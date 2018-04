Sony Xperia Z Ultra je první voděodolný phablet na světě

Xperia Z Ultra je pro japonského výrobce v segmentu kříženců mobilů s tablety premiérou. Xperia Z Ultra je doposud vůbec prvním phabletem, jenž se pyšní odolností vůči vniknutí prachu a vody, kterou charakterizuje stupeň IP58.

Podle definice této normy krytí phablet odolá i proudu vody s nízkým tlakem a popasuje se i s 30minutovým pobytem v hloubce 1,5 metru pod hladinou. Samozřejmě platí nepsané pravidlo, že musí být všechny konektory pečlivě zakryty příslušnými krytkami.

Xperia Z Ultra: zatím nejvýkonnější tablet

Další prvenství pro Xperii Z Ultra spočívá v instalaci prozatím nejvýkonnějšího mobilního čipsetu Qualcomm Snapdragon 800, který čítá čtyřjádrový 2,2GHz procesor a grafický akcelerátor Adreno 330. To spolu s 2 GB operační paměti dává záruku extrémního výpočetního výkonu. Vnitřní paměť čítá 16 GB, z toho ale zhruba 5 gigabytů ukousne nainstalovaný Android 4.2.2 spolu s doplňkovými aplikacemi. Phablet ale nabízí paměťový slot, který dovolí datové úložiště značně rozšířit.

Uživatel si díky výkonnému hardwaru na obřím displeji úhlopříčky 6,4 palce s Full HD rozlišením (1 080 × 1 920 bodů) bude moci vychutnat hry nebo filmy v plném rozlišení, ale i fotografie, které bude moci zachytit hlavním 8MPix fotoaparátem se snímačem Exmor-RS. Fotoaparát je umístěn na zádech tohoto jen 6,5 milimetru tenkého zařízení.

Rozpaky ale vzbuzuje chybějící přisvětlovací dioda, respektive blesk. Zbytečná chybka, kterou uživatelé nové Xperii Z Ultra jen tak neodpustí.

Displej i záda phabletu překrývá odolné tvrzené sklo, které obepíná kovový rámeček. Designem tak novinka navazuje na dosavadní nejlepší smartphone Sony Xperii Z a nijak se tím netají.

Obří displej pro práci i zábavu

Doplňme ještě, že panel využívá technologie OptiContrast a X-Reality, které mají poskytnout vždy věrné zobrazení i vysoké pozorovací úhly. Obří displej bude vhodný nejen pro zábavu, ale i k práci. Pohodlné bude prohlížení dokumentů a podrobnější editace tabulky v Excelu už nebude zlý snem.

Při takových úkolech si uživatel vypomůže takřka libovolným stylusem, využít bude moci i tužku nebo jiný psací nástroj. Jedinou podmínkou přitom je hrot průměru nejméně jednoho milimetru. Vytvářet nákresy přitom půjde třeba i během telefonování, což se někdy může hodit, ačkoli to tak na první pohled nemusí vypadat. Podobně jako u Samsungu Galaxy SIII/S4 půjde i tady používat vedle sebe dvě aplikace najednou a zvýšit tak efektivitu práce.

Výrobce dále slibuje prvotřídní reprodukci hudby díky technologii HD voice a zesílení zvuku Xloud. K pohodlnému přehrávání zvukových stop pak poslouží aplikace Walkman, slíbeny jsou také pokročilé funkce správy a sdílení fotografií, Sony Reader pak bude sloužit k přímému nákupu knižních bestsellerů, i když toho asi zatím plně nevyužijeme.

Sony Xperia Z Ultra spoléhá na pevně instalovaný akumulátor 3 050 mAh, který má stačit až na 11 hodin hovoru případně 550 h (asi 23 dnů) v pohotovosti v pásmech GSM frekvencí. Phablet bude k dispozici ve trojím barevném provedení - černé, fialové a bíle - ještě během třetího čtvrtletí roku. Cena zatím nebyla oficiálně stanovena, odhadujeme ale, že se bude pohybovat okolo 18 až 19 tisíc korun.

Sony Xperia Z Ultra: Rozměry [mm] 92,2 × 179,4 × 6,5 Hmotnost [g] 212 Platforma Google Android 4.2 Jelly Bean Čipová sada, procesor, GPU Qualcomm Snapdragon 800, 4 × ARM Cortex-A9 2,2 GHz, Adreno 330 RAM 2 GB FlashROM 16 GB (+ microSD slot) Sítě Quadband GSM, Quadand UMTS, LTE Data GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, LTE Displej - technologie LCD TFT TRILUMINOS Displej - úhlopříčka/rozlišení, DPI 6" (162,56 mm) / 1 080 × 1 920 bodů (Full HD), 344 PPI, chráněno odolným krycím sklem Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot Bluetooth 4.0 s podporou EDR, A2DP pro bezdrátový poslech hudby NFC ano Hlavní fotoaparát 8.0 MPix, snímač Exmor-RS, 16 × digitální zoom, funkce burst mód pro zachycení snímků v rychlém sledu za sebou, geotagging, stabilizace obrazu, videa v rozlišení 1 080p při 30 snímcích za sekundu Sekundární fotoaparát 2.0 MPix FM rádio ano, s RDS Další přednosti voděodolnost a prachotěsnost standardu IP55 a IP58, ochranné sklo displeje, gyroskop, digitální kompas, senzor přiblížení, světelný senzor, 3.5 mm audio jack, TV výstup pomocí MHL kabelu, technologie pro špičkovou reprodukci hudby (xLoud, Clear Bass, Clear Phase, aplikace WALKMAN, režim STAMINA pro optimalizaci odběru energie Baterie (výdrž) 3 050 mAh

Sony SmartWatch 2 aneb druhý displej vašeho smartphonu

Nejen přerostlé smartphony se začínají těšit zájmu stále širšího spektra uživatelů. Zajímavým segmentem pro výrobce do budoucna budou také chytré hodinky. Časomíru, kterou bylo možno pomocí Bluetooth propojit s mobilem jsme tady měli již před lety, možná si vzpomenete na obří hodinky Sony Ericsson MBW-100, které jsme recenzovali koncem roku 2006 (dobová recenze zde). O žádný prodejní trhák ale nešlo, čas na ty správné chytré hodinky s přidanou hodnotou byl totiž ještě v nedohlednu.

Dnes je situace jiná a kromě zajímavých hodinek Pebble, které se staly jedním z nejúspěšnějších podnikatelských záměrů v rámci platformy Kickstarter.com v USA, lze zakoupit kupříkladu odolné Casio G-Shock GB-6900, s iPhonem 4S/5 se umějí spojit také hodinky Citizen Proximity Bluetooth. Poslední dva jmenovaní zástupci, ale přeci jen stále jsou spíše běžnými hodinkami než časomírou s přívlastkem "chytrá". Ten budou naopak chystané hodinky od obřích společností jako je Apple, Google (více u kolegů z Technetu) nebo Samsung (více zde) užívat zcela oprávněně.

Zatímco pro tyto tři společnosti půjde na poli chytrých hodinek o první zkušenosti, japonské Sony není v tomto segmentu žádným nováčkem a po loňských SmartWatch letos přispěchalo s nástupcem a nové SmartWatch 2 přinášejí hned několik významných vylepšení.

Hodinky si zachovávají čtvercové pouzdro, jež je vyrobeno z hliníku, citelně se přitom zvětšil displej, a to na úhlopříčku 1,6 palce při rozlišení 220 × 176 pixelů (předchozí model měl 1,3palcový panel). Designem hodinky připomínají linie současných xperií.

Pouzdro hodinek bude voděodolné a vyhoví předepsaným požadavkům normy IP57. Ačkoli hodinky najdou díky mnoha aplikacím využití i při sportu, na plavání to rozhodně nebude ten pravý instrument, o potápění nemluvě. V tomto ohledu tak mají navrch hodinky MetaWatch STRATA, které jsou díky stupni voděodolnosti 50 m vhodné i k plavání.

Smartwatch 2 bude možno jako vůbec první hodinky s telefonem spárovat pomocí technologie NFC jedním dotykem, to se ale samozřejmě týká jen zařízení, jež tuto technologií podporují. S ostatními telefony s Androidem 4.0 a vyšším se hodinky spárují pomocí Bluetooth 3.0

Kromě čtení zpráv a e-mailů bude možno kdykoli zkontrolovat svůj Twitter nebo Facebook, nebo blížící se schůzky v kalendáři. Ovládat půjde také hudební přehrávač a poslouchat tak můžete muziku ze spárovaného smartphonu.

Při každé příležitosti tak nebude nutno vytahovat smartphone a uvedené úkoly pohodlně zvládnete přímo na displeji hodinek. V případě nutnosti časomíra zastoupí také funkci kapesní svítilny.

Hodinky budou k dostání na gumovém řemínku šíře 24 milimetrů, výrobce ale počítá také s rozšířením o kovový náramek a postupně přibudou i další barevné varianty řemínků, případně si uživatel bude moci zakoupit jakýkoli jiný téže šířky.

Sony Smartwatch 2 se chlubí nejdelší výdrží baterie mezi chytrými hodinkami, při běžném používání by totiž měly zamířit k nabíječce každé 3 až 4 dny (neustále by přitom byly spojeny se smartphonem). V prodeji novinka bude již od září za prozatím neznámou cenu. S ohledem na sílící konkurenci by ale nemusela překročit hranici 4 tisíc korun.