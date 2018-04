Sony chystá objektiv, který z jejich smartphonů udělá super fotomobily

Zdá se, že se mezi výrobci mobilních telefonů rozjíždí nová válka o nejlepší fotomobily. Kvalita snímků přitom byla v posledních letech docela v pozadí a sem tam vyčníval jen některý model. Teď začíná být nabídka smartphonů pro fotografické nadšence vcelku zajímavá.

Nokia má svůj špičkový model Lumia, Samsung nabízí Galaxy S4 zoom a Sony chystá top-model Xperia Honami s 20Mpix senzorem. Podle informací ze serveru Sonyalpharumors.com má Sony uvést speciální objektiv, který udělá špičkový fotomobil prakticky z jakéhokoli smartphonu nebo tabletu tohoto japonského výrobce. Nejde přitom o další čočku, kterých si již dnes můžete koupit celou řadu.

Jak fotí špičkový kompakt Sony RX-100? Podle kolegů z Technet.cz patří RX-100 k nejlepším kompaktním fotoaparátům, a to právě především díky výborné optice a velkému čipu. Sony RX-100: Parádní foťák v nenápadném kompaktním těle.

Sony na to půjde jinak. Objektiv totiž bude zcela samostatný, a kromě optiky bude tedy obsahovat i obrazový senzor. Podle prvních informací mají čip i optika pocházet z vynikajícího kompaktu Sony DCS-RX100 M II. Fotomodul má rozlišení 20,9 megapixelu, ovšem na rozdíl od chystaného smartphonu Honami je výrazně větší. Má úhlopříčku rovný jeden palec, tedy 25,4 mm. To je v oblasti kompaktních fotoaparátů nadstandardní velikost a u mobilů to platí dvojnásob.

Pro porovnání: Lumia 1020 má senzor s úhlopříčkou 16,9 mm, starší model 808 PureView 21,2 mm a Xperia Honami má mít senzor s úhlopříčkou 11 milimetrů.

Objektiv s optikou Carl Zeiss Vario-Sonnar T, který by měl mít 3,6× optický zoom a světelnost v rozsahu f/1.8-4.9, půjde ke smartphonu připojit pomocí speciálního držáku. Sony bude nejspíš dodávat různé verze držáku tak, aby šel objektiv připojit k jakémukoli modelu.

Připojení však nebude nezbytně nutné a objektiv půjde používat i samostatně. S telefonem se spojí pomocí NFC a fotky do něj bude přenášet přes wi-fi. Smartphone bude sloužit jako hledáček, jako úložný prostor a nejspíš i jako základní ovládací zařízení pro nastavení parametrů fotografování.

Server Sony Alpha Rumors také uvádí, že kromě tohoto špičkového řešení se má objevit i verze s menším senzorem a větším rozsahem zoomu. Uvedení na trh ani cena zatím nejsou známy. Levný ovšem takový objektiv opravdu nebude, cenu i lepších smartphonů dovede pravděpodobně zdvojnásobit.

Jako ideální příležitost k uvedení se jeví nadcházející veletrh IFA v Berlíně, kde Sony představí už zmíněný model Honami.