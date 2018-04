Sony LIBRIe - placatá knížka

Parametry zařízení jsou následující:



Fenomén elektronických knih je s postupující dobou čím dál více významnější. Někteří lidé už nechtějí nosit velké tlusté a těžké knihy. Proto se výrobci snaží buď integrací elektronických knih do PDA (softwarově), nebo jako samostatných zařízení (hardwarově) nabídnout v jediném malém a lehkém zařízení více knih najednou. Ty si pak uživatel může libovolně číst, vytvářet záložky, poznámky a další funkce, které by např. u papírových knih byly nevratné - např. zvýrazňováním slov, dopisováním poznámek atp.Jedním ze zařízení, která nejsou čistokrevným PDA, ale přímo elektronickou knihou je iod firmy Sony.Rozměry jsou 126 x 190 mm a tloušťka 13 mm. Rozlišení displeje je úžasné - 800 x 600 pixelů! Což je na čtení knih a hlavně na zobrazení malých písmen, např. na přehledy stránek, naprosto ideální a plně postačující. Pokud bychom chtěli vyjádřit hustotu bodů, můžeme jí také vyjádřit v hodnotě 170 ppi (pixel per inch / bodů na palec). Technologie zobrazování je nazývána elektronickým inkoustem. Displej je tedy černobílý, ale to pro čtení knih dostačuje a kontrast textu s pozadím je velice dobrý. Hmotnost zařízení je plných 190 gramů a je to z větší míry dáno napájením. To je realizováno čtyřmi bateriemi typu AAA (malé tužkové články). Interní paměť na elektronické knihy je 10 MB což představuje úložný prostor pro přibližně 500 knih. Další je možné uložit na paměťovou kartu typu Memory Stick, popř. Memory Stick Pro s maximální kapacitou až 512 MB.Do LIBRIe je možné si knihy konvertovat pomocí stolního PC, nebo si zakoupit přímo knihy elektronické v prodejně, popř. si je objednat na internetu. Jejich výběr je pestrý a můžete si vybírat z dvou kategorií. Buď si knihy kupujete samostatně za plnou cenu, nebo máte možnost se za paušál přihlásit do knižního klubu, kde dostáváte každý měsíce vybrané tituly zdarma a ostatní máte s výraznou slevou.Na tomto zařízení vidím jako revoluční displej a jeho technologii zobrazování textu (obdoba ePaper technologie). Dále pak malou náročnost na baterie, tudíž velkou výdrž ve spojení s výměnnými bateriemi. Nevýhodou může být pro někoho velikost a delší doba odezvy displeje na změnu. Při překreslování dochází k dosvitu rozsvícených bodů na displeji, což např. při rychlém rolování vyvolává pocit rozmazání textu a zobrazovaných dat.Ve spodní části nalezneme hlavní ovládací prvky, pro záložky, pro poznámky (pro ty je také vyhrazena klávesnice, displej není dotykový), pro rolování (obdoba JogDialu) a další nutné, např. pro zapnutí LIBRIe.