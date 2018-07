Čím víc megapixelů, tím víc foťáku? Sony chystá 48MPix snímač

Už jednou tu byla doba, kdy se výrobci smartphonů předháněli, čí mobil bude mít fotoaparát s vyšší rozlišením. Pamatujeme třeba na model Nokia 808 PureView z roku 2012, který měl snímač s rozlišením 41 megapixelů. Od té doby se však spíš výrobci zaměřili na vylepšování optiky a světelnosti snímače, případně softwarové funkce a počty megapixelů se zastavily na hodnotách mezi 12 a 20.

Nyní se však nejspíše vrací závod o co nejjemnější fotografie co do počtu pixelů. Třeba letošní Huawei P20 Pro opět přišel s 40megapixelovým snímačem a dohnal tak šest let starý rekord Nokie. Jenže teď Sony oznámilo nový snímač s označením IMX568, který jde ještě dál.

Porovnání klasického 12MPix fotoaparátu a nového senzoru od Sony se 48 MPix

Rozlišení tohoto snímače je 48 megapixelů, které odpovídá 8 000 x 6 000 obrazových bodů u snímků s poměrem stran 4:3. Sony po technologické stránce vylepšilo snímač tak, aby měl vůbec nejmenší rozměr jednotlivých bodů - pouhých 0,8 mikrometru.

Menší pixely ovšem často znamenají vyšší šum snímků, což chce Sony obejít použitím technologie Bayerovy masky, která každému obrazovému bodu umožní přijímat signál i ze čtyř sousedních bodů, čímž se senzor dostane na světelnou citlivost totožnou jako u 12megapixelového snímače s velikostí pixelů 1,6 mikrometru.

Senzor IMX568 nebude vyžadovat na těle smartphonu větší plochy pro fotoaparát, zachová si totiž malé rozměry - jeho úhlopříčka bude osm milimetrů. Sony jej začne používat a prodávat ostatním výrobcům v příštím roce.