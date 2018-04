Dvě odolné novinky od Sony se ukazují světu: Xperia go a Xperia acro S

Nový model Xperia acro S nedělá kompromisy ve výbavě, přesto nabídne odolnou konstrukci. Telefon splňuje stupeň krytí IP55 a IP57. Nové Sony má tak zvýšenou odolnost proti prachu, odolá pocákání vodou, případně přežije i úplné ponoření do metrové hloubky po dobu až 30 minut.

Sony Xperia acro S

HD displej modelu Xperia acro S má úhlopříčku 4,3 palce. Displej je typu TFT s enginem Mobile Bravia. Nové Sony se může pochlubit 12,1megapixelovým fotoaparátem se snímačem Exmor R. Ten samozřejmě má autofokus nebo LED blesk. Videonahrávky mohou být až v rozlišení Full HD. Druhý fotoaparát s rozlišením 1,3 megapixelu zvládá pořizovat videa 720p.

Výbava nepostrádá všechny myslitelné vymoženosti. K dispozici je tak podpora HSPA+, wi-fi, DLNA nebo HDMI. Samozřejmostí je hudební a video přehrávač, stejně jako FM rádio. Ve výbavě je i satelitní navigace s podporou A-GPS a GLONASS. Telefon nabízí i funkci NFC.

Sony Xperia acro S používá dvoujádrový procesor taktovaný na frekvenci 1,5 GHz. Paměť RAM má kapacitu 1 GB. Uživatelská paměť 16 GB (uživatel může využít pouze 11 GB) je na rozdíl od jiných nových smartphonů Sony rozšiřitelná pomocí paměťových karet. Smartphone používá nejnovější android 4.0 Ice Cream Sandwich.

Baterie má kapacitu 1910 mAh. Podle výrobce by měl nový model vydržet na příjmu až 310 hodin v 3G sítích nebo 290 hodin v sítích GSM. Do prodeje se Sony Xperia acro S dostane stejně jako druhá novinka ve třetím čtvrtletí. Cenu výrobce prozatím neprozradil. V prodeji bude černé, bílé a růžové provedení.

Sony Xperia acro S technická specifikace:

Rozměry: 126 x 66 x 11,9 mm

Hmotnost: 147 gramů

UMTS 850/900/1900/2100 MHz

HSPA+

GSM 850/900/1800/1900 MHz

GPRS/EDGE

wi-fi 802.11 b/g/n

wi-fi hotspot

DLNA

Operační systém: Android 4.0 Ice Cream Sandwich

Procesor: dvoujádrový Qualcomm MSM8260 1,5 GHz

GPU: Adreno 220

Paměť RAM: 1 GB

Uživatelská paměť: 16 GB (uživatelem využitelných 11 GB)

Paměťové karty: microSDHC (až 32 GB)

Odolná konstrukce: IP55, IP57

Displej: TFT; Mobile Bravia engine; 1280 x 720 obrazových bodů; 16 milionů barev; 4,3 palce; povlak proti roztříštění

Fotoaparát: 12,1 megapixelu; Exmor R; automatické ostření; touch focus; LED blesk; stabilizace; detekce obličeje a úsměvu; geotagging, redukce červených očí

Nahrávání videa: Full HD 1080p; stabilizace

Druhý fotoaparát: 1,3 megapixelu; video 720p

Hudební přehrávač Walkman Player

Video přehrávač

FM rádio s RDS

Audio konektor 3,5 mm

Satelitní navigace: A-GPS, GLONASS

NFC

Bluetooth (A2DP)

microUSB 2.0

USB Mass Storage

HDMI

Exchange ActiveSync

Facebook

Twitter

Baterie: 1910 mAh

Výdrž na příjmu: 3G 310 hodin/GSM 290 hodin

Hovorový čas: 3G 7 hod 10 min/GSM 6 hod 40 min

Nepřetržité přehrávání hudby: až 23 hodin

Nepřetržité přehrávaní videa: 6 hod 30 min

Sony Xperia go

Sony Xperia go je kompaktní smartphone, jehož konstrukce splňuje vyšší stupeň krytí než model Xperia acro S. Konkrétně IP67. Telefon tak zcela odolá prachu a vydrží ponoření do hloubky jeden metr až na půl hodiny. Výbava neohromí, předností by měla být příznivá cena. Tu však výrobce prozatím nezveřejnil.

Sony Xperia go

Telefon má dotykový TFT displej s rozlišením 320 x 480 obrazových bodů a úhlopříčkou 3,5 palce. Fotoaparát je pětimegapixelový. K dispozici je automatické ostření a blesk. Videa lze nahrávat v HD rozlišení 720p. Ve výbavě najdeme i GPS navigaci nebo FM rádio.

Jednodušší odolná novinka používá dvoujádrový procesor s taktem 1 GHz. Paměť RAM je 512 MB. Uživatelskou paměť 8 GB (uživatelem využitelných je ale pouze 4 GB) lze zvětšit pomocí paměťových karet. Xperia go bude zpočátku nabízena s androidem 2.3 Gingerbread, update na android 4.0 Ice Cream Sandwich výrobce slibuje na později.

Baterie má kapacitu 1305 mAh. Sony slibuje výdrž na příjmu až 520 hodin v GSM sítích nebo 460 hodin v 3G sítích. Telefon bude v prodeji v černém, bílém a žlutém provedení.

Sony Xperia go technická specifikace: