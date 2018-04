Obří kříženec tabletu a mobilu od Sony má mít úhlopříčku 6,44 palce

Zdroj informací o uniklém dílu údajně připravovaného obřího smartphonu Sony není ověřen, a pochopitelně tedy může jít o podvrh. Na druhou stranu informace o tom, že Sony připravuje chytrý mobil s ohromnou úhlopříčkou přes 6 palců, se objevily již dříve.

Přístroj zatím známe pod kódovým označením Yuga. Fotografie čelního krycího panelu telefonu podle uživatele čínského fóra digi-wo.com prozrazuje, že úhlopříčka je dokonce ohromujících 6,44 palce. To by mělo být více, než má Huawei Ascend Mate (6,1 palce), připravované ZTE Nubia Z7 (prý 6,3 palce) nebo budoucí Samsung Galaxy Note III (spekuluje se o úhlopříčce 5,8 - 6,3 palce).

Fotografie údajného přístroje Yuga jsme viděli už dříve, jenže bez měřítka šlo úhlopříčku těžko ověřit. Nakonec se zdá, že zařízení na tehdy uniklých fotografiích je současná Xperia Z s pětipalcovým displejem.

Snímek čelního krytu vykazuje v porovnání s rukou pracovníka velikou úhlopříčku. Obrovský smartphone Sony by také měl mít jednoduchý hranatý design, podobný Xperii Z.

Sklo zabere celou čelní plochu přístroje a oproti současným tabletomobilům (včetně Ascend Mate, který se chlubí nejlepším poměrem displej vs. velikost těla) jsou vidět jen minimální okraje okolo displeje. To znamená, že by se displej s neobvykle velikou úhlopříčkou měl vejít do těla, které nebude větší než u nového Huawei. Oproti němu také zřejmě špičkové Sony dostane panel s rozlišením Full HD (1080 × 1920) a spekuluje se o 3 GB RAM. Podobně jako Xperia Z a ZL (více o těchto telefonech) nebude mít nový obr senzorová ovládací tlačítka, budou virtuální na displeji.

Podle produktového šéfa Stephena Sneedena se chce Sony zaměřit výhradně na modely nejvyšších tříd (více zde). Kříženec tabletu a mobilu by se do nové strategie firmy náramně hodil. Prozatím spekulace nehovoří o datu premiéry, ale vzhledem k nastolenému trendu je téměř jisté, že po veletrhu CES v Las Vegas se Sony bude chtít pochlubit nějakými novinkami i na únorové akci Barceloně.

I loni firma představila špičkové modely Xperia S a Ion v Las Vegas a zbytek portfolia následně ve Španělsku. Letos by mohl být rozdíl v tom, že na rozdíl od portfolia levnějších přístrojů se dočkáme ještě o kousek vyšší třídy, než jsou současné pětipalcové novinky výrobce.