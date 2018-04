Přežijí déle bez mobilu i nabíječky. Chytřejší náramky a hodinky Sony

Tisková konference Sony na veletrhu IFA byla novinkami nacpaná doslova k prasknutí a novou nositelnou elektroniku by mezi nimi bylo docela snadné přehlédnout. A to nejen kvůli velikosti obou zařízení, ale třeba také kvůli designu, který nepůsobí tak prémiovým dojmem jako u ostatních představených novinek, především smartphonů.

Samostatnější chytré hodinky

Nové hodinky SmartWatch 3 navazují na sérii předchozích chytrých hodinek Sony, tentokrát však dostaly nový systém Android Wear. Během prezentace se představitelé Sony zmínili, že tyto hodinky jsou na rozdíl od již dostupných konkurentů připraveny na nejnovější funkce, které přinesou aktualizace Android Wear právě v blízké budoucnosti. Google přitom před několika dny prozradil, že nová verze systému umožní chytrým hodinkám menší závislost na samotném smartphonu.

Systém bude například podporovat přehrávání hudby přes Bluetooth z vnitřní paměti hodinek a bude umět pracovat i s vestavěným GPS senzorem. Tyto specifikace sice na tiskové konferenci Sony přímo nezazněly, avšak zmínka o běhání s hodinkami bez smartphonu tu padla. Takže lze předpokládat, že právě tyto dvě funkce budou nové SmartWatch 3 odlišovat od konkurence.

V zákulisí se také šušká o určitých úpravách uživatelského prostředí. Sony by mělo být nejspíš prvním výrobcem, který do Android Wear vnese i trochu ze svých tradičních funkcí a hodnost. Nepůjde o přepracování vizuální stránky systému, to Android Wear nedovoluje, spíš to bude něco na způsob hubů ve Windows Phone. Bohužel jsme si to nemohli na stánku Sony ověřit, jelikož vystavované hodinky fungovaly pouze v prezentačním módu, ve kterém neustále dokola ukazují jen vybrané obrazovky a funkce systému. A tady žádná novinka nebyla.

Hodnotit tak můžeme jejich zpracování a design. Oproti stávající konkurenci nejsou tak elegantní, mají spíše sportovnější zaměření. Pásek je gumový, či spíše silikonový. Je vcelku pohodlný, tvoří jednolitý celek a půjde vyměnit. Na to, že si koupíte libovolný pásek k hodinkám, tu ovšem musíte zapomenout. Vzhledově se hodinky zaměřují určitě na mladší publikum a sportovně založené jedince, pro každodenní nošení k obleku určitě vhodné nejsou. Líbit by se podle našeho názoru mohly i ženám.

Konstrukce vypadá celkem bytelně, výrobce opět slibuje voděodolnost podle stupně krytí IP68. Praktické je klasické zapínání na přezku, které mimo jiné umožní upravit délku řemínku pro hodně rozličné velikosti zápěstí. Hodinky ovšem na ruce působí mohutnějším dojmem. Kdo nemá takový výraz rád, bude se muset poohlédnout jinde. Další praktickou záležitostí je nabíjení přes klasický microUSB konektor. Baterie má kapacitu 420 mAh a Sony slibuje na rozdíl od soupeřů praktickou výdrž dva dny v provozu a až čtyři dny na příjmu na jedno nabití.

Pásek s displejem ze čtečky knih

Druhou novinkou je inovovaná verze fitness pásku SmartBand, která nese název Talk. Pásek je tentokrát kompletní zařízení, ne jen gumový náramek a do něj vkládané jádro SonyCore. Je to dáno tím, že sestava nově dostala e-ink displej, který umí zobrazovat užitečné informace: čas, počet ušlých kroků, vytyčené cíle a podobně. K ovládání pásku slouží sada tlačítek na boku. Opět jsme si ovšem funkce nemohli detailněji vyzkoušet, pásek znovu běžel jen v demonstračním módu.

Na ruce je novinka skoro stejně pohodlná jako aktuální SmartBand, který shodou okolností právě testujeme a který nám přijde jako jeden z nejpohodlnějších fitness náramků vůbec. SmartBand Talk je jen mírně širší a má trochu vyšší hmotnost, není to ovšem nic, na co bychom si během pár dnů nezvykli.

Displej, který spotřebovává energii jen ve chvílích, kdy se na něm překresluje obraz, ovšem přece jen oproti klasickému SmartBandu výdrž zkrátí. Zatímco tento pásek nám v praxi vydrží asi šest dnů na jedno nabití, tady to prý bude polovina. Jen pro představu, vestavěná baterie je opravdu miniaturní, má kapacitu 70 mAh.

Pásek má v sobě zabudovaný mikrofon a reproduktor, půjde přes něj tedy uskutečňovat i hovory. Je to takové trochu netypické hands-free pro váš smartphone. Kromě toho, že takové telefonování bude nejspíš vypadat trochu divně, to také s největší pravděpodobností výrazně zkrátí výdrž baterie. Zatím nemáme informace o tom, zda bude pásek podporovat i nějaké druhy notifikací.

LifeLog pokračuje

Obě nová zařízení pochopitelně spolupracují s aplikací LifeLog, která sleduje nejen vaši fitness aktivitu, ale i další vaše zacházení se smartphonem a jeho funkcemi. Sony slibuje (už delší dobu a teď slib zopakovalo), že aplikace dostane nové funkce, které ještě zvýší její užitečnost. Konkrétních příkladů nových funkcí jsme se však zatím nedočkali.

Nová zařízení zatím nemají stanovenu českou cenu, v zahraničí se hovoří o částkách 229 eur (zhruba 6 300 korun) za SmartWatch 3 a 159 eur (téměř 4 400 korun) za SmartBand Talk. To je v obou případech docela hodně peněz, rozhodně více než u podobných konkurenčních zařízení. Bohužel soud, zda se příplatek za některé praktičtější funkce vyplatí, zatím vynést nemůžeme. Mnoho funkcí jsme totiž sami neviděli.