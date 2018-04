Sony: NX kampaň - LAN telefon SymPhone - a další aktuality

DocumentsToGo versus Pocket Office

Porovnání PalmOS kanceláře Documents To Go a Pocket Office na PocketPC platformě přinesl včerejší Brighhand. Vytvořili v desktopovém Office 2000 dva dokumenty (Word a Excel) s bohatým formátováním, objektem hlavičkou, vzorci apod... Poté dokumenty synchronizovali do Palmu a iPAQu a po drobné úpravě převedli zpět do desktopu.

Závěr této korektně zpracované recenze je pro leckoho jistě poměrně překvapivý - Documents To Go podporuje víc schopností a zachovává větší integritu dokumentu s desktopovou kanceláří než Pocket Office, a to včetně podpory Power Pointu.

Trošku mi jen k plné objektivitě chybí uvedení faktu, že i na PocketPC lze dokoupit lepší spreadsheet a textový editor, jen je nutno za ně připlatit.

Sony startuje reklamní kampaň na NX

Novou reklamní kampaň na svoji novou řadu handheldů NX začíná firma Sony. Hlavním motivem je Clié v nápojovém obalu a tři typy plakátů znázorňují výhody připojení k Internetu, hudební a vizuálních schopností nových modelů.

BeamPRO Expo

Představte si, že distribuujete nějaké materiály do PalmOS handheldů na výstavě, schůzi, v práci atd... Zároveň se ale potřebujete věnovat ještě i jiné činnosti, než jen mačkat tlačítka, či hledat soubory k beamování. Nyní je tu program, který to zvládne za vás. Prostě v něm označíte nejrůznější soubory k beamování, spustíte program a dál se už o nic nemusíte starat - váš Palm v pravidelných intervalech vysílá celý takovýto balíček souborů přes infraport. Návštěvník prostě přiloží svůj Palm k tomu vašemu a za chvíli má ve svém PDA distribuovaný materiál.

V balíčku můžete mít libovolné databáze, aplikace, ale taky třeba adresy z AddressBooku, schůzky z diáře a položky z jiných základních databází. Výrobcem je Ecamm, program stojí $59,95. PDA s tímto software vám může nahradit drahý IrDa kiosek, jen pozor na vaše PDA, nemáte-li je důkladně přišroubované ke stolu :-(.

SymPhone - telefonování v LAN

Firma TeleSym prodává software SymPhone, který umožní hlasové telefonování prostřednictvím bezdrátové LAN sítě 802.11b. Změní tedy jednoduše PDA s bezdrátovými schopnostmi v mobilní telefon. Software je integrované s vaším adresářem, má klasické telefonní funkce a umožní volat i z PDA na jiné PDA.

Horizontal Organizer

Řešíte často problém, kam uložit svoje PDA a mobilní telefon? Jednou ze zajímavých možností pro vás může být pouzdro Horizontal Organizer - prodává jej za $35 firma PDA Skins.

Dvě herní novinky, aneb do pátku daleko

Elastic software vydal svoji připravovanou Canastu - je to první zpracování této populární karetní hry na PDA vůbec. Hru můžete koupit za $12,95.