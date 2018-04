Sony ukázalo Xperii T pro Jamese Bonda a přidalo tablet

Sony v Berlíně představilo čtyři nové smartphony s operačním systémem Android. Všechny používají verzi 4.0.4 ICS a mají jednotný design. Tentokrát natolik jednotný, že od sebe jednotlivé modely na první pohled odlišíme jen stěží.

Nové modely Xperia T, TX, V a J zjevně nakreslilo japonské designérské studio Sony. Po ostře řezaném stylu dosavadních modelů NXT Series, který vykazoval skandinávský původ, se Sony ve svých nových telefonech vrací k prohnutému stylu oceňovaného modelu Xperia Arc.

Xperia T pro Jamese Bonda

Novým špičkovým modelem v celosvětovém měřítku se stal Sony Xperia T. Sony se chlubí tím, že právě tento telefon bude v novém snímku Skyfall používat proslulý agent 007. Vzhledem k tomu, že film do kin zamíří v listopadu, je možné, že si zákazníci budou moci bondovský mobil pořídit ještě předtím, než zažije premiéru na stříbrném plátně.

Xperia T se chlubí dvoujádrovým procesorem Snapdragon S4 a především špičkovým HD displejem s úhlopříčkou 4,6 palce. Obraz je opravdu kvalitní, dojem z velké úhlopříčky ale ubírají softwarová tlačítka operačního systému. Špičkové Xperie se totiž obejdou bez jakýchkoli tlačítek na čelní straně, má je pouze levná Xperia J.

Sony Xperia T

Nepřítomnost tlačítek má výhody i nevýhody. Displej telefonu je jenom o něco menší než u Galaxy S III, Xperia T je přitom výrazně menší telefon a podstatně lépe tak padne do ruky. Na druhou stranu ve standardním zobrazení ubírají tlačítka místo obsahu. V některých aplikacích ale tlačítka po chvíli zmizí a obraz se roztáhne přes celý displej. Těmito vlastnostmi se Xperia T zásadně liší od konkurence, a mohla by tak přilákat zákazníky.

Naše první dojmy z modelu T jsou trochu rozporuplné, třeba v rychlosti systému vidíme velký prostor pro zlepšení. Telefon díky prohnutému designu a zadnímu krytu ze soft-touch materiálu sedí dobře v ruce. Na druhou stranu špičkový model by mohl vypadat luxusněji a nelíbí se nám veliká krytka slotu na SIM a microSD kartu i řada dalších detailů. V ruce jednoduše Xperia T nepůsobí jako jasný top model a chybí tu jakýkoli pocit luxusu.

Je to škoda, protože výbava nijak za špičkou nepokulhává. Fotoaparát s rozlišením 13 megapixelů slibuje kvalitní snímky a téměř okamžitý start po stisknutí tlačítka. Paměť o velikosti 16 GB a slot na karty nikoho neomezují v rozletu a NFC s novou řadou chytrého příslušenství zpříjemní používání telefonu.

Varianta pro jiné trhy

Sony na výstavišti v tichosti vystavovalo i model označený jako Xperia TX. Podle všeho jde o variantu špičkového modelu T pro některé trhy, především ty asijské a možná pro USA. Upřímně, trochu zákazníkům na těchto trzích závidíme, protože výbavou se telefon od špičkového modelu T neliší, mírně pozměněný design je ale čistší, a telefon tak působí hodnotnějším dojmem.

Prospěl především fakt, že zmizela podivná krytka slotů a decentnější je i provedení konektorů. Xperia TX je také mírně menší než model T a také o něco lehčí (127 vs. 139 gramů). Za to zřejmě může trochu slabší baterie s kapacitou 1 750 mAh oproti 1850 mAh. Je možné, že model má i další odlišnosti, ale Sony o něm zatím mnoho neprozradilo a personál na tiskové konferenci nedovedl rozdíly vysvětlit.

Tablet jako přehnutý list papíru

Další zásadní novinkou Sony je androidí tablet Xperia Tablet S. Sony to tedy s tablety zkouší znovu a zařadilo je do své řady Xperia. Tablet s úhlopříčkou displeje 9,4 palce se vyznačuje neobvyklým designem, který z boku připomíná ohnutý, ale nikoli přehnutý, list papíru.

I když má zajímavý design, dokazuje nový tablet fakt, že výrobci budou mít potíže své produkty od konkurence důkladně odlišit. Sony se o to bude snažit především tím, že jeho tablet má být odolný vodě. Například se tak uživatel nemusí bát jej používat v kuchyni při vaření pro zobrazení kuchařky. Otázkou je, jak se bude Sony dívat na snahy sledovat filmy ve vaně.

Firma chce také bodovat příslušenstvím, které sestává například z krytu s vestavěnou klávesnicí nebo dokovací stanice s reproduktory. Firma bude lákat také na své služby v rámci Sony Entertainment Network a propojení s množstvím dalších zařízení japonské značky. Jako klasický tablet se Xperia Tablet S staví na úroveň těch nejlepších, pohání ji čtyřjádrový procesor a čtyřkový android.

V ruce opět působí tablet rozporuplnými dojmy. Není tak veliký jako desetipalcové přístroje, což je plus, nepravidelné tvarování těla a poněkud velká tloušťka ale trochu omezují jeho přenosnost. Displej je v konkurenci spíše podprůměrný. Naopak slušný potenciál má fotoaparát s rozlišením 8 megapixelů. Tablet je prvním čtyřjádrem od Sony, používá čipovou sadu Nvidia Tegra 3.

Zlatý střed nabídne nejvíc

V redakci bychom asi nejraději z představených novinek k dlouhodobému užívání zvolili model Xperia V. I ta se, podobně jako tablet, pyšní určitou mírou odolnosti vůči vodě a vlhkosti, je přitom o něco menší než špičkové modely T a XT. Displej má úhlopříčku 4,3 palce, přitom si zachoval HD rozlišení, takže obraz je opravdu ostrý. I ostatní výbava zůstává v podstatě shodná: dvoujádro S4 nebo 13Mpix fotoaparát se nám opravdu líbí. Model V navíc disponuje i podporou LTE sítí.

Ani Xperia V nemá žádná tlačítka na čelní straně a celkově díky tomu opět došlo k minimalizaci okrajů okolo displeje. I přes relativně veliký displej má telefon příjemné rozměry a dobře padne do ruky. Design Xperie V se ve své čistotě a stylu podstatně více blíží původnímu vzhledu Xperie Arc, a tak je to opravdu pěkný telefon. Opravdu, tohle je náš tajný favorit.

I tak má ale Sony co vylepšovat. Prototypy opět neoplývaly rychlostí. Doufejme, že se to do uvedení na trh změní. Současné modely se slabším hardwarem rozhodně potíže s rychlostí nemají, spíše naopak.

Levný levně nevypadá

Je to trochu paradoxní, ale nejlevnější z představených modelů, Xperia J, rozhodně jako nejlevnější model nevypadá. Naopak, díky jednoduchému designu a výrazným barevným provedením (barvy ale nejsou křiklavé) působí na první pohled docela luxusně. A i když nemá tělo z kovu, trochu nám svým zaměřením připomíná skvělou Xperii Ray.

Na poměry dnešních super smartphonů nabízí také spíše menší displej, úhlopříčka 4 palce se dnes pomalu stává standardem. Displej má klasické WVGA rozlišení. Telefon pohání jednojádrový procesor a stejně jako u ostatních novinek je tu Android 4.0.4. Důkazem nižší ceny je i fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů.

Xperia J ale bude nabízet hodně muziky za relativně málo peněz. Její cena asi nedosáhne úrovně Huawei Ascend G300, který jí je výbavou podobný, ale designově i kvalitou celkového provedení a dostupných funkcí na tom bude Xperia lépe, takže její poměr výkon/cena určitě nebude špatný. Navíc přítomnost alespoň senzorových tlačítek ji předurčuje i do rukou zákazníků, kteří se přístroje bez kláves pro navigaci obávají.