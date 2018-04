Sony Vaio Gear InfoPilot s PalmOS

Společnost Sony již před delší dobou získala licenci na operační systém PalmOS a netajila se příliš svými ambicemi ukousnout si z trhu počítačů do dlaně svůj díl. O to se ostatně pokoušela již dříve, většinou však neúspěšně - zpravidla díky zvolenému operačnímu systému.

Už při oznámení Palm klonu od Sony nebyl nikdo na pochybách, že Sony se svého úkolu designéra a vymýšleče funkcí zhostí velmi dobře. A první informace o tom, jak bude tento klon vypadat, dávají původním předpokladům za pravdu.

S prvními konkrétnějšími informacemi o Sony Vaio Gear InfoPilot - tedy o onom klonu PalmOS zařízení, přišel jako první japonský ZDNet - jeho obrázek také přejímáme.

Sony InfoPilot designově vychází z veleúspěšné řady Vaio, která zahrnuje notebooky, MP3 přehrávače a další elektronická digitální mobilní zařízení. InfoPilot je prý vybaven PalmOS 3.5, 16MB paměti, Flash pamětí pro update operačního systému a TFT barevným displejem. Ten má být kvalitnější, než u Palm IIIc - jak by také ne, když Sony patří mezi významné producenty LCD displejů.

To ale není všechno - InfoPilot je vybaven digitální kamerou schopnou zaznamenávat obrázky. Ty lze následně ukládat na Memory Stick - paměťové záznamové médium od Sony. Podobnou videokamerku známe z některých Vaio notebooků - vzhledem k omezené paměti InfoPilota (byť s přídavným Memory Stickem) můžete možná přemýšlet o tom, jak ji lze použít pro záznam videa. Údajně docela jednoduše - zařízení se dá připojit přes i.Link (někde se mu říká FireWire) nebo přes Bluetooth s jiným počítačem. Kameru si ostatně mohou dokoupit i majitelé Visorů do rozšiřujícího slotu Springboard - za 150 USD od firmy IDEO.

ZDNet velmi spekuloval o tom, že by Sony mohla použít rozšiřující slot Handspringu Springboard. To ale není vůbec jisté - informace publikované na ZDNetu pocházejí především z neoficiálních zdrojů a z části z dohadů. Také obrázek je spíše vizí ZDNetu, jak by nový Sony InfoPilot mohl vypadat, než reálným obrázkem pocházejícím ze Sony. Koncern Sony si totiž informace o novém InfoPilotu velmi bedlivě hlídá. Na snímku vpravo ale najdete jiný výrobek Sony - InfoCarry Vaio, které se prodávalo jako přenosný doplněk k notebookům, ovšem jen v Japonsku. InfoPilot bude prý vypadat hodně podobně.

Kdy se InfoPilot dostane na trh? Zatím nevíme přesně - šušká se o létu, ale záležet to hodně bude asi od aplikace Bluetooth bezdrátového rozhraní.

A na závěr si ukážeme jeden Vaio notebook - ten by se vám určitě líbil!