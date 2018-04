Sony NX70V a NX60 - další informace

My jsme informace do dvou včerejších článků o Clié NX70V a NX60 čerpali pouze z japonských stránek, neboť Sony uvedla data zpočátku pouze na své stránce Sony Japan. Teprve během dne uvolnila firma informace i pro americký SonyStyle, takže po několika hodinách strávených u různých japonských překladačů jsou zde informace v staré dobré angličtině.

Nejdřív tedy několik upřesnění a korekcí včerejších článků:

Cena

Sony stanovila i dolarovou cenu nových modelů, a to na $599,99 u modelu NX70V. NX60 Sony prodává za $499,99.

Hardware a software

Specifikace zůstávají stejné jako ve včerejším článku. To znamená včetně 16 MB RAM i 16 MB ROM (u anglických modelů někdy bývá velikost ROM nižší). Výrazně se neliší ani nabídka software, kde jen chybí japonský slovník a program na čtení eKnih.

Příslušenství v ceně

K modelu dostanete USB kolébku, stylus, AC adaptér, stereosluchátka, dálkový ovladač, plug-adaptér, CD ROM, příručky, nálepky.

Zajímavé příslušenství

Spolu s modely přijde na trh i nové zajímavé příslušenství k tomuto modelu. je to zejména CF WiFi karta PEGA-WL100 za $149,99 a zvuková kolébka PEGA-SPC100K se stereozvukem. Při nabíjení vašeho Clié nyní můžete poslouchat MP3 hudbu ve stereu! Kolébka stojí $99.

Porovnání stávajících modelů

Protože produktové portfolio Sony je nyní docela široké, připravili jsme pro vás srovnávací tabulku současných modelů firmy Sony s PalmOS, a to pouze typů s barevným displejem:

NX70V NR70V NX60 NR70 T665C SJ30 Cena v USD 599,99 549,99 499,99 449,99 399,99 299,99 Displej 320x480 320x480 320x480 320x480 320x320 320x320 MP3 Kamera Klávesnice RAM (MB) 16 16 16 16 16 16 Bezdrát.slot Slot MS MS MS MS MS MS PalmOS 5.0 4.1 5.0 4.1 4.1 4.1 Procesor (MHz) 200 66 200 66 66 66

Včerejší ohlasy na nové modely

Protože byl příchod řady NX avizován dopředu a řada informací unikala již dny předtím, nebyl včerejšek na PDA světových serverech zase až tak velkým překvapením. Informace o nových modelech byly spíše zpravodajské a zajímavé názory a ohlasy se objevovaly spíš v diskusích. Zde je několik zajímavých postřehů, ty kladné jsme obarvili namodro, záporné (včetně výhrad) jsou červeně :

- Poměrně značnou pozornost vzbudila grafitová úprava (tmavá), která je po tradiční stříbrné poměrně odvážným zásahem do designu.

- Sporným bodem nových Clié NX je vestavěná klávesnice. Tu část uživatelů sice vítá, pro ostatní je to zbytečná část prodražující zařízení a zvětšující jeho rozměry. Sony by měla vyvinout PalmOS5 model v řadě T6XX - tzn. bez klávesnice, ale s HiRes 320x480 a Virtual Graffiti.

- Nadšení budí zvukové stereo kolébka, která (při troše fantazie) udělá z vašeho Clié stolní hifi-věž.

- Dost lidí není spokojeno s "bezdrátovým" řešením s CF WiFi a vyžaduje model s vestavěným Bluetooth. Řešení, které Sony nabízí (Bluetooth Memory Stick), je drahé a zabere MS slot.