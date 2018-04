Sony Pega KB20 – přídavná klávesnice pro Clié

Klávesnice se nasunuje na horní část PDA a odlišuje se tak tím od své konkurence, která často bývá řešena jako nasunovací na spodní systémový konektor a zbytečně tak zvětšuje celý celek. Klávesnice se jednoduše nasadí na boky zařízení a krátkým kablíkem zapojí konektor do systémového umístěného na spodku zařízení. Jediný rozměr, který tím vážně utrpí, je výška a tloušťka zařízení (do boků vystup

Je nemožné mít stále připnutu klávesnici k zařízení, protože narostou rozměry, ale také se tím stává Clié neohrabané. Nemůžete jej strčit do kapsy, hraní některých her je skoro nemožné - tak si zvyknete klávesnici nasazovat pouze při psaní delších textů.

Vlastnost, kterou ovšem musíme klávesnici vytknout, je její “plavný” pohyb. Její uchycení je de facto ve dvou bodech. Pokud by klávesnice byla ještě zapojena do systémového konektoru, byla by pevnost dostatečně zaručena třemi body, ale takto se klávesnice při psaní trochu vlní, což může některým lidem činit potíže nebo zdát nepříjemné. To, že je klávesnice takto navržena, má na svědomí tlačítko power, kter