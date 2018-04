Mobil už dokáže zastavit čas. Vypadá to fantasticky

Sony na veletrhu MWC letos novinkami rozhodně nešetří. Japonský výrobce přidal do svého portfolia hned 4 nové telefony, dva prémiové a dva z vyšší střední třídy. Úprav se dočkal model XZ, který jednak dostal lehce vylepšenou verzi s názvem XZs a pak také variantu s přívlastkem Premium. Nástupce mají také modely XA a XA Ultra.

Začněme tím žhavějším zbožím na stánku Sony. Model XZs nepřinesl oproti svému předchůdci mnoho nového, prakticky došlo jen k navýšení operační paměti ze 3 na 4 GB, telefon dostal nejnovější verzi Androidu 7.0 a také mu Sony vyměnilo senzor za novější, 19MPx s elektronickou stabilizací obrazu a schopností natáčet video se frekvencí 960 snímků za sekundu.

Takové snímkové frekvence používají zejména profesionálové při natáčení například zpomalených záběrů při crash testech aut. Odpovídá to asi 40násobnému zpomalení. Sony to na představení ukázal například na zpomalených pohybech psa nebo padajících míčcích, tedy běžných objektech, které můžete natáčet doma. Jak to funguje, si můžete prohlédnout ve videu.

Stejný snímač dostal i nový topmodel Sony, Xperia XZ Premium. Ten má vedle toho také větší, 5,46palcový displej s vysokým rozlišením 4K (3 840 x 2 160 pixelů). Navázal tak na prvenství svého předloňského modelu Xperia Z5 Premium. Je to tak podruhé, co se Sony může chlubit nejjemnějším displejem na světě. Tak daleko totiž ještě žádný jiný výrobce nezašel.

Vedle toho má také Xperia XZ Premium nejnovější procesor Snapdragon 835 doplněný o 4 GB operační paměti. Díky rozměrnějšímu (a také se 195 gramy těžšímu) tělu se do něj vešla o něco větší baterie a s kapacitou 3230 mAh. U nového prémiového sony je také už celkem standardem lesklé provedení. Speciálně u stříbrná verze vám svým zadním krytem prakticky nahradí kapesní zrcátko.

Dostupnost a cena obou modelů je zatím neznámá, očekávají se ve druhém čtvrtletí 2017, tedy zhruba v květnu nebo později. Vzhledem k prémiové výbavě a dlouhodobému trendu Sony nasazovat ceny hodně vysoko, očekáváme, že ani nejnovější topmodely nebudou vůbec levné.

Letošní bezrámečkový trend sledovaly hlavně modely vyšší střední třídy, Xperie XA1 a XA1 Ultra. Boční rámečky okolo displeje jsou u těchto telefonů prakticky neexistující. Menší Xperia XA1 má úhlopříčku 5 palců a rozlišení HD, větší Ultra potom celých 6 palců s Full HD rozlišením. Prakticky stejný design jsme ale už viděli u předchůdců, Xperia XA a XA Ultra, žádná převratná změna to tedy není.



Menší XA1 se dočkala lepšího procesoru, konkrétně modelu Helio P20 s osmi jádry. Navýšena byla i operační paměť a datové úložiště - 3 a 32 GB. Novinky mají obě vylepšený fotoaparát s rozlišením 23 MPx a světelností f/2,0. Přední snímač u modelu XA1 Ultra bude jako stvořený pro milovníky selfie snímků s rozlišením 16 MPx a světelností f/2,0 (u menší Xperie XA1 zůstal přední fotoaparát oproti předchůdci beze změny).

VIDEO: Slowmotion na Xperia XZ Premium s novým fotoaparátem MotionEye Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

I tyto telefony mají tradičně umístěnou čtečku otisků prstů na boku těla. Je poměrně překvapivé, že XA1 má stále pouze microUSB konektor, větší XA1 Ultra ale už používá nové USB-C. Baterie se do telefonů nevešly nijak závratně velké, 2 300 mAh u menšího modelu, 2 700 mAh u většího.

Stejně jako v případě nejvyšší produktové řady není známá konkrétní dostupnost ani cena. Opět se očekává příchod na trh ve druhém čtvrtletí 2017.