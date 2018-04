Toužíte po smartphonu od Sony? Možná si teď budete kupovat poslední

Sony se už dál nebude snažit o růst tržeb v oblastech, jako jsou chytré mobilní telefony, kde s ní soupeří levnější asijští rivalové a největší hráči v odvětví, americký Apple a jihokorejský Samsung. Zaměřit se místo toho chce na činnosti, kde vidí větší potenciál růstu, jako jsou kamerové senzory, videohry a zábavní systémy, například herní konzole PlayStation, řekl Hirai při představování strategie na následující tři roky.

Sony prochází hlubokou restrukturalizací. Firma již loni oddělila divizi televizorů a zbavila se ztrátové divize osobních počítačů. Divize videa a zvuku se nezávislejší stane do října, řekl Hirai. Oznámený krok by měl urychlit procesy ve firmě a zajistit, že každá část ponese větší zodpovědnost za své výsledky. Společnost by mohla oddělit od zbytku i jiné součásti, například počítačové čipy a baterie. Konkrétní rozhodnutí však prý zatím nepadlo.

Hirai přitom nevyloučil, že uvažovat by se mohlo také o „strategii odchodu“ z trhu s televizory a mobilními telefony.

„Duch Sony je v tom, co se jiní neodvážili udělat,“ prohlásil dnes podle agentury AP Hirai.

Sony kdysi uvedlo na trh přenosné hudební přehrávače Walkman. V posledních letech se však dostalo do vážných problémů a na trhu s levnými mobilními telefony a televizory s plochou obrazovkou zaostalo za konkurencí.

V předešlém finančním roce byla firma ve ztrátě 40 miliard jenů (téměř 8 miliard korun). V tomto fiskálním roce, který končí v březnu, ztrátu předpokládá na 170 miliard jenů (přibližně 33,5 miliardy korun). Ale je to méně, než firma odhadovala původně. Celoroční provozní zisk očekává kolem 20 miliard jenů (4 miliardy korun). Už ve finančním roce 2017/18 by se však podle plánů firmy měl provozní zisk zvýšit až na pětadvacetinásobek a dosáhnout přinejmenším 500 miliard jenů (zhruba 98 miliard korun).