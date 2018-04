Sony SJ30 v Japonsku 14. září

Nejdříve ty slibované technické parametry modelu pro trh v Japonsku:

OS: PalmOS 4.1

CPU: Dragonball VZ 33 MHz

Paměť: 16 MB RAM, 8MB ROM

Displej: 320x320 pixelů, 65.536 barev, TFT

Velikost: 71,8x104x16,8mm, váha 139 gramů

Dodávané příslušenství: USB HotSync kabel, stylus, AC adaptér, CD ROM

Baterie: Li-Ion, průměrná životnost asi 12 dnů

Technicky tedy žádné velké překvapení. Kabel namísto kolébky by mohl svědčit o tom, že Sony jde u tohoto modelu výrazně "po ceně", osobně se domnívám, že stanovaná cena v USA se bude pohybovat někde v rozmetí $260-$280. Sony do nového modelu neimplementovala zřejmě ani vylepšený IrDa a lepší zvuky (stejně jako do SJ20).

Model bude nasazen jako konkurent Palmu m130 (který se vzpamatovává z blamáže s 16-bitovou grafikou) a klávesnicového Treo90. Oproti nim přináší Hi-res rozlišení a jog-dial.

Velikostně je SJ30 dalším směrem k miniaturizaci, displej však zůstal stejně velký jako u starších řad, zmenšilo se jen "vše nepotřebné" kolem něj (viz obrázek SJ30 vedle T615).

V poslední době se nezanedbatelnou součástí ceny nového modelu stává i přibalený software, takže se podívejme, jak Sony svůj nový model vybavila po této stránce (klasicky vynechávám trial verze programů):

- základní sada PIM aplikací: diář, kontakty, poznámky, úkoly, kalkulačka, PalmDesktop

- e-mail: Clié Mail 1.3, Clié Mail Conduit 1.2, PalmOS Mail

- práce se soubory a kartou: MS Gate, MS Import, MS Export (Win), MS Autorun, MS Backup, IntelliSync Lite (Win)

- multimédia: Kinoma Player , GMovie, PictureGear Pocket 2.1, PhotoStand 1.2, QuickTime5 (Win), PictureGear 4.6 Lite (Win), CliePaint 1.0

- hry a zábava: Bump Attack Pinball, ZANAC, PSol Lite, TVscape + conduit, World Alarm Clock

- kancelář: Documents ToGo 4.0 Standard Edition

Nabídka vypadá na první pohled pompézně, řada programů je ale i tak freeware. Tradičně kvalitní "MS" programy od Sony doplňují výborné firemní aplikace pro práci s obrázky a kreslení. Dobrý je i World Alarm Clock. Nejcennější je asi Documents To Go, i když jen ve starší edici 4.0 a základní řadě Standard.

Vzhledem k tomu, že Sony nevybavilo model vylepšeným IrDa, nepřiložilo ani svůj firemní dálkový ovladač, což je škoda.

Cenově se SJ30 pohybuje na úrovni cca 30.000 YEN (což je asi 250 USD), dolarová cena v USA pak ale bývá vyšší než tento přepočet...

Přikládáme pár fotografií (další najdete zde).