Sony potvrdila model Clié SJ33

, aktualizováno

Některé zpravodajské servery a čtenáři se marně rozplývají nad hypotetickými "400 MHz modely s PalmOS 5 .5 a 64 MB ROM" představené v rámci volné soutěže ClieSource "PDA snů". My se vracíme zpět do reality. firma Sony potvrdila nové modely SJ33, které znamenají kompletní výměnu nižší střední řady této firmy. My jsme vám parametry i obrázky přinesli již dříve, takže zde pouze shrneme fakta a přineseme další obrázky.