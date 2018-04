Sony si dá na trhu PDA pauzu?

Podle BargainPDA neznamená tento krok Sony opuštění trhu, ale určité přeskupení. Firma bude pokračovat v prodeji stávajících modelů a zajistí dohody a záruky. Řada Clié bude pokračovat ve vývoji v Japonsku. Firma věří v důležitost bezdrátů v mobilních zařízeních a bude pokračovat v rámci Sony Ericsson na vývoji dalších zařízení pro tento trh. Kromě bezdrátů klade Sony u mobilních zařízení důraz na multimédia a hry.

Zdroj informace: BargainPDA

Spekulace o restrukturalizaci produktů firmy Sony se na webu neoficiálně objevovaly již minulý týden. Nejsou dosud oficiálně nijak potvrzeny a proto je zatím berte jako šeptandu. Pokud se nějaké oficiální stanovisko Sony objeví, budeme vás informovat.

Sony vstoupila na trh PDA v roce 2000 a její modely Sony Clié se brzy staly štikou trhu a v některých oblastech i motorem inovací, alespoň co se týká platformy PalmOS. Sony dala první na trh zařízení s Hi-Res displejem (320x320 pixelů), později s HiResPlus (320x480 pixeů). Jako první u PalmOS její handheldy uměly přehrávat MP3 a pověstný byl i jog-dial. Několik proprietárních řešení se ale u Sony stalo tak trošku brzdou - zejména použití karet formátu Memory Stick, svět PDA se totiž vesměs vydal cestou formátu SD.

Sony se přes počáteční úspěchy a neuvěřitelný kolotoč inovací nepodařilo ve světě dotáhnout na svého rivala firmu PalmOne (dříve Palm, Inc.) a na trhu PDA, kde dominují PalmOne a Hewlett-Packard, zůstávala spíše doplňkovým prodejcem.

Stažení Sony z trhu PDA by ale přesto samozřejmě platformu PalmOS postavilo do delikátní pozice. Z trhu by zmizel tradiční tahoun inovací a hráč, který patřil do velké pětky výrobců. Po nedávné akvizici Handspringu by tak vlastně jediným velkým majitelem licence PalmOS zůstala firma PalmOne. To vše v době, kdy výrobci modelů s PocketPC podnikají velkou ofenzívu s novými modely, které začínají mít bezdrátovou výbavu už od střední třídy.