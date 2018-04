Sony: Sbohem 160x160 - Pocket Project - a další aktuality

Sony: Sbohem 160x160!

Dalším Sony zařízením, které si užilo jepičího života "soňáckých" handheldů je S360. Firma ji včera přesunula do seznamu již nevyráběných modelů, který se začíná docela zaplňovat.

Clié S360 představila firma Sony oficiálně v lednu tohoto roku - byla to evoluční náhrada za dosavadní S320 a přinesla 16 MB RAM do low-endové kategorie. Byl to poslední vyráběný handheld Sony s klasickým rozlišením 160x160 pixelů.

Samsung I500 - další PalmOS telefon od Samsungu

Po úniku informací o novém modelu Samsungu SCH-I600 s SmartPhone OS unikly z FCC ještě údaje o novém telefonu téže firmy, tentokrát ale s PalmOS! Moc dalších informací zde není, pouze,m že to bude telefon s CDMA, s PalmOS 4.1 a s rozlišením displeje 160x160 pixelů.

Nová lahůdka na řízení projektů...

... přichází tentokrát od firmy Twiddlebit, kterou všichni Psionisti znají velmi důvěrně - neboť produkovala dosud software pro Epoc32 - třeba programovací nástroj OPL+, či vynikající projektové aplikace Plan5/6!

Pro svoji expanzi si forma zvolila PocketPC platformu a nabízí nyní projektový program Pocket Plan, který umí spolupracovat s Microsoft Project. Můžete jej zakoupit za $29,95 a vyžaduje minimálně ARM procesor.

Palmy míří do škol?

Aspoň by to ráda zařídila firma Palm, Inc. Svojí novou marketingovou kampaň založila na masovém prodeji handheldů školám v USA, kterým nabízí významnou množstevní slevu - například zakoupí-li škola 500 Palmů, obdrží dalších 72 zadarmo!

Počítá se ale i menšími dodávkami - třeba při nákupu 30 Palmů (pro jednu třídu) vám firma přidá další tři. A koupí-li škola 100 Palmů, dostane dalších 12 zdarma! Nabídka platí pro všechny modely firmy.





Virtuální klávesnice přes celý displej!

Virtuálních klávesnice pro vkládání znaků na displeji PDA je na trhu již poměrně dost. Všechny se snaží včlenit co nejvíc funkcí na malý displej PDA a uvolnit co nejvíc místa pro editovaný text.

U Sbp Software House se na problém podívali jinými očima a vymysleli klávesnici, která naopak zabere takřka celý displej a na editovaný text jen proužek nahoře. Myšlenka zajímavá a jestli se vám na takovéto klávesnici může dobře psát - to můžete sami vyzkoušet. Sbp Full Keyboard stojí $9,95.

Psaní textů na Pocket PC s využitím rozpoznávání písma nemusí všem uživatelům vyhovovat, společnost Spb Software House tedy nabízí plnohodnotnou virtuální klávesnici využívající celé plochy displeje.

Virtuální klávesnice využívající celou plochu displeje Pocket PC sice není nápad příliš originální, své využití si ale určitě najde. Full Screen Keyboard společnosti Spb Software House je jednou z tohoto typu klávesnic a využívá velikost displeje Pocket PC opravdu na maximum. I když nelze předpokládat, že je možné virtuální klávesnici používat i pro psaní delších textů, pro zaryté nepřítele rozpoznávání písma či interní softwarové "mikro"klávesnice Windows CE 3.x se jedná o velmi zajímavé řešení pro psaní textů. Hmatový vjem stisku klávesy je takřka nulový a displej si navíc budete muset dost často čistit, indikace stisku klávesy je tedy alespoň indikována zvukovým signálem. Klávesnice je provedena takřka ve fotografické kvalitě, na podporu češtiny a psaní českých nabodeníček ale patrně budete muset v první fázi jejího používání zapomenout.



Spb Full Screen Keyboard je možné použít nejen k psaní nových, ale také k editaci stávajících textů, stačí si tedy vybrat část textu a spustit klávesnici, o import textu do bufferu se postará už sám program. Klávesnice je skinovatelná a můžete si tedy vytvořit vlastní vzhled a rozmístění kláves. Dle autorů programu navíc Spb Full Screen Keyboard díky možnosti použití skinů podporuje i uživatelem definovaný layout (rozvržení kláves), takže je teoreticky možné vytvořit si vlastní layout použitelný i pro psaní českých znaků.



Spb Full Screen Keyboard by měla fungovat na všech Pocket PC a Pocket PC 2002 s procesory SH3, MIPS, StrongARM a XScale, klávesnici s cenou 10 USD si můžete zakoupit například na internetových serverech Handango a PocketGear.