Nejobyčejnější nové Sony se povedlo. Zastínilo špičkové modely

Původně se proslýchalo, že to se Sony nebude letos v Barceloně žádná sláva. První spekulace naznačovaly nový tablet, další zase vyvracely, že by Sony na veletrh MWC chystalo něco nového. Až den před samotným otevřením veletrhu známý „únikář“ Evan Blass vystavil na svém twitterovém účtu snímky modelu s krycím názvem PP10.

Nakonec však jsou nové přírůstky do rodiny Sony hned tři. První z nich je model Xperia X, který se tváří jako nástupce modelu Z5, nicméně má o něco slabší procesor a není voděodolný. Po designové stránce je to pořád stejná nuda, na telefonu se prakticky nedá najít nic, co bychom už u Sony jednou neviděli.

Parametry modelu Xperia X jsou jinak ale po všech stránkách působivé. Vedle pěkného 5palcového Full HD displeje najdeme ve výbavě telefonu 3 GB operační paměti, procesor Snapdragon 650 nebo třeba 23megapixelový snímač fotoaparátu. Nechybí ani podpora paměťových karet nebo čtečka otisku prstu.

Vylepšená verze Xperia X s podtitulem Performance aspiruje na sesazení modelu Z5 z trůnu. Tu Sony bohužel pouze představilo, k vidění na stánku nebyla. Oproti modelu Xperia X nabídne lepší procesor Snapdragon 820 a utěsnění proti vodě a prachu.

Nejvíce nás ale zaujal model XA, který sice svými parametry příliš neoslní, konečně je to ale po designové stránce alespoň trochu něco nového. Sony se totiž u tohoto modelu v podstatě zbavilo bočních rámečků a displej se tak roztahuje až do krajů těla.

Procesor od Mediateku nebo 13megapixelový snímač sice není nic, čím byste oslnili technického nadšence, k plynulému provozu telefonu to však bude více než dostačovat. Už teď si troufáme říci, že model Xperia XA bude teď na nějaký čas v nabídce tohoto výrobce vyčnívat.

Oba modely byly na výstavišti k vidění ve čtyřech barevných provedeních - stříbrná, růžová, bílá a šedá. Cena řady X je v tuto chvíli neznámá, na trhu se objeví v létě.