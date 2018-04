Sony ukázalo další novou xperii, jmenuje se miro a má ráda Facebook

Sony začíná v řadě svých smartphonů Xperia dělat trochu nepořádek. V Las Vegas a Barceloně představené modely Xperia S, P a U a také model Sola se sotva dostaly na trh a už známe řadu dalších novinek, které se do prodeje chystají.

Na Facebooku nově představená Xperia miro se zařadí na spodní okraj současné modelové nabídky, byť detailní informace o její výbavě zatím neznáme. Úhlopříčka displeje 3,5 palce a celkové tvary ale napovídají, že by mohlo jít o dvojče odolného modelu Xperia go. Telefon má mít důkladněji integrováno propojení s Facebookem, ve výbavě se nachází pětimegapixelový fotoaparát s možností natáčení HD videa a DLNA.

Další technické detaily nejsou známé, ale zřejmě nebudeme daleko od pravdy s tvrzením, že displej nejspíš dostane rozlišení 320 x 480 pixelů a o pohon se postará dvoujádrový procesor NovaThor s taktem 1 GHz. Právě takovou výbavu má totiž Xperia go. Telefon ale na rozdíl od go dostane rovnou nový Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Designovou zajímavostí by měla být stavová dioda pod senzorovými tlačítky, která bude na různé události upozorňovat různým způsobem.

Neobvyklé představení

Nový telefon Sony představilo poněkud zvláštním způsobem – ve speciální facebookové aplikaci běžel odpočet, který mohli uživatelé svým kliknutím o trochu popohnat kupředu. Původní datum oznámení tak mělo být 22. června, ale 25 914 fanoušků jej posunulo o 9 dní, 4 hodiny a 58 minut na středeční brzké ráno.

Ihned po představení to ale také od svých fanoušků Sony pěkně schytalo. Stěžovali si, že celý odpočet byl příliš mnoho humbuku pro nic, v podstatě laciný model pro ně byl zklamáním. Většina fanoušků si přála vidět nové špičkové modely, které by byly variantou japonských typů SX a GX s novými procesory Snapdragon S4 s jádry Krait. Jiní by zase rádi viděli nástupce malých xperií mini a mini pro. Podle některých ohlasů se ještě příští týden dalších novinek opravdu dočkáme. Zda ale splní očekávání a přání fanoušků, zatím nelze odhadovat.

Zmatek v modelech

Každopádně veřejnost má trochu pravdu, že Sony dělá ve svých modelových řadách až příliš velký zmatek. V Evropě jsou na trhu modely Xperia S, P, U a Sola a na dalších teď už pět modelů se stále na drtivé většině trhů čeká (miro, go, acro S, neo L a ion HSPA). Sony je navíc velmi pomalé v uvádění Androidu 4.0 Ice Cream Sandwich na trh, mají ho jen zatím očekávané modely neo L, acro S a nově představený miro.

Zákazníky Sony mate i tím, že některé nově představené telefony patří do takzvané NXT Series, některé nikoli. A jednotlivými kousky Sony vyplňuje mnohdy téměř neexistující mezery na trhu, přitom víceméně ignoruje dřívější úspěšné typy (již zmíněné modely mini nebo luxusní Xperii Arc).

Na vrcholu evropské nabídky má stát Xperia Ion, které na rozdíl od americké verze nenabídne LTE a oproti druhému nejlepšímu modelu Xperia S, který je již v prodeji, má jen o kousek větší displej (4,55 palce vs. 4,3) se stejným HD rozlišením. Další odlišností je 16 GB vnitřní paměti u ION oproti 32 GB u modelu S. Ion ale nabídne slot na paměťové karty microSD. Xperia S dostane v podstatě odolné dvojče v podobě modelu Xperia acro S.

O stupínek níže stojí v nabídce Xperia P se čtyřpalcovým displejem o rozlišení 540 x 960 pixelů a osmimegapixelovým foťákem namísto dvanáctimegapixelového. Pak následuje model Sola s WVGA displejem o úhlopříčce 3,7 palce, pod ním figuruje Xperia U s 3,5 palcovým displejem (stále s WVGA rozlišením). Těžko říci, kam zařadit Xperii neo L, která má sice čtyřpalcový WVGA displej, ale jako jediná z novinek jednojádrový procesor. Pod ni už v nabídce budou patřit asi jenom odolný model go a nově představený typ miro.