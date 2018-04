Sony představilo herní platformu pro Android, PlayStation telefon bude následovat

Na příchod PlayStation telefonu si počkáme asi až do Barcelony, již nyní se ale firma Sony pochlubila platformou, která bude herní telefon krmit herními tituly.

PlayStation Suite je platforma určená pro mobilní telefony s operačním systémem Android. Vyžadována je minimálně verze 2.3 nebo novější, Sony bude spolupracovat s výrobci mobilních zařízení na certifikačním procesu. V podstatě se tak dozvídáme, že mobilní PlayStation platforma nebude pouze výsadou mobilních telefonů Sony Ericsson.

Každý výrobce, který splní podmínky Sony, může pro svůj produkt získat označení PlayStation Certified. Sony bude s výrobci aktivně spolupracovat na certifikačním procesu a poskytne jim technickou podporu tak, aby mohli požadavkům snadno vyhovět.

Uživatelé se mohou těšit na řadu propracovaných herních titulů, které doposud známe většinou jen ze specializovaných herních zařízení. Sony také slibuje, že hráčům nabídne klasické tituly původně připravené pro PlayStation One. Na telefonech s Androidem si tak uživatelé zahrají tituly, které před více než šestnácti lety začaly dominovat obrazovkám televizorů v domácnostech. Pravděpodobně půjde o formu emulátoru, který umožní hry spustit.

Naopak vývojáři čerstvých herních titulů, kteří se do PlayStation Suite zapojí, se mohou těšit na to, že se jejich hry v budoucnu dostanou do rukou podstatně širšímu okruhu hráčů. Kromě androidích telefonů s platformou PlayStation Suite (respektive certifikací PlayStation Certified) budou tyto hry fungovat i na příští generaci kapesní herní konzole PlayStation.

I její vlastnosti Sony odhalila, na trhu se objeví koncem roku. Zatím se přístroj skrývá pod označením NGP (next generation portable entertainment system). Nová kapesní konzole nabídne kromě wi-fi a Bluetooth i podporou běžných 3G sítí mobilních operátorů. Součástí výbavy je pětipalcový dotykový OLED displej a nové ovládací prvky. Aby Sony novou konzoli odlišilo od stále propracovanějších titulů pro mobilní telefony, zavádí nové herní médium. Tituly budou distribuovány na malých paměťových kartách.

Sony chce svou novou strategií vzít vítr z plachet Apple, který začal ovládat trh s mobilními hrami. Po uvedení iPhonu totiž mnoho uživatelů začalo využívat jeho herní možnosti a kapesní herní konzole zůstaly doma.

Uvedení PlayStation Suite je i dobrou zprávou pro Sony Ericsson. Byť nebude platforma exkluzivní pouze pro něj, dá se očekávat, že firma bude s japonskou matkou intenzivně spolupracovat a nabídne vždy ten nejlepší hardware a nejaktuálnější obsah. To by mohlo k Sony Ericssonu přilákat nové zákazníky.