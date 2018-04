Sony uvede deset Playstation her pro iPhony i Android

Herní průmysl se stále více zaměřuje na chytré telefony. Úspěch hry Pokémon Go inspiruje další. Při uvedení nového iPhonu 7 se k uvedení další mobilní hry odhodlalo Nintendo s titulem Super Mario Run.

Pozadu nechce zůstat Sony, které chystá pro smartphony deset her známých z konzolí Playstation. Hry budou dostupné jak pro smartphony s Androidem, tak pro iPhony. Dočkáme se jich ale až později, Sony uvádí, že prvních šest bude v prodeji v příštím fiskálním roce, který končí v březnu 2018.

Už teď jsou ale známá jména jednotlivých titulů. Sony pro smartphony chystá tyto hry: Arc the Lad, PaRappa the Rappa, Everybody’s Golf, DASH!, Wild Arms, Summer Holiday 20th Century, hra s maskotem Toro Inoue, Disgaea, Night Time, Between Sky and Sea. Jako první by se měla objevit hra Everybody’s Golf.

Špatnou zprávou je, že Sony chystá uvedení svých mobilních titulů prozatím pouze v Japonsku a Asii. S Evropu a Spojenými státy se prozatím nepočítá. To se ale jistě postupem času změní. Hra Pokémon Go byla také postupně uváděna na jednotlivé trhy.

Sony to už se značkou Playstation na poli smartphonů zkoušelo. V roce 2011 ještě jako Sony Ericsson představilo smartphone Xperia Play, který měl pro hraní her zespoda vysouvací hardwarové ovladače. Xperia Play však komerční úspěch nebyl a Sony žádného nástupce neuvedlo.