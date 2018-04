Sony: Nový handheld? - PDA od Kyocery - a další aktuality

Chystá Sony nový handheld?

No, vlastně otázka je dost nevhodná, protože Sony určitě a vždycky chystá nějaké nové PDA - otázka je jen taková - kdy a jaké. Nyní se mluví o Sony PEG-C20, které se objevilo v shopu Amazon s cenou $270. S touto cenou by mohlo jít o nový model střední třídy, který by měl být konkurencí jednoho z nejprodávanějších PDA současnosti - Palmu m130. Nebo bude zase všechno úplně jinak?

SilverScreen je HI-RES !

Dočkali se fandové a příznivci jednoho z nejstahovanějších launcherů - Silver Screen, kteří čekali na hi-res rozlišení. Nový SilverScreen 2.7 je hi-res.

Palm + Sony = multimédia!

Že to myslí Palm, Inc. s podporou multimédií v nové generaci handheldů vážně, svědčí i spolupráce PalmSource s odborníkem z nejpovolanějších - firmou Sony. Sony si od kooperace slibuje prudký nárůst obliby "zábavních" aplikací v novém PalmOS, na který se též náležitě "hardwarově" připravuje. Sony naznačila zejména možnou integraci svého API pro práci s vyšším rozlišením do PalmOS 5...

Nové PDA od Kyocery

Zbrusu nové PDA představila včera Kyocera. Bude se jmenovat Pocket Cosmo a není to ani PalmOS, ani PocketPC platforma - je to JAVA VM!

A nebude to rozhodně žádné "béčko" - posuďte sami:40 MB ROM, 32 MB RAM, displej 240 x 320, 16-bit grafika, CF slot, vestavěné vibrace, Li-Ion baterie, rozměry 78 x 17,5 x 108 mm, váha 169 gramů. Prodávat by se měl na konci července, cena ještě není známa.