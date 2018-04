Sony udělá z každého smartphonu skoro-zrcadlovku. Ale za spoustu peněz

Loni představilo Sony v Berlíně přídavné fotomoduly QX100 a QX10. Malá zařízení, která vypadají jako klasický objektiv k zrcadlovce, obsahují vlastní fotografický čip i další elektroniku a samozřejmě baterii. Jako hledáček a ovladač focení ovšem slouží chytrý telefon. Ačkoli se zdálo, že tato novinka příliš široké publikum nezaujala, letos Sony pokračuje v této produktové řadě hned dvojicí nových modelů.

Tím obyčejnějším je typ DSC-QX30, který navazuje na QX10, jen má namísto desetinásobného přiblížení až třicetinásobný optický zoom. Kvůli obrovskému rozsahu přiblížení dostal nový foťák v těle objektivu optickou stabilizaci obrazu, stejně jako u loňských modelů pak nechybí ani závit na stativový šroub. Rozsah ohniska je 24 – 720 mm. Foťáček si ovšem nadále ponechává mobilní čip Exmor R s rozlišením 20,3 megapixelů a světelnost v rozsahu F/3,5 – 6,3. Jde tedy o přístroj s čipem ze špičkových smartphonů Sony se slušnou optikou z kompaktů.

Bezzrcadlovka k mobilu

Mnohem lepší obrazové kvality půjde docílit s novým přídavným fotoaparátem QX1, celým jménem ILCE-QX1. Znalci už poznají, že zkratka ILCE značí fakt, že fotoaparát má bajonet pro výměnné objektivy řady Sony E-Mount. K drobnému tělu QX1 lze tedy připojit libovolný objektiv z této řady, tedy „skla“, která jsou určena běžně pro fotoaparáty řady Sony NEX nebo Sony Alpha 7. Fotoaparát QX1 dostal snímač formátu APS-C, který mají právě modely NEX, podle toho bude vhodné volit objektivy.

Sony ICLE-QX1

Snímač má rozlišení 20,1 megapixelu, veškeré další parametry už záleží na zvoleném objektivu. Těch je k dispozici opravdu široké portfolio od relativně levných pro rekreační použití až po téměř profesionální kousky. Právě na tom, jak vážně to s fotografováním myslíte, bude záležet výsledná cena kompletu.

Velké investice

Sony se sice cenami novinek nepochlubilo, ovšem dá se očekávat, že levné nebudou. Loni představený levnější typ QX10 stále stojí oficiálně pět tisíc korun, za lepší QX100 se špičkovou optikou a lepším čipem žádá Sony dvojnásobek.

Tipujeme, že novinka QX30 bude cenově mezi těmito loňskými produkty, nebo možná převezme cenovku levnějšího typu a ten zlevní. Z nabídky totiž určitě nezmizí, Sony představilo dvě jeho nové barevné varianty (růžová a zlatá).

Odhadovat cenu novinky pro výměnné objektivy je složitější. Z hlediska fotografické kvality jde sice o mnohem lepší zařízení, na druhou stranu na výsledné ceně se bude více podílet objektiv. Cena samotného fotoaparátu (tedy snímače s elektronikou a baterií), by mohla být podobná jako u levnějších modelů QX10 a QX30 s tím, že uživatel dále bude volit z široké nabídky různě drahých objektivů.

Diskutabilní uplatnění

Přídavné fotoaparáty k mobilním telefonům se zdají být skvělým nápadem. A skutečně jím i jsou, jenže nejspíš jen pro velmi úzkou cílovou skupinu zákazníků. V případě nového typu pro výměnné objektivy to bude platit nejspíš dvojnásob. Zákazníky si ovšem nejspíš najde. A to nejen mezi nadšenci do „mobilní“ fotografie, ale třeba i mezi současnými majiteli fotoaparátů NEX. Především mezi těmi, kteří již mají více objektivů. QX1 pro ně totiž bude vlastně relativně levným způsobem, jak získat nové „tělo“ pro svůj objektiv.

Spojení s mobilem sice není tak pohotové jako s klasickým fotoaparátem, na druhou stranu je sestava mobil - QX1 - objektiv stále lehčí a méně objemná než sestava objektivu s fotoaparátem NEX a mobilem (stejně) v kapse. Navíc, protože právě mobil slouží jako vzdálený hledáček, dovolí toto spojení focení v opravdu neobvyklých a krkolomných pozicích. Otevírá to tedy cestu pro velmi kreativní fotografování s vysokou kvalitou snímků.

Vylepšená aplikace

Princip fungování sestavy přídavného fotoaparátu a mobilního telefonu zůstal nezměněn. Zařízení se mohou spárovat přes NFC a samotné spojení probíhá přes wi-fi direct, což způsobuje trochu prodlevu, a tedy onu menší pohotovost sestavy. Fotit lze samozřejmě i bez mobilu, ale pak uživatel komponuje snímek zcela naslepo.

S foťáčky se dodávají univerzální držáky, které umožní jejich přichycení k většině běžných smartphonů. S modelem QX1 bude navíc k dostání vylepšená verze držáku, která umožňuje i při přichycení k telefonu vychýlení objektivu vůči tělu telefonu až o 180°. Lze tedy fotit i populární selfies.

Sony aplikace Play Memories Mobile

Sony s novými fotoaparáty ve stylu objektivu (tak jim teď oficiálně česky říká) připravilo i vylepšenou aplikaci Play Memories Mobile ve verzi 5.0. Ta rozšiřuje možnosti ovládání parametrů focení. Sice jsme v menu stále nenalezli plně manuální režim, ovšem jsou tu alespoň režimy s prioritou clony či prioritou závěrky, které dovolí řešit většinu situací. Aplikace je přehlednější než dosud. I v poměrně zarušeném prostředí tiskové konference se nám navíc ovládání zdálo trochu rychlejší, s lepší odezvou.

Aplikace je v současnosti dostupná v obchodě Google Play, takže její vylepšení mohou vyzkoušet i uživatelé stávajících přídavných foťáků. My jsme ji ihned vyzkoušeli s naším objektivem QX10, který používáme jako jeden ze zdrojů pro plnění našeho on-line zpravodajství. Bohužel pokročilé režimy focení budou vyhrazeny jen dražším fotoaparátům. U QX10 nové prostředí aplikace alespoň usnadňuje práci s kompenzací expozice a její běžné ovládání. Dojmy z výstaviště ohledně mnohem menší prodlevy na pokyny vydávané přes displej se ovšem potvrdily.

V prodeji již brzy

Nový přídavný fotoaparát QX30 i nové barevné varianty základního modelu QX10 začne Sony prodávat ještě v polovině září, na novinku pro výměnné objektivy QX1 si budeme muset počkat do října. Ceny zatím stanoveny nejsou, stejně jako neznáme dostupnost novinek na českém trhu.

K těmto novinkám můžeme ještě připočítat i novou kamerku Action Cam Mini HDR-AZ1VR s hmotností pouze 63 gramů. I ta je schopná se propojit se smartphonem a nahrávat akční záběry třeba do jeho paměti.