde).

Norma IP68 je na plavání a potápění málo

Jenže statický pobyt ani ne dva metry pod vodou a plavání jsou z fyzikálního hlediska zcela odlišné situace. Při plavání je totiž konstrukce vystavena mnohem většímu tlaku než při prostém položení do vody bez dalšího pohybu.

To postupně zjistili také samotní uživatelé, kteří si telefon používáním pod vodou, ke kterému však měli posvěcení přímo výrobcem, poškodili. A to navzdory tomu, že dbali na to, aby konektory chránily gumové krytky. Ani ty totiž nedokázaly zabránit průniku vody do jeho útrob.

Majitelé vytopených smartphonů a tabletů, které měly být vodotěsné, proto v USA podali hromadnou žalobu a tou se nyní zabývá federální soud státu New York. Žalobce tvrdí, že firma Sony ve své kampani telefony a tablety označovala za vodotěsné, což však bylo nejen přehnané, ale i nepravdivé tvrzení. Výrobce tak měl svou marketingovou kampaní na výrobky řady Xperia uvést zákazníky v omyl, jelikož dle stupně krytí rozhodně nejsou určeny na používání pod vodou.

Žalující strana žádá u nedávno zakoupených zařízení prodloužení záruky na škody způsobené průnikem vody o 12 měsíců, u starších zařízení s již prošlou zárukou pak o 6 měsíců od vydání případného předběžného opatření soudu. Pokud by se zákazník záruky na poškození vodou zpětně zcela vzdal, pak právní zastoupení poškozených požaduje vrácení 50 procent z původní doporučené ceny zařízení.

Seznam zařízení je přitom poměrně široký, čítá čtyřiadvacet typů smartphonů a tabletů. Nejvyšší původní doporučenou cenu měla z dotčených smartphonů Xperia Z3 Dual (630 USD), z tabletů byla nejdražší Xperia Z4 Tablet, prodávala se za 680 dolarů.

Vše teď bude záležet na výsledku slyšení, které před newyorským soudem proběhne 1. prosince. Zatím totiž není jasné, nakolik se obhajoba společnosti Sony bude požadovaným nárokům žalující strany bránit. Zákazníci, kteří chtějí u soudu uplatnit náhradu škody, musí nejpozději do 30. ledna příštího roku podat stížnost na webu, který byl k tomuto případu soudem zřízen.

Případná prohra se pro Sony může stát velmi nepříjemným precedentem, na který by se v případných žalobách v jiných regionech mohli uživatelé odvolávat. A s velkou pravděpodobností by při takovém postupu uspěli.