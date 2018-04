Mobilní trh nikdy neopustíme, zní ze Sony. Začalo utahování opasku

Jestli lze o někom říci, že byl doslova vhozen do vody, tak právě o Totokim. Na post šéfa mobilní divize Sony byl totiž zvolen koncem roku 2014, kdy japonská společnost vykázala v mobilním podnikání výraznou účetní ztrátu. A to především v souvislosti s masivním odepisováním majetku koncem roku 2011 zakoupeného podílu Ericssonu ve společném podniku Sony Ericsson. Svůj podíl na tom však měla i sílící čínská konkurence s výrazně levnějšími mobilními přístroji.

Právě na přelomu loňského a letošního roku tak podle Totokiho slov vznikla i spekulace, že Sony zvažuje stažení z mobilního trhu a prodej své mobilní divize. Spekulaci navíc přiživovaly i předchozí kroky společnosti, ta se totiž postupně zbavovala méně lukrativních divizí. Divizi počítačů a notebooků Vaio koupilo čínské Lenovo, divize televizí Bravia pak byla vyčleněna do samostatné společnosti (více v dřívějším článku u kolegů na Technet.cz).

Hiroki Totoki Totoki není v Sony žádným nováčkem. Během téměř třicetiletého působení u této japonské společnosti vystřídal řadu výkonných pozic. A to například v odděleních plánování a financí, strategie, vývoje či inovací. Působil také v dceřiné společnosti Sony Internet a v Sony Bank. Nejvyššího postu se však dočkal až koncem roku 2014. Právě tehdy si jej šéf společnosti Sony Kazuo Hirai vybral jako vhodného kandidáta ke zvrácení špatné situace v mobilní divizi. Hirai však na Totokiho, který se o svém možném povýšení dozvěděl již v říjnu 2014, kladl vysoké nároky. Očekával od něj rychlé a viditelné změny, a to co nejrychleji. Totoki přiznal, že v prvních měsících svého působení v nové pozici byl velmi zaneprázdněný.

V nedávném rozhovoru pro portál Arabian Business však Totoki spekulaci o odchodu společnosti z mobilního trhu vyvrátil s vysvětlením, že podnikání na trhu smartphonů je od toho s počítači velmi odlišné. „Smartphony jsou kompletně propojené s dalšími zařízeními a velmi výrazně také se životy lidí,“ uvedl a dodal, že příležitost ke zvyšování rozmanitosti chytrých telefonů je obrovská. Sony by podle jeho slov odchodem z mobilního trhu velmi tratilo, přišlo by prý o velmi důležitou obchodní oblast.

Současná internetová doba je podle něj ideálním obdobím pro vytváření nových kategorií výrobků. „V tomto ohledu nebudeme (Sony) nikdy prodávat nebo opouštět aktuální mobilní podnikání,“ uvedl v rozhovoru. Mobilní divize Sony se naopak hodlá zaměřit na zlepšení svého výkonu. Neobejde se to však bez obětí. A teď není řeč o plánovaném 30% snížení nákladů do konce roku 2016, ale o snižování počtu zaměstnanců.

Jde o jedno ze závažných Totokiho rozhodnutí krátce po nástupu do funkce. Ještě do konce tohoto roku by měla mobilní divizi opustit pětina zaměstnanců, tedy zhruba 2 100 osob. Nejde přitom o první vlnu propouštění. Sony již dříve rozvázalo pracovní poměr s tisícovkou pracovníků švédského výrobního a výzkumného centra.

„Snažíme se zefektivnit organizaci i naše produktové portfolio s cílem maximalizovat naši ziskovost a zlepšit návratnost našich investic,“ vysvětlil Totoki nutné kroky. Zejména letošní rok bude rokem velkých a nevyhnutelných změn. „Doufejme, že v roce 2016 uvidíme zlepšení finanční výkonnosti,“ podotkl.

Budoucností jsou inteligentní zařízení

Sony se však nehodlá zaměřit pouze na smartphony jako takové, značnou příležitost vidí v nositelných technologiích. A pokud je něco, v čem je japonská společnost na světové špičce, tak je to právě technologický cit. Jednou z činností, na které se tak hodlá zaměřit, je vývoj inteligentních zařízení připojitelných k mobilnímu telefonu.

Budoucnost vidí v zařízeních, která budou připojitelná k síti, počítači a poslouží také k vzájemnému propojení lidí. Tento druh připojení se bude podle Totokiho rozšiřovat a Sony se tak bude snažit kategorie takových produktů rozvíjet. „To je jedno z našich hlavních zaměření, naše velká budoucí strategie,“ zmínil Totoki.

Propojitelnost a rozsah, jakým se smartphony staly nezbytnou součástí každodenního života, vnímá Totoki jako laťku základních požadavků pro smartphony Sony. „Ráno, když se lidé probudí, podívají se na smartphone. Když jdou do postele, podívají se na smartphone. Chytré telefony jsou součástí každodenního života a lidé na ně mají vysoké nároky,“ uvedl s tím, že uživatelé kladou vysoké požadavky na kvalitu fotoaparátů, displeje a také zvuku.

A Sony hodlá tyto základní požadavky splnit. Na trh proto chce uvádět produkty s novými technologiemi, produkty, které budou mít náskok před konkurencí, jejíž existenci nebere Totoki na lehkou váhu. Možná právě její přítomnost je hnacím motorem, který dává šéfovi mobilní divize Sony onu chuť postavit se výzvě.