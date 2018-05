Zmizí z trhu další tradiční značka? Nad Sony opět visí černá mračna

Naznačuje to střednědobý strategický plán společnosti Sony, který v úterý představil nový generální ředitel Kenichiro Yoshida. Yoshida, který doposud v Sony působil coby finanční ředitel, tento post zaujal 1. dubna poté, co z něj z osobních důvodů odstoupil dlouholetý ředitel Kazuo Hirai. Ten nyní zastává funkci předsedy zábavní divize.

Yoshidův obchodní plán, jehož cílem je dosažení dlouhodobého růstu společnosti a jejích zisků, zahrnuje výraznou závislost společnosti na příjmech produkovaných herním a zábavním průmyslem. Sony by se podle nového šéfa mělo v následujících letech zaměřit hlavně na nabídku služeb a další ziskové oblasti svého podnikání. Jak podotýká portál Phonearena, při představení budoucího směřování společnosti nepadla žádná zmínka o hardwarových produktech - a to nejen o digitálních fotoaparátech, televizích či herních konzolích, ale ani o smartphonech.

Důvod je možná nasnadě - společnost totiž ve všech těchto oblastech očekává další meziroční propad prodejů. Nicméně podle agentury Bloomberg dokázala v letošním prvním čtvrtletí i přes nižší prodejní čísla spotřebitelských produktů navýšit provozní zisk. Yoshida se tak chce zaměřit právě na ty oblasti, v nichž společnost vykazuje zisk. A mobilní průmysl, na kterém se společnosti nedaří dlouhodobě, mezi ně nepatří.

Zatímco totiž například v roce 2011 prodala 22,5 milionu smartphonů a ve třech následujících letech byly prodeje ještě výrazně vyšší, tak letošní předpověď počítá s jen 10 miliony prodanými kusy. Pokud se letošní prognóza naplní, pak oproti loňskému roku klesnou prodeje smartphonů o 3,5 milionu. Nejvýraznější meziroční propad zaznamenalo Sony ovšem v roce 2015 - tehdy společnost prodala o 14,2 milionu chytrých telefonů méně než v předchozím roce (24,9 milionu oproti 39,1 milionu kusů). Od té doby prodeje stále klesají.



Prodeje spotřebitelských zařízení Sony (v mil. ks) Playstation Televize Digitální fotoaparáty Smartphony Celkem 2011 18 19,6 21 22,5 81,1 2012 16,5 13,5 17 33 80 2013 14,6 13,5 11,5 39,1 78,7 2014 17,9 14,6 8,5 39,1 80,1 2015 17,7 12,2 6,1 24,9 60,9 2016 20 12,1 4,2 14,6 50,9 2017 19 12,4 4,4 13,5 49,3 2018 (předpověď) 16 11,5 3,8 10 41,3

zdroj: Bloomberg/Sony

Nová obchodní strategie by tak mohla nepřímo naznačovat stažení společnosti z mobilního trhu. Podle portálu Phonearena by bylo totiž pro Sony podstatně jednodušší zbavit se mobilní divize než divize Playstation, vyšší zisk než smartphony společnosti produkuje například i výroba fotografických senzorů určených (nejen) pro chytré telefony.

O odchodu z trhu se spekulovalo již před třemi roky

Již v roce 2014 se společnost kvůli finančním potížím zbavila divize počítačů a notebooků, následovalo rozhodnutí o vyčlenění divize televizí Bravia do samostatné společnosti (více v dřívějším článku u kolegů na Technetu - Sony se zbaví počítačů, odloučí televizory a propustí pět tisíc lidí).



Samotná mobilní divize se z červených čísel chtěla koncem roku 2014 vymanit ztenčením portfolia mobilních telefonů (více viz I v Sony uznali, že strategie Applu je správná. Část modelů zmizí). Tento krok ovšem nestačil, začátkem roku 2015 tak začaly prosakovat zvěsti o možném odprodeji celé mobilní divize Sony. Dnes již bývalý šéf společnosti Kazuo Hirai se tehdy nechal slyšet, že je se svým týmem otevřen různým možnostem, které by mohly zvrátit další zhoršení finanční situace.

Ovšem sám šéf mobilní divize Hiroki Totoki o pár měsíců později informoval, že Sony o opuštění mobilního trhu nikdy neuvažovalo (více viz Mobilní trh nikdy neopustíme, zní ze Sony). Na post šéfa mobilní divize nastoupil Totoki koncem roku 2014, tedy v době, kdy společnost vykázala v mobilním segmentu výraznou účetní ztrátu. V červenci 2015 mimo jiné informoval, že příležitost ke zvyšování rozmanitosti chytrých telefonů je obrovská a Sony by odchodem z mobilního trhu velmi tratilo - podle Totokiho slov by takovým krokem společnost přišla o velmi důležitou obchodní oblast.

Loňské výsledky i letošní prognóza nicméně naznačují, že se mobilní divizi Sony ani po třech letech od Totokiho výroku nepodařilo onu zmíněnou příležitost využít. A draví čínští výrobci se mezitím derou vzhůru. Důkazem je žebříček pěti největších výrobců smartphonů za letošní první čtvrtletí - pouze první dvě pozice náleží dlouholetým hráčům na trhu, společnostem Samsung a Apple. Následující pozice pak obsadili právě čínské značky včetně například Xiaomi, které zaznamenalo neuvěřitelný růst.