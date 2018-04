Sony předváděla PalmOS5 PDA! -Další obrázky iPAQu5000 - a další

, aktualizováno

Handspring vydal GPRS update v Kanadě | Launcher Plus - další v řadě | Druhý kvartál v prodejích PDA | Další obrázky údajného nového iPAQu... | Recenze Documents To Go Premium 5.0 | Update - Sony předváděla PalmOS 5 handheld!