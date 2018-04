Sony ruší většinu modelových řad. Zůstane jen řada Xperia X

Sony se mezi chytrými telefony nedaří. Japonský výrobce postupně změnil strategii a zaměřil se na dražší smartphony, z kterých má větší zisk. Přesto Sony za letošní první čtvrletí meziročně prodalo o více než polovinu méně smartphonů (více zde).

Jak ukazují nové informace, Sony chystá ještě radikálnější změnu strategie. Až do roku 2018 se má japonská značka zaměřit na jedinou modelovou řadu Xperia X. Znamená to tak konec produktových řad Xperia C, M, a E. Řada Xperia Z skončila s uvedením nových modelů řady Xperia X.

Nová řada, jak ukazují už představené modely, bude zahrnovat smartphony různých tříd. Počátkem roku Sony představilo modely Xperia X, XA a X Performance. Jen posledně jmenovaný model má špičkovou výbavu, ostatní patří do střední třídy.

Novou strategii dokazuje nový model Xperia XA Ultra s obřím šestipalcovým displejem. Ten se měl původně jmenovat Xperia C6 Ultra, nyní tedy patří do jediné nové řady. Dalším chystaným smartphonem od Sony má být model Xperia X Premium s unikátním HDR displejem.

Segment jednoduchých a levných chytrých telefonů Sony zcela opustilo. Nejlevnější nové Sony Xperia XA začíná na 8 000 korunách. Lépe vybavený nový model Xperia X stojí 16 000 korun.

Xperia XA má pětipalcový displej jen s HD rozlišením 1 280 x 720 obrazových bodů. Fotoaparát je 13megapixelový, přední osmimegapixelový. Použit je osmijádrový procesor MediaTek a operační paměť má kapacitu 2 GB.

Další novinka Xperia X má rovněž pětipalcový displej, ale už s Full HD rozlišením 1 920 x 1 080 obrazových bodů. Fotoaparát je 23megapixelový, přední 13megapixelový. Xperia X používá procesor Snapdragon 650 a má 3 GB operační paměti.

Podívejte se na Sony Xperia:

VIDEO: Sony Xperia Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu