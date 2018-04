Sony uvádí nové Clié T650C s MP3!

T650C přichází nejdřív v Japonsku a nahradí zde model T600C. Americká a evropská varianta (T615, T625) budou pravděpodobně následovat později.

Evoluční T650C (revoluce již bylo dost...)

V případě T650C se jedná spíš o významná vylepšení, než o z gruntu nový model. Svědčí o tom i stejný vzhled modelu (včetně nepříliš vydařených hardwarových tlačítek), stejné rozhranní i velikost. Nový na modelu bude rychlejší procesor Dragonball VZ66 využitý na handheldech řady NR70/NR70V a vestavěný MP3/Atrac3 přehrávač.

K modelu dostanete USB kolébku, AC adaptér, stereosluchátka, stylus.

Ostatní parametry zůstaly stejné s předchozím typem - tedy 16MB DRAM, 8MB flash ROM, PalmOS 4.1, MemoryStick, IrDa, USB kolébka. Rozměry jsou 71,8x118x12,5mm, váha 140 gramů.

Nové možnosti podpoří samozřejmě i přiložený software - AudioPlayer 2.2, tradičními bonus aplikacemi zůstávají Documents To Go, IntelliSync Lite, Picture PocketGear, PhotoStand, World Alarm Clock a AV Remote.

Stabilita výrobcům periferií!

Sony po inovační smršti předchozích měsíců tedy přichází s evolučním modelem, který by (zejména zachováním hlavního konektoru!) měl přinést určité zklidnění situace a stabilitu výrobcům netrpělivě očekávaných periférií. Ano - hardwarové doplňky - to je v současné době největší bolístka Sony PDAček a neskrývám se osobně zklamáním, že třeba půl roku po uvedení řady "T" na trhy si k Clie nemohu koupit nějakou pořádnou klávesnici...

Sony zároveň představila vlastní miniklávesničku PEGA-KB20 (viz druhý obrázek). Měla by bát dostupná 8.června - není to sice plnohodnotná klávesnice, ale určitě potěší! Její rozměry jsou 89x17,5x42,5mm a váha 30 gramů. Připojuj se pomocí komunikačního adaptéru PEGA-CF61, který bude rovněž dostupný od 8.června.