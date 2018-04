Sony oficiálně představila Clié T615 a S360 !

T615 - dokonalé ještě lepší !

Základní parametry Sony Clié T615 již jsme si u nás uvedli, neboť model byl již delší dobu na spadnutí, měl staršího japonského bratra T600 a Sony zahájilo předobjednávky v některých východoasijských shopech již minulý týden.

Jaké informace jsou tedy ty nejčerstvější ? Především cena - T615 se bude prodávat za $399,99. Taky barevné varianty - k dispozici jsou královská modř a stříbrná.

Pouze tedy připomeňme, že T615 je nejtenčím barevným Palmem, má 320x320 barevný displej, jog-dial, vylepšený reproduktor a IrDa port (větší dosah při ovládání spotřebičů). paměťovým slotem je Sony memory Stick, procesorem je Motorola Dragonball 33 MHz, R615 má 16 MB RAM a 4MB flash ROM.

Součástí nového modelu je bohatý software (viz náš článek). PictureGear™, Pocket PictureGear™ 4.4 Lite (for PC), Memory Stick® Gate, Memory Stick® Autorun, Memory Stick® Backup, Memory Stick® Import, Memory Stick® Export v. 1.1 (for PC), Sound Utility, Sound Converter v. 1.0 (for PC), World Alarm Clock, CLIÉ Paint, CLIÉ Remote Commander, AvantGo™ (AvantGo), gMovie™ (Generic Media), powerOne™ Personal (Infinity Softworks), Vindigo™ (Vindigo), StreetFinder® Express (Rand McNally), Documents To Go® - Standard Edition(DataViz. Inc.) a řada trial verzí dalších produktů

S360 - štika low-endu ?

Tak trochu ve stínu modelu T615 je nový model S360 - nástupce modelu S320. Ani S360 není nějakým výrazným překvapením - byl již nějakou dobu očekáván a je to inovovaný typ s 16 MB RAM a 4 MB flash ROM. Rozlišení displeje zůstává 160x160 pixelů.

Jeho cena je $199,99 a v ceně je rovněž zajímavý software :

PictureGear™, Pocket PictureGear™ 4.3 Lite (for PC), Memory Stick® Gate, Memory Stick® Autorun, AvantGo™ (AvantGo), Documents To Go® - Standard Edition(DataViz. Inc.), gMovie™ (Generic Media), powerOne™ Personal (Infinity Softworks), StreetFinder® Express (Rand McNally), Vindigo™ (Vindigo), další rovněž v trial verzích

Kam se zařadí ?

Sony T615 skočí rovnýma nohama do nejvyšší kategorie barevných Palmů a bude zle dotírat na barevný Palm m505 (cena $399) i na model Clié T760 ($450).

Sony C360 je nasazena v low-endové kategorii, kde soupeří s vyprodávanými Palmy m100 ($99) a m105 ($149), ale především se srovnatelnými Palmem m125 ($199) a Visory Neo ($199).

Sony svými novými modely každopádně nasazuje těžký direkt svým konkurentům a roztáčí letošní kolotoč inovací. Udrží ostatní výrobci krok ?