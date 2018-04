Sony představila bluetooth a další zařízení pro MemoryStick

MemoryStick stvořený a prosazovaný firmou Sony se v praxi zatím jinde než mezi výrobky této společnosti neuchytil. Sony však ukazuje, že sil na podporu svého standardu má dost. Na letošním CES v Las Vegas Sony představila další zásadní střípek do mozaiky své nabídky – bluetooth modul ve formátu MemoryStick karty. Jmenuje se InfoStick.

Přenosová rychlost zhruba čtyřgramového InfoSticku je 1 Mbps a funguje na vzdálenost až 10 metrů. Tento modul může být vložen nejen do počítačů a PDA, ale například také do fotoaparátů nebo videokamer, které MemoryStick slot nabízejí. Díky tomu bude možné fotografie ukládat přímo na pevný disk počítače bez potřeby kabelu – snímky budou přenášeny přes bluetooth rozhraní. Palm klony Sony Clie bude zase možné propojovat do bluetooth sítí nebo s ostatními zařízeními disponujícími bluetooth rozhraním.

Sony již koncem loňského roku představila trojici rozšiřujících modulů pro MemoryStick, jejichž výrobu umožnila především pokračující miniaturizace. Kromě GPS modulu pro satelitní navigaci Sony předvedla i digitální kameru se zatím nevalným rozlišením 100 000 bodů na CMOS senzoru a také modul pro snímání otisků prstů, který se používá jako součást zabezpečení přístroje. Poslední modul, který Sony připravuje k uvedení v nejbližší době, je ethernet rozhraní. To by Sony chtěla představit ještě na letošním CeBITu, moc času jí tedy nezbývá.

Boj standardů malých rozšiřujících modulů stále nekončí. Zatím nejvíce možností nabízely CompactFlash karty, které dominují především mezi PDA. Na Visorech s konkurencí statečně bojují SpringBoard sloty a konsorcium vedené Matsushitou se snaží prosazovat nové SecureDigital SD moduly o velikosti poštovní známky.

Pokud bude Sony v uvádění nových modulů touto rychlostí nadále pokračovat, dobré mínění o MemorySticku se může snadno rozšířit mezi výrobce i uživatele nejrůznějších přenosných zařízení. A ruku v ruce s dobrým míněním půjde obliba a časté používání, které by znamenalo velké vítězství pro Sony. S takovýmto přístupem si ho opravdu zaslouží.