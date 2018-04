Myslí si, že předvádí koncepty budoucnosti. Jenže vypadají jako retro

Chytré Bluetooth sluchátko, koncept interaktivního projektoru, centrum pro chytrou domácnost, kamera zaznamenávající vše podstatné ve vašem životě nebo Bluetooth ovladač do auta. Nic z toho vlastně není kdovíjak nová myšlenka, Sony však některé kousky představuje jako koncept a zatím není jasné, zda bude něco takového vyrábět.

Firma v tom má v posledních letech poměrně slušnou praxi, viděli jsme například koncepty sportovního příslušenství nebo virtuálních brýlí, teď k tomu přidává Sony další sadu zajímavostí.

Chytré Bluetooth sluchátko

Doba popularity Bluetooth sluchátek je ta tam, Sony ovšem přichází s trochu chytřejší novinkou. Drobné sluchátko, které se může s telefonem spárovat přes NFC a které slibuje celodenní výdrž v provozu, má totiž poslouchat hlasové příkazy a díky tomu umožní provádět některé akce s telefonem v kapse. Sluchátko například přečte došlou SMS a zrovna tak ji může uživatel nadiktovat. Sluchátko také na vyžádání prozradí třeba informace o počasí, o schůzkách v kalendáři nebo aktuálním zpravodajském dění. Hlasem lze kromě nadiktování zprávy vyhledávat nebo spustit navigaci.

Ke sluchátku se dodává takové větší pouzdro, které zároveň slouží jako nabíječka. Novinka bude užitečná ovšem jen pro uživatele na několika trzích, samozřejmě totiž primárně funguje v Angličtině, podporovány možná budou i další jazyky, ten náš ovšem rozhodně nikoli. Sluchátko Sony Ear navíc není kdovíjak originálním nápadem, podobné řešení už nějakou dobu nabízí Motorola pod názvem Hint.

Bluetooth do auta

Další novinkou je Bluetooth sada in-car Bluetooth commander, která umožní po propojení s autem a smartphonem přehrávat hudbu z telefonu v autě a toto přehrávání i některé další funkce opět ovládat hlasem. Sada má dvě části, adaptér, který zvládá hovory a přehrávání hudby, druhý kus pak umožňuje ovládat funkce jako navigaci. Podobně jako sluchátko se tato novinka začne prodávat letos v létě. Tedy, snad.

Interaktivní projektor

Další z novinek Sony už jsou koncepty, jejich uvedení do reality není vůbec jisté. Je to třeba případ docela zajímavě vypadajícího zařízení Xperia Projector. Je to elegantní LED projektor, který umožňuje interakci s obrazem. Ovládat se dá hlasem, gesty nebo dotykem, hlavní funkcí je výměna zobrazovaného obsahu listováním. Projektor může obraz promítat na zeď nebo na desku stolu, záleží na jeho umístění. Měl by být jakýmsi interaktivním komunikačním centrem domácnosti.

Inspirace od Amazonu

Další interaktivní novinkou je koncept Xperia Agent, což je vlastně Sony obdoba domácího centra Amazon Echo. Agent je tedy jakási centrála, která by měla mít pod palcem celou vaši chytrou domácnost, oproti řešení od Amazonu je tu rozdíl v tom, že zařízení má vestavěnou kameru a projektor, takže umožňuje více způsobů interakce. Ovládání je opět možné hlasem, gesty nebo dotykem a informace se opět mohou objevovat třeba na zdi.

Kamera zaznamená vše

Opakování je matkou moudrosti, řekli si letos u Sony, takže ani poslední koncept není kdovíjak originální. Navíc jsme jej vlastně už v podání firmy viděli, a to v únoru roku 2014 na témže místě činu – veletrhu MWC. Tehdejší Lifelog Concept měl i provedení s kamerou zaznamenávající dění okolo vás. Letos na něj Sony navazuje novou kamerou Xperia Eye, u které sony hovoří o 360stupňovém záběru. Jenže čočku s rybím okem tu najdeme jen jednu, takže tak nějak nevíme, co tím je myšleno, úhel záběru je 180°. Kameru lze nosit třeba na krku a díky inteligentnímu softwaru by měla zaznamenat vše, co považujete za důležité, případně jí záznam lze přikázat hlasem.